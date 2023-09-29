Папу Гомес перешел в «Монцу». Чемпион мира ранее расторг контракт с «Севильей»
Чемпиона мира Папу Гомес перешел в клуб Серии А.
35-летний аргентинец подписал контракт с «Монцей» до лета 2024 года.
Ранее Гомес расторг соглашение с испанской «Севильей».
Подробная статистика игрока, выигравшего ЧМ-2022 со сборной Аргентины, доступна здесь.
Фото: acmonza.com
«Монца» занимает 15-е место в таблице, набрав 6 очков в 6 турах чемпионата Италии.
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