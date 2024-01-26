Президент FSG об уходе Клоппа: «Грустно терять такого тренера и человека. Его невероятные достижения говорят сами за себя. Ты никогда не будешь один»
Владельцы «Ливерпуля» отреагировали на скорый уход Юргена Клоппа.
Ранее тренер объявил, что уйдет из клуба по окончании сезона.
Майк Гордон, президент компании Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпуля», поблагодари Клоппа за время в команде.
«Прежде всего, от имени Джона Генри и Тома Вернера я хотел бы выразить нашу глубокую признательность Юргену. Разумеется, нам будет очень грустно потерять не просто тренера такого калибра, но человека и руководителя, к которым мы испытываем огромное уважение, благодарность и привязанность. В то же время мы полностью уважаем его пожелания и причины, по которым он решил, что нынешний сезон станет для него последним в «Ливерпуле».
«В соответствии с пожеланиями, выраженными Юргеном, мы прибережем выражение дани уважения до более подходящего времени, но, тем не менее, было бы упущением не воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что его назначение стало одним из величайших благословений нашего периода владения клубом.
Невероятные достижения прошедших лет говорят сами за себя, равно как и радость, которую Юрген и его команда принесли всем нам, болельщикам. Его многочисленные достижения никогда не будут восприниматься как нечто само собой разумеющееся.
Свидетельством безграничного профессионализма Юргена и его постоянной приверженности интересам «Ливерпуля» является то, что его решение было принято таким образом, который позволяет вести дела в обычном режиме до конца срока его полномочий, одновременно создавая для нас возможность подготовиться к будущему.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы официально выразить нашу благодарность Юргену за все, что он сделал и продолжает делать для футбольного клуба «Ливерпуль». Спасибо, Юрген. Когда придет время, ты никогда не будешь один», – сказал Гордон.
Во времена кризиса Ливерпуля сделал из него один из лучших клубов мира, такое мало кто повторить может