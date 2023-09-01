«Милан» продлил с Коломбо контракт до 2028-го и отдал форварда «Монце» в аренду

Теги Милан серия А Италия трансферы Монца Лоренцо Коломбо Футбол

«Милан» в четвертый раз отдал Лоренцо Коломбо в аренду.

Форвард будет выступать за «Монцу» до лета 2024 года. В новой команде он взял 9-й номер.

При этом «Милан» продлил с ним контракт до 2028 года.

Ранее футболист поиграл за «Кремонезе», СПАЛ и «Лечче». Всего на его счету 85 игр в Серии А и 12 голов.

Подробно со статистикой Коломбо можно ознакомиться здесь

Фото: twitter.com/ACMonza

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10 комментариев

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Starsdontfall
Лейтенант
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endrioo
Ответ Starsdontfall
Лейтенант
Полиция Лос-Анджелеса.
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ya_za_ac_milan
Фиорентина этого Йовича в Спартак хотела пихнуть, но Спартак передумал и не взял. А тут тебе на! Сам Милан пришёл за игроком. Фартовый игрок. Реал Мадрид, Милан. Победитель ЛЧ)) Хорошо что Кокорина не забрали, а то писали бы Милан Кокорина. Ой я не могу)) Кокорин теперь второй форвард в Фиорентине, подвинул победителя ЛЧ Йовича.
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Winter Soldier
Удачи. Надеюсь, зарекомендует себя, и его продадут. Чистый прирост капитала не помешает. Милан вряд ли когда-либо потянет
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ya_za_ac_milan
Йовича взяли. Наш третий форвард. Ну что сказать, взяли из того, что было. Надеюсь хоть какую то пользу нам он принесет.
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alpinist
Монца - отличный вариант
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Ответ ya_za_ac_milan
Йовича взяли. Наш третий форвард. Ну что сказать, взяли из того, что было. Надеюсь хоть какую то пользу нам он принесет.
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ya_za_ac_milan
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Не Мира отказались продавать. Передумала Севилья.
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Ответ ya_za_ac_milan
Не Мира отказались продавать. Передумала Севилья.
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ya_za_ac_milan
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Да серьезно)) Йович новый игрок Милана. Надеюсь пойдёт по стопам Ибрагимовича. Вообще я восхищался игрой Йовича года 4 назад, прям божил в Айнтрахте. Потом как будто бы проблемы с дисциплиной начались, ночные клубы, тусовки, алкоголь и тд. Игрок потерял былую форму.
Безусловный талант, но с дисциплиной беда, надеюсь Ибра ему вправит мозги. А так на поле умеет всё.
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