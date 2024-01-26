Каррагер об уходе Клоппа: «Думал, это случится только через несколько лет. Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!»

Джейми Каррагер поделился эмоциями от скорого ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Ранее тренер объявил, что уйдет из клуба по окончании сезона.

«Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом не объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет.

Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!» – написал бывший защитник «Ливерпуля» в твиттере.

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял