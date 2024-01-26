Клопп в ноябре сообщил «Ливерпулю» об уходе: «Не хочу, но считаю, что это на 100% правильно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп еще в ноябре сообщил руководству «Ливерпуля» об уходе.

Сегодня 56-летний тренер объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Он объяснил это решение тем, что у него «кончаются силы».

«Я в порядке. Я здоров, насколько это возможно в моем возрасте. Небольшие сбои и тому подобное, но никого это не должно волновать, так что все в порядке.

Я сообщил клубу об этом еще в ноябре. Хочу немного объяснить. Возможно, со стороны мою работу видят так, что я нахожусь у кромки поля и провожу тренировки, все такое. Но большую часть вещей на следующий сезон мы начинаем планировать сразу после начала нынешнего. Когда мы сидели и говорили о потенциальных трансферах, следующих летних сборах, возникла мысль: «Я не уверен, что еще буду здесь». Сам удивился.

Очевидно, я начинал думать об этом. Это началось раньше. Конечно, прошлый сезон был суперсложным. Возникали моменты, когда в других клубах, вероятно, приняли бы решение: «Большое вам спасибо за все, но, вероятно, нам следует расстаться». Здесь этого не произошло. Для меня было супер, супер, суперважно: я мог помочь команде вернуться в нужное русло. Я думал лишь об этом.

Довольно быстро я понял, что это действительно хорошая команда с огромным потенциалом, с классным возрастом, классным характером. Тогда я смог подумать о себе. Вот итог.

Я не хочу это делать, но считаю решение правильным на 100 процентов. Вот и все», – сказал Клопп.

Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года.

Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

⚡ Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

 

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67 комментариев
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Пока что самая неожиданная новость сезона
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Мостовой даже телефон поближе к себе подвинул….
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Что то мне подсказывает, что для игроков появилась дополнительная супермотивация проводить дядю Юргена с подарками в виде всех возможных кубков)
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Ответ Отец Абду
Клопп по моему до конца не раскрытый тренер. Всю жизнь тренировал не богатые клубы и показывал супер результат. Что будет если он будет тренировать богатые клуб, как МЮ, Челси, МС, Реал?
Отец Абду по моему до конца не раскрытый комментатор. Всю жизнь комментировал футбольные новости и показывал супер результат. Что будет если он будет комментировать посты о политике?
+38
-6
+32
Клопп по моему до конца не раскрытый тренер. Всю жизнь тренировал не богатые клубы и показывал супер результат. Что будет если он будет тренировать богатые клуб, как МЮ, Челси, МС, Реал?
+26
-10
+16
Кстати, Клопп за свою более чем двадцатилетнюю карьеру был главным тренером лишь в трех клубах: "Майнц", "Боруссия" и "Ливерпуль", что вызывает восхищение. И самое главное он поднял клубы на новые высоты или вернул некоторые к ним. Надеюсь, что он отдохнет и перезагрузиться. Ему огромное спасибо за всё, что он сделал с "Ливерпулем". Он такой же легендарный тренер, как Билл Шенкли или Боб Пейсли для мерсисайдцев.
+14
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+14
Ответ Дядя ТУРА
талалаев или Хаби Алонсо
ну да, Мостовой же ещё не получил документы
+13
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+13
Никогда бы не подумал, что в 34 года мне станет тяжело дышать от спортивной новости.
Я люблю тебя Юрген Клопп. Ты лучший дядька в мире.
+19
-6
+13
Ответ Sergey Kuznetsov
Что то мне подсказывает, что для игроков появилась дополнительная супермотивация проводить дядю Юргена с подарками в виде всех возможных кубков)
А потом Юрген скажет "убедили, останусь ещё на пару сезонов" 👍
+12
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+12
талалаев или Хаби Алонсо
+12
-3
+9
Лучше бы я сегодня на спортс не заходил... спасибо Юргену за невероятные эмоции и невероятную команду, которую он сделал. Супер тренер и отличный человек. Пусть всё у него в жизни будет хорошо.
+9
0
+9
Ответ Sergey Kuznetsov
Что то мне подсказывает, что для игроков появилась дополнительная супермотивация проводить дядю Юргена с подарками в виде всех возможных кубков)
если учитывать, что игроки узнали об этом в ноябре и рубятся в каждой игре, то это значит, что они как минимум не приуныли и это бодрит
+9
0
+9
Ответ Отец Абду
Клопп по моему до конца не раскрытый тренер. Всю жизнь тренировал не богатые клубы и показывал супер результат. Что будет если он будет тренировать богатые клуб, как МЮ, Челси, МС, Реал?
Ливерпуль нормальный клуб с финансами и трансферами за нормальные деньги, он не бедный абсолютно, хватит уже прибеднять Ливерпуль
+8
-1
+7
наконец-то у Саламыча будет хорошая возможность научить футболу бегунков
+12
-6
+6
Ответ Александр Кузнецов
Мостовой даже телефон поближе к себе подвинул….
Всё равно трубку не возьмёт.
+7
-1
+6
Сборная Германии наконец-то снова станет великой
+8
-3
+5
Юрген великий тренер! Он по факту из середняка сделал большого гранда! Ну или правильно будет сказать — Он вернул Ливерпуль туда, где он должен был находиться. Крутой коуч.
+4
-1
+3
Ответ Отец Абду
Клопп по моему до конца не раскрытый тренер. Всю жизнь тренировал не богатые клубы и показывал супер результат. Что будет если он будет тренировать богатые клуб, как МЮ, Челси, МС, Реал?
Может он облажается, и в Боруссии и в Ливере он был главной звездой, а там придется иметь дело с избалованными нарциссами
+3
0
+3
Ответ Отец Абду
Клопп по моему до конца не раскрытый тренер. Всю жизнь тренировал не богатые клубы и показывал супер результат. Что будет если он будет тренировать богатые клуб, как МЮ, Челси, МС, Реал?
а ливер то капец бедный клуб конечно, денег как у волгаря наверное
+4
-1
+3
Ответ Фанат Лионеля Месси
Пока что самая неожиданная новость сезона
лишь бы парни не расклеились теперь.... ожидаемо, вообще то.... решение подписать контракт до 2026 было слишком на эмоциях..... хоть Ливерпуль и лучший клуб в мире, но быть его тренером - это тяжёлая работа
+5
-2
+3
Крутая новость, как и сам Клопп.
Вот кто бы хотел видеть как сб. Германии выходит из пике?
Удачи и спасибо ему.
Ливерпуль сделал крутой командой.
+2
0
+2
Просто Юрген прочел новость о том, что Царь скоро сдаст на лицензию.. шансов конкурировать нет.. решил сам уйти 😅
+2
0
+2
Легенда ❤️
+4
-2
+2
Ответ Отец Абду
Клопп по моему до конца не раскрытый тренер. Всю жизнь тренировал не богатые клубы и показывал супер результат. Что будет если он будет тренировать богатые клуб, как МЮ, Челси, МС, Реал?
Клоппу бы не пошло тренировать главного фаворита, он этакий футбольный рокенрольщик
+1
0
+1
Ответ Raul14
а причем тут Мадрид?)
Самая коррумпированная команда в истории футбола - это Мадрид. Особенно Мадрид Переса.
+1
0
+1
какой же Клопп ..внезапный
+1
0
+1
Ответ Raul14
Нет, думаю Клопп себя уважает. Он не пойдёт в самый коррумпированный клуб в истории футбола)
Поэтому вряд ли он собирается в Мадрид.
+2
-1
+1
Ответ Александр Кузнецов
Мостовой даже телефон поближе к себе подвинул….
Потом скажет, ну что-то там говорили, жевали, но где я и где эта Англия, пока в приоритете РПЛ
+1
0
+1
Превращение Александр-Арнольдов, Робертсонов, в обычных середняков-бегунков, после ухода Клоппа, через 3,2,1…
+4
-3
+1
Ответ Дядя ТУРА
талалаев или Хаби Алонсо
Мостовой. Как раз лицензию получит и будет учить мерсисайцев чиканить мяч
+1
0
+1
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