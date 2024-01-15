«Бавария» сделала предложение 18-летнему Поповичу, покинувшему «Партизан». «Наполи» тоже хочет подписать хавбека
За Матию Поповича борются «Наполи» и «Бавария».
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб направил 18-летнему хавбеку предложение о заключении контракта в качестве свободного агента. Ему предлагают долгосрочный договор.
Партенопейцы тоже пытаются убедить Поповича присоединиться к ним. Решение пока не принято, но серб, покинувший в начале года «Партизан», склоняется к варианту с «Баварией».