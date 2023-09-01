«Милан» продлил с Коломбо контракт до 2028-го и отдал форварда «Монце» в аренду

«Милан» в четвертый раз отдал Лоренцо Коломбо в аренду.

Форвард будет выступать за «Монцу» до лета 2024 года. В новой команде он взял 9-й номер.

При этом « » продлил с ним контракт до 2028 года.

Ранее футболист поиграл за «Кремонезе», СПАЛ и «Лечче». Всего на его счету 85 игр в Серии А и 12 голов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ACMonza

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку