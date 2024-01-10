«Милан» отдал Мальдини в аренду «Монце». Хавбек начинал сезон в «Эмполи»

Теги Милан Эмполи Паоло Мальдини серия А Италия трансферы Монца Даниэль Мальдини Футбол

«Милан» вновь отпустил Даниэля Мальдини в аренду.

22-летний полузащитник вторую часть сезона проведет в «Монце». Игрок арендован до лета 2024 года.

Начинал сезон хавбек в «Эмполи», который арендовал его в июне 2023-го на год. Мальдини сыграл всего в семи матчах Серии А и досрочно вернулся в «Милан».

«Монцу» в 2018 году приобрела компания Сильвио Берлускони Fininvest. Руководителем клуба является Адриано Галлиани.

Статистику сына Паоло Мальдини можно изучить здесь.

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11 комментариев
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Ответ Тимофей Щепкин
А Чезаре Мальдини или Паоло Мальдини в свои 18-20 лет уже были сразу 🔝игроками?
Паоло был
+6
0
+6
Ответ Никита Малёк
он сейчас явно не уровень Милана
И судя по всему вряд ли станет игроком такого уровня
+6
-1
+5
Ответ Pucheslav
У Миранчука уровень клубов в серии А повыше все таки. Даже Торино далеко до Эмполи и Специи
Торино в прошлом сезоне 10-е место заняло, а Монца 11
+3
0
+3
Ответ Тимофей Щепкин
А Чезаре Мальдини или Паоло Мальдини в свои 18-20 лет уже были сразу 🔝игроками?
Паоло в 18 стал игроком основы Милана, а в 19 уже был основным в сборной
+2
0
+2
Парень к 22 годам уже наиграл 40 матчей в Серии А. Да, он возможно не станет легендой футбола, как его отец и дед, но он уже футболист высокого уровня. Мы тут ненарадуемся, что Миранчук в 28 несколько матчей хорошо сыграл, а этого парня "паршивой овцой" из-за фамилии называют.
+2
-1
+1
он сейчас явно не уровень Милана
0
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Пожелаю удачи Даниэлю. Возможно, Монца Галлиани - это хороший вариант, чтобы парень прибавил в мастерстве и вышел на новый уровень.
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Ответ Тимофей Щепкин
А Чезаре Мальдини или Паоло Мальдини в свои 18-20 лет уже были сразу 🔝игроками?
ему уже 22 так то и конечно они в этом возрасте уже были сложившимися игроками и основными в Милане : Чезаре 27 игр и 1 гол , Паоло 26 и 4 гола
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Ответ Рома Политов
Парень к 22 годам уже наиграл 40 матчей в Серии А. Да, он возможно не станет легендой футбола, как его отец и дед, но он уже футболист высокого уровня. Мы тут ненарадуемся, что Миранчук в 28 несколько матчей хорошо сыграл, а этого парня "паршивой овцой" из-за фамилии называют.
У Миранчука уровень клубов в серии А повыше все таки. Даже Торино далеко до Эмполи и Специи
0
0
0
Ответ Рома Политов
Торино в прошлом сезоне 10-е место заняло, а Монца 11
Так Мальдосик до этого был в Эмполи и Специи. Как в Монце пойдет еще неизвестно
0
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