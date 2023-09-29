Чемпиона мира Папу Гомес перешел в клуб Серии А.

35-летний аргентинец подписал контракт с «Монцей» до лета 2024 года.

Ранее Гомес расторг соглашение с испанской «Севильей».

Подробная статистика игрока, выигравшего ЧМ-2022 со сборной , доступна здесь.

Фото: acmonza.com

« » занимает 15-е место в таблице, набрав 6 очков в 6 турах чемпионата Италии.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS