Клопп в ноябре сообщил «Ливерпулю» об уходе: «Не хочу, но считаю, что это на 100% правильно»

Юрген Клопп еще в ноябре сообщил руководству «Ливерпуля» об уходе.

Сегодня 56-летний тренер объявил, что покинет « » по окончании сезона. Он объяснил это решение тем, что у него «кончаются силы».

«Я в порядке. Я здоров, насколько это возможно в моем возрасте. Небольшие сбои и тому подобное, но никого это не должно волновать, так что все в порядке.

Я сообщил клубу об этом еще в ноябре. Хочу немного объяснить. Возможно, со стороны мою работу видят так, что я нахожусь у кромки поля и провожу тренировки, все такое. Но большую часть вещей на следующий сезон мы начинаем планировать сразу после начала нынешнего. Когда мы сидели и говорили о потенциальных трансферах, следующих летних сборах, возникла мысль: «Я не уверен, что еще буду здесь». Сам удивился.

Очевидно, я начинал думать об этом. Это началось раньше. Конечно, прошлый сезон был суперсложным. Возникали моменты, когда в других клубах, вероятно, приняли бы решение: «Большое вам спасибо за все, но, вероятно, нам следует расстаться». Здесь этого не произошло. Для меня было супер, супер, суперважно: я мог помочь команде вернуться в нужное русло. Я думал лишь об этом.

Довольно быстро я понял, что это действительно хорошая команда с огромным потенциалом, с классным возрастом, классным характером. Тогда я смог подумать о себе. Вот итог.

Я не хочу это делать, но считаю решение правильным на 100 процентов. Вот и все», – сказал Клопп.

Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года.

Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, , клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

⚡ Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона