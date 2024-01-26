Каррагер об уходе Клоппа: «Думал, это случится только через несколько лет. Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Джейми Каррагер поделился эмоциями от скорого ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Ранее тренер объявил, что уйдет из клуба по окончании сезона.

«Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом не объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет.

Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!» – написал бывший защитник «Ливерпуля» в твиттере.

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

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13 комментариев
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Ответ Отец Абду
Главное Ливерпулю не превратится в МЮ 2.0, как МЮ после ухода Ферги...
У Ливерпуля и без Ферги есть пример, как не надо, когда ушел Далглиш в 1991 и прервалась золотая эпоха.
Но есть и положительный пример, когда после ухода Шенкли (который тоже всех шокировал) клуб не сдал, а наоборот взобрался на самую вершину английского и европейского футбола.
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Главное Ливерпулю не превратится в МЮ 2.0, как МЮ после ухода Ферги...
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будущее туманно, но именно Ливерпулю Юрген отдал свои лучшие тренерские годы! YNWA
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Карра реально разочарован, раз в посте нет троллинга
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Ответ Sergey Kuznetsov
Карра реально разочарован, раз в посте нет троллинга
Погоди, сейчас попробую вместо него:
- "Юрген, нужно в последнем туре хлопнуть дверью чуть громче, чем Стивен в матче со Сток Сити"
Вроде нормально ? )
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Если и хлопать этой дверью с надписью "АПЛ" то надо это сделать так чтобы штукатурка посыпалась и соседи ещё долго вспоминали о том какой был этот "безумный", но в тоже время очаровательный и милый сосед.
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Ждём квадрпул
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+3
Ответ Заяцволк
Погоди, сейчас попробую вместо него: - "Юрген, нужно в последнем туре хлопнуть дверью чуть громче, чем Стивен в матче со Сток Сити" Вроде нормально ? )
да, это смешно)
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Старина Юрген ещё попылит) Сборная Германии - самый очевидный вариант
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Блин, грустно... Клопп - это даже не эпоха, а уже целая эра в футболе.
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Вот и сказочке конец(
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Ответ Отец Абду
Главное Ливерпулю не превратится в МЮ 2.0, как МЮ после ухода Ферги...
С чего бы? Там вся клубная структура работает как часы, паник действий не будет - нет необходимости
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