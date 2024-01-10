«Милан» отдал Мальдини в аренду «Монце». Хавбек начинал сезон в «Эмполи»
«Милан» вновь отпустил Даниэля Мальдини в аренду.
22-летний полузащитник вторую часть сезона проведет в «Монце». Игрок арендован до лета 2024 года.
Начинал сезон хавбек в «Эмполи», который арендовал его в июне 2023-го на год. Мальдини сыграл всего в семи матчах Серии А и досрочно вернулся в «Милан».
«Монцу» в 2018 году приобрела компания Сильвио Берлускони Fininvest. Руководителем клуба является Адриано Галлиани.
Статистику сына Паоло Мальдини можно изучить здесь.
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