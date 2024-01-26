Юрген Клопп: «Ливерпуль» в хороших руках, впереди светлое будущее. Я хочу пожить нормально, пока не слишком стар»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» в хороших руках.

– Вас не беспокоит, что новость об уходе может негативно повлиять на оставшуюся часть сезона?

– Я понимаю вопрос, но все зависит от нас. У меня была похожая ситуация в Дортмунде. Обстоятельства иные, но ситуация похожая. Все зависит от нас. После объявления мы проведем пресс-конференцию и все такое.

Я на все сто верю в этот сезон. Мы можем пройти его. В идеальном мире впереди 30 матчей или что-то в этом роде. В других странах это полноценный сезон. Нам предстоит сыграть очень много.

Со стороны могут возникнуть мысли о том, что мы мешаем друг другу, но все дело в нас самих. То, как мы выросли вместе за последние несколько лет, – исключительное явление.

Я всегда говорил, и особенно сейчас, что ничего не должно происходить из-за меня. Пока что я здесь. И не думаю, что за последние несколько месяцев кто-то заметил изменения.

А если и заметили, то, возможно, положительные, потому что, должен сказать, когда я принял решение, каким бы тяжелым оно ни было, я испытал и облегчение. Было что-то вроде: «Хорошо, теперь есть финишная прямая». А не то, что меня больше не будет здесь.

Я был бы на седьмом небе от счастья, если мог остаться. Но я просто не могу. Вот и все.

Все, что происходило в последние несколько лет, всегда было связано с моим именем, но, очевидно, многие люди работают в клубе. Они продолжают работать.

Моя роль изменится, но многое другое останется прежним, так что клуб в хороших руках. Будущее светлое – и еще более светлое, учитывая, что мне больше не придется тренировать без того уровня энергии, что раньше.

Если вы посмотрите на мою карьеру, то она невероятна. Там, откуда я родом, стать тренером «Ливерпуля» – сказка и трудно планируемая вещь. Невозможно спланировать и трудно достичь. Но это возможно, если ты вовлечен и на сто тысяч процентов отдаешься делу, посвящаешь ему всю жизнь. Так я и поступил.

Я и сейчас обычный парень, просто не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это, и буду ли я по этому скучать.

Как я уже сказал, раньше у меня такого не было, так что нужно попробовать. И это верный момент для меня, это также правильный момент для клуба, потому что со следующего сезоне я не смогу делать работу так, как раньше, – сказал 56-летний немец.

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял
 

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64 комментария
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Я думаю наоборот - это объявление сейчас сделано как раз для того, что бы и Юрген и игроки нашли в себе дополнительную мотивацию на следующие 5 месяцев. И болельщики тоже - играть на Энфилде сейчас будет сложнее в разы
+82
-4
+78
Было бы красиво, если бы ушёл, победив в АПЛ.
Одна АПЛ для такой команды, как Ливерпуль Клоппа, очень мало. Заслуживали немного больше.
+75
-7
+68
Ответ And Justice for All
Было бы красиво, если бы ушёл, победив в АПЛ. Одна АПЛ для такой команды, как Ливерпуль Клоппа, очень мало. Заслуживали немного больше.
Если бы не шарлатан из Манчестера, то было б уже как минимум 3
+42
-1
+41
славная была охота, Юрген!
+39
-5
+34
Ответ Alex Slobodskikh
Только Джеррард, только хардкор
на 10 место перетащит
+24
0
+24
Ответ And Justice for All
Было бы красиво, если бы ушёл, победив в АПЛ. Одна АПЛ для такой команды, как Ливерпуль Клоппа, очень мало. Заслуживали немного больше.
Зато сколько радости было от этой победы! И тот проигрыш с 97 очками стоит больше, чем некоторые чемпионства. Легендарный был сезон
+23
-1
+22
я представил улыбку дедушки Роя Ходжсона, когда он услышал про "пожить нормальной жизнью, пока еще не такой старый"))
+14
-1
+13
Ответ ta-tosha
Я думаю наоборот - это объявление сейчас сделано как раз для того, что бы и Юрген и игроки нашли в себе дополнительную мотивацию на следующие 5 месяцев. И болельщики тоже - играть на Энфилде сейчас будет сложнее в разы
Согласен! Каждый матч дома будет как маленькое прощание
+7
0
+7
Думаю Салах тоже уйдет теперь
+6
-1
+5
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Джеррард, настало твоё время
Думаю, что Клопп специально подождал, пока Джеррард продлит свой контракт с Иттифаком, чтобы не Стиви был его преемником. Пока Стиви сыроват
+5
0
+5
В 56 лет так рассуждать - это круто. У меня есть подруга, которая так заявила в 28 лет)
+5
0
+5
Хорошая жена, хороший дом, что еще надо человеку, чтобы встретить старость)) (БСП)
+4
0
+4
Джеррард, настало твоё время
+6
-3
+3
Ответ brilliantdust
на 10 место перетащит
10 место наше
+3
0
+3
Вот куда всё-таки уйдёт Хаби Алонсо тренировать) 👌👍
+4
-1
+3
Уйти на вершине. Достойно. Не каждый способен
+2
0
+2
только Хаби Алонсо, если хотим чтобы команда развивалась в нужном направлении
+2
0
+2
Ответ yh7b9c6y97
Видимо, вы не болельщик Ливерпуля, если у вас есть такие мысли. Болельщики Ливерпуля даже не задумываются о похожем.
Да, не болельщик Ливерпуля, как и лиги в целом, так как из другой. Но в АПЛ симпатизирую этому клубу.
+2
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+2
Желаю что после Клоппа пришел хороший тренер как Клопп. Клопп супер тренер. Ливерпуль всегда должен находится на передовых.
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Молодчик Юрген,посреди сезона сказать " я ухожу" в конце ,чтобы не просрать АПЛ и.т.д ну никого не припоминаю кто сказал в средь сезона, Уважуха
+2
0
+2
И это прекрасный момент продать Салаха в СА млн за 200 летом и строить новую команду. Надо и BBД постепенно замену искать. BBД и Матип не молоды и нужен еще топовый ЦЗ, даже не смотря на то что Куанса мне прям нравится.
+3
-1
+2
дал очень многое ливерпулю. а главное веру в то, что это по-прежнему топ клуб
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Да все таки тренировать в апл большой клуб это давление со всех сторон и по немцу видно уже как он постарел за это время
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Дядя Юра, спасибо за все эмоции и воспоминания! Вы навсегда в сердцах болельщиков Ливерпуля.
+2
0
+2
Какой же Клопп крутой!
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0
+1
Ответ Diego 95
Думаю Салах тоже уйдет теперь
Тоже об этом подумал, да и многие задумаются об уходе
+1
0
+1
Ответ Sergey Kuznetsov
я представил улыбку дедушки Роя Ходжсона, когда он услышал про "пожить нормальной жизнью, пока еще не такой старый"))
Тоже не чужой человек для Ливерпуля.
+1
0
+1
Ответ Алексей Елистратов
Комментарий скрыт
никуда он не уйдет, отдохнет годик, вот и все. а там уже видно будет.
+1
0
+1
Ответ IvoKarlovic
славная была охота, Юрген!
Это была не охота, а намного круче.
+3
-2
+1
Спасибо Юрген! Этот Ливерпуль фанаты будут вспоминать всегда! You’ll Never Walk Alone!
+1
-1
0
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