Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Лучше немного раньше, чем позже. Слишком поздно – худший вариант»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп объяснил, почему сообщил о решении покинуть «Ливерпуль» сейчас.

– Есть причина, по которой вы принимаете это решение сейчас, особенно учитывая ту стадию сезона, на которой мы находимся?

– В идеальном мире я бы никому ничего не сказал до конца сезона, выиграл бы все, а потом попрощался бы. Но это невозможно. В мире, в котором мы живем, невозможно сохранить подобные вещи в секрете. Удивительно, что нам это удалось до сих пор.

Есть так много вещей, на которые все это влияет, особенно личные ситуации. Людям из моего штаба все нужно было знать все заранее. Клубу особенно важно знать об этом, ему нужно планировать. Иначе невозможно строить планы, начать работу. Многое можно сделать, зная эту новость и не объявляя о ней публично, но решающие вещи – нет. Это означает, что клубу нужно время.

На протяжении многих лет моя роль была довольно доминирующей. Это было не намеренно, но так получилось. Было много моментов, когда я хотел, чтобы мне не пришлось делать это снова [уходить из клуба]. Я уже в третий раз делаю что-то подобное, и я этого не хочу. Но я убежден, что, если такое решение необходимо, то лучше сделать это немного раньше, чем позже. Сделать это слишком поздно – худший вариант. Представьте, что в сентябре следующего сезона я бы осознал: «Боже мой, все, я не могу больше работать». А мы посреди сезона.

У этого клуба, учитывая все, что мы выстроили за последние годы, есть отличная основа, отличный базис на будущее. Единственное, что могло бы помешать этому сейчас, – невозможность принимать правильные решения из-за нехватки времени. Это было очень важно для меня. Я действительно хотел проинформировать всех как можно раньше, – сказал Клопп.

Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года.

Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

⚡ Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

 

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72 комментария
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по порядочности и мудрости с Юргеном мало кто сравнится среди тренеров
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не ушел, когда всё было плохо! настроил команду и теперь объявил об уходе, мужчина!
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У Клоппа хоть и не самое большое количество взятых трофеев, но у него уже 3 клуба, где он пожизненная легенда

Майнц, Дортмунд, Ливерпуль. Это настолько сильно, у многих и 2 таких места не наберётся.
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Мне кажется, Юрген вспомнил, как уходил из "Боруссии", поэтому решил не повторять ошибок, как было там. Поэтому он принял сейчас такое решение.
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+43
Ответ Фарид Харисов
У Клоппа хоть и не самое большое количество взятых трофеев, но у него уже 3 клуба, где он пожизненная легенда Майнц, Дортмунд, Ливерпуль. Это настолько сильно, у многих и 2 таких места не наберётся.
Согласен
При чем ведь даже 60 еще нету, но уже такой глобальный вклад оставил в жизни сразу 3 клубов...
+17
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+17
Странно, но только сегодня думал, как же повезло болельщикам Ливерпуля, что их команду тренирует Клопп. Ливерпуль сейчас - просто машина. Как сторонний болельщик кайфую от их игры. И это с несоизмеримыми тратами относительно Сити, например. Клопп - гений.
+14
-1
+13
А ведь мог бы уйти еще прошлым летом, после самого неудачного сезона Ливерпуля под его руководством. Но остался, укрепил команду и объявил заранее об уходе. Ну какой же он все-таки крутой!)
+11
0
+11
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий скрыт
Опять таблетки забыл выпить?
+10
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+10
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Надеюсь, вы не всерьёз. Наверное, главным кандидатом будет Алонсо. Так же можно рассмотреть Де Дзерби. Пока не знаю, какие ещё варианты. Я в шоке.
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+6
Лучше по*рать и опоздать, чем прийти вовремя и обо*раться
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+6
Мне, как болельщику Арсенала, грустно по двум причинам:
1) С АПЛ уходит супер яркая личность. Клопп всегда импонировал как тренер.
2) Теперь вся команда Ливерпуля будет больше чем обычно сконцентрирована на победе в АПЛ в этом сезоне.
+7
-1
+6
Очень жалко, надеялся что Клопп будет а-ля Фергюсон или Венгер...
Но в любом случае спасибо ему за все, думаю он многих влюбил в свой Ливерпуль за эти года, ещё и Салах летом скорее всего минус, тяжёлые времена снова ждут
+6
-1
+5
Ответ АРТУР АЛИЕВ
по порядочности и мудрости с Юргеном мало кто сравнится среди тренеров
дон Карло Анчелотти!!
+6
-2
+4
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Не потеряют в качестве?
+4
-1
+3
Алонсо говорил, что хотел бы поработать с тремя командами: Ливерпуль, Бавария и Реал. Интересно. если бы Реал не продлил Анчелотти, а Бавария и Мерсисайд летом могут выбирать нового рулевого и будут смотреть в сторону Алонсо, то кого бы предпочел Хаби?
+4
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Ответ ivan_krylov
дон Карло Анчелотти!!
Когда писал комментарий именно про Анчелотти подумал тоже)
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Ответ Денис Давыдов
По факту, думаю клуб уже рассмотрел все варианты и выбрал наилучший, возможно в ближайшее время уже начнутся переговоры, хотелось все же заранее знать кто возглавит.
Может не зря Линдерс на всех последних кубковых пресс-конференциях был
+2
0
+2
Ответ Tybalt
видимо, новая кандидатура уже одобрена руководством. Если об этом в ноябре знали, то договорённости имеются. ФСГ , видимо, Нагельсмана пригласит. Его работа идеально подходит под эту модель управления.
это будет провал с нагельсманом. Псевдотренер, позёр и клоун.
Этого не произойдет точно
+4
-2
+2
видимо, новая кандидатура уже одобрена руководством.
Если об этом в ноябре знали, то договорённости имеются.
ФСГ , видимо, Нагельсмана пригласит. Его работа идеально подходит под эту модель управления.
+3
-1
+2
этого очень не хватает 90% - умения вовремя уйти
+2
0
+2
Ответ Фарид Харисов
У Клоппа хоть и не самое большое количество взятых трофеев, но у него уже 3 клуба, где он пожизненная легенда Майнц, Дортмунд, Ливерпуль. Это настолько сильно, у многих и 2 таких места не наберётся.
У него хоть и не самое большое количество трофеев но с Ливерпулем он выиграл все что можно....
+1
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Чисто по человечности он один из лучших , крутой, мудрый , не жадный, надеюсь не уйдёт из футбола
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Интересно не в барсу ли собрался?
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Ответ Трент 66
Очень жаль, раньше думал, что если в 2022 возьмем ЛЧ или АПЛ, он уйдет, то после продления контракта, ожидал, что после этого сезона тоже продлят.
Странно, что через 4 месяца после продления контракта он понял, что пора уходить
+1
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+1
Ответ Iamliam
А ведь мог бы уйти еще прошлым летом, после самого неудачного сезона Ливерпуля под его руководством. Но остался, укрепил команду и объявил заранее об уходе. Ну какой же он все-таки крутой!)
Я думаю он и не захотел оставить команду у разбитого корыта
+1
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+1
Очень жаль, раньше думал, что если в 2022 возьмем ЛЧ или АПЛ, он уйдет, то после продления контракта, ожидал, что после этого сезона тоже продлят.
+1
0
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Ответ mamoth
Алонсо говорил, что хотел бы поработать с тремя командами: Ливерпуль, Бавария и Реал. Интересно. если бы Реал не продлил Анчелотти, а Бавария и Мерсисайд летом могут выбирать нового рулевого и будут смотреть в сторону Алонсо, то кого бы предпочел Хаби?
Уже куча намёков от Алонсо в сторону Ливерпуля пошло.
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Ответ hh88_88
Опять таблетки забыл выпить?
выпил , но не те
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Ответ гилберт
Я как гуру проясню ситуацию. Клопп выдал всё что мог, сделал Ливерпуль топ клубом, он просто вынужден уйти. А уходит он потому, что Ливерпуль не стал супертоп клубом, как Сити, как Реал, как Челси Абрама, как Арсенал Венгера, как МЮ Сэра. Там система выстроена, она работает сама, а тренер на спокухе выступает в роли модератора, иногда включаясь в важнейшие моменты сезона. Как например Ферги лениво поглядывал в окошко своего офиса как его помощники ведут занятие. Ливерпуль такой системой не стал, клуб оставался в топе за счёт бешеной энергетики Клоппа. Даже матч с условным Борнмутом Юрген должен отработать от и до, чтобы команда взяла три очка. И вот батарейки сели. Надо было больше полномочий, надо было еще больше тратить деньги и тогда Клопп мог остаться еще на 10 лет. Теперь сказка закончилась, Ливерпуль ждут тяжёлые времена.
Скорее всего дело в том, что не дали денег на трансферы.
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Ответ MaxB
Странно, что через 4 месяца после продления контракта он понял, что пора уходить
Значит не все так красиво как говорит Юрген.
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