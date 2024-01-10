«Милан» отдал Мальдини в аренду «Монце». Хавбек начинал сезон в «Эмполи»

«Милан» вновь отпустил Даниэля Мальдини в аренду.

22-летний полузащитник вторую часть сезона проведет в «Монце». Игрок арендован до лета 2024 года.

Начинал сезон хавбек в « », который арендовал его в июне 2023-го на год. Мальдини сыграл всего в семи матчах Серии А и досрочно вернулся в « ».

«Монцу» в 2018 году приобрела компания Сильвио Берлускони Fininvest. Руководителем клуба является Адриано Галлиани.

Статистику сына можно изучить здесь.

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