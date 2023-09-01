«Милан» продлил с Коломбо контракт до 2028-го и отдал форварда «Монце» в аренду
«Милан» в четвертый раз отдал Лоренцо Коломбо в аренду.
Форвард будет выступать за «Монцу» до лета 2024 года. В новой команде он взял 9-й номер.
При этом «Милан» продлил с ним контракт до 2028 года.
Ранее футболист поиграл за «Кремонезе», СПАЛ и «Лечче». Всего на его счету 85 игр в Серии А и 12 голов.
Подробно со статистикой Коломбо можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/ACMonza
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Безусловный талант, но с дисциплиной беда, надеюсь Ибра ему вправит мозги. А так на поле умеет всё.