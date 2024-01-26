Юрген Клопп: «Ливерпуль» в хороших руках, впереди светлое будущее. Я хочу пожить нормально, пока не слишком стар»

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» в хороших руках.

– Вас не беспокоит, что новость об уходе может негативно повлиять на оставшуюся часть сезона?

– Я понимаю вопрос, но все зависит от нас. У меня была похожая ситуация в Дортмунде. Обстоятельства иные, но ситуация похожая. Все зависит от нас. После объявления мы проведем пресс-конференцию и все такое.

Я на все сто верю в этот сезон. Мы можем пройти его. В идеальном мире впереди 30 матчей или что-то в этом роде. В других странах это полноценный сезон. Нам предстоит сыграть очень много.

Со стороны могут возникнуть мысли о том, что мы мешаем друг другу, но все дело в нас самих. То, как мы выросли вместе за последние несколько лет, – исключительное явление.

Я всегда говорил, и особенно сейчас, что ничего не должно происходить из-за меня. Пока что я здесь. И не думаю, что за последние несколько месяцев кто-то заметил изменения.

А если и заметили, то, возможно, положительные, потому что, должен сказать, когда я принял решение, каким бы тяжелым оно ни было, я испытал и облегчение. Было что-то вроде: «Хорошо, теперь есть финишная прямая». А не то, что меня больше не будет здесь.

Я был бы на седьмом небе от счастья, если мог остаться. Но я просто не могу. Вот и все.

Все, что происходило в последние несколько лет, всегда было связано с моим именем, но, очевидно, многие люди работают в клубе. Они продолжают работать.

Моя роль изменится, но многое другое останется прежним, так что клуб в хороших руках. Будущее светлое – и еще более светлое, учитывая, что мне больше не придется тренировать без того уровня энергии, что раньше.

Если вы посмотрите на мою карьеру, то она невероятна. Там, откуда я родом, стать тренером «Ливерпуля» – сказка и трудно планируемая вещь. Невозможно спланировать и трудно достичь. Но это возможно, если ты вовлечен и на сто тысяч процентов отдаешься делу, посвящаешь ему всю жизнь. Так я и поступил.

Я и сейчас обычный парень, просто не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это, и буду ли я по этому скучать.

Как я уже сказал, раньше у меня такого не было, так что нужно попробовать. И это верный момент для меня, это также правильный момент для клуба, потому что со следующего сезоне я не смогу делать работу так, как раньше, – сказал 56-летний немец.

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

