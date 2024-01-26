Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Лучше немного раньше, чем позже. Слишком поздно – худший вариант»

Юрген Клопп объяснил, почему сообщил о решении покинуть «Ливерпуль» сейчас.

– Есть причина, по которой вы принимаете это решение сейчас, особенно учитывая ту стадию сезона, на которой мы находимся?

– В идеальном мире я бы никому ничего не сказал до конца сезона, выиграл бы все, а потом попрощался бы. Но это невозможно. В мире, в котором мы живем, невозможно сохранить подобные вещи в секрете. Удивительно, что нам это удалось до сих пор.

Есть так много вещей, на которые все это влияет, особенно личные ситуации. Людям из моего штаба все нужно было знать все заранее. Клубу особенно важно знать об этом, ему нужно планировать. Иначе невозможно строить планы, начать работу. Многое можно сделать, зная эту новость и не объявляя о ней публично, но решающие вещи – нет. Это означает, что клубу нужно время.

На протяжении многих лет моя роль была довольно доминирующей. Это было не намеренно, но так получилось. Было много моментов, когда я хотел, чтобы мне не пришлось делать это снова [уходить из клуба]. Я уже в третий раз делаю что-то подобное, и я этого не хочу. Но я убежден, что, если такое решение необходимо, то лучше сделать это немного раньше, чем позже. Сделать это слишком поздно – худший вариант. Представьте, что в сентябре следующего сезона я бы осознал: «Боже мой, все, я не могу больше работать». А мы посреди сезона.

У этого клуба, учитывая все, что мы выстроили за последние годы, есть отличная основа, отличный базис на будущее. Единственное, что могло бы помешать этому сейчас, – невозможность принимать правильные решения из-за нехватки времени. Это было очень важно для меня. Я действительно хотел проинформировать всех как можно раньше, – сказал Клопп.

Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года.

Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, , клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

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