«Бавария» сделала предложение 18-летнему Поповичу, покинувшему «Партизан». «Наполи» тоже хочет подписать хавбека

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия высшая лига Сербия Партизан возможные трансферы Наполи Матия Попович Футбол

За Матию Поповича борются «Наполи» и «Бавария».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб направил 18-летнему хавбеку предложение о заключении контракта в качестве свободного агента. Ему предлагают долгосрочный договор.

Партенопейцы тоже пытаются убедить Поповича присоединиться к ним. Решение пока не принято, но серб, покинувший в начале года «Партизан», склоняется к варианту с «Баварией».

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6 комментариев
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Для справки, парень родился в Баварии и болеет за клуб. Так что если агенты не намутят, окажется в Баварии. Хотя конечно пробиться в основу будет труднее в суперклубе, недавний пример Драгушина тому свидетельство, перешел в середняк ради игровой практики в основе
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Классный парень. Фактурный, техничный и не жадный. Мне понравился. Похоже, что далеко пойдет. Не исключаю того, что он и за немецкую сборную вполне сможет сыграть. По характеру игры, он чистый немец, а не серб))
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Ответ Freak05 Feal
Он неделю назад с Миланом должен был контракт заключить и если бы не его агенты которые босонословные подъемные попросили уже бы подписал контракт, а потом он был предложен юве,интеру, которые все отказались от него, так что там каким-то болением и не пахнет близко
Можно болеть за одни клуб и играть за другой, так бывает) а что там стая диких агентов, как часто бывает с балканцами, это факт, я именно это имел в виду
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