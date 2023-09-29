Папу Гомес перешел в «Монцу». Чемпион мира ранее расторг контракт с «Севильей»

Теги Севилья серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу трансферы Папу Гомес Монца Футбол

Чемпиона мира Папу Гомес перешел в клуб Серии А.

35-летний аргентинец подписал контракт с «Монцей» до лета 2024 года.

Ранее Гомес расторг соглашение с испанской «Севильей».

Подробная статистика игрока, выигравшего ЧМ-2022 со сборной Аргентины, доступна здесь.

Фото: acmonza.com

«Монца» занимает 15-е место в таблице, набрав 6 очков в 6 турах чемпионата Италии.

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5 комментариев

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ten Hag
Вот про него и не скажешь что чемпион мира
И сколько таких игроков
+15
0
+15
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Timur Sagitov
Ответ Pertinax Gandi
Ну нормально в 35 серия А.
Там в паспорт не смотрят. Тем более в опыт итальянского чемпика есть.
+2
0
+2
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Фут.Боль
Папа может
+1
-1
0
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Роман
Ответ ten Hag
Вот про него и не скажешь что чемпион мира И сколько таких игроков
В Аталанте был хорош
+1
-1
0
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