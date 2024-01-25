Клопп о выходе в финал Кубка лиги: «Фантастика, снова «Челси». Знаем, чего ожидать. Сегодняшний вечер был не для того, чтобы блистать. Я доволен»

Теги Челси Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

Юрген Клопп оценил выход «Ливерпуля» в финал Кубка английской лиги.

Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей одолела «Фулхэм» (2:1, 1:1) и 25 февраля в решающей игре встретится с «Челси».

«Это фантастика. У нас уже был опыт, мы знаем, чего ожидать. И снова «Челси». Что за история. Никогда не стоит воспринимать как должное то, что ты часть команды, которая может претендовать на трофеи.

Была открытая игра, во втором тайме они начали немного более дико. Мы не забили. Они сравняли счет. Но ребята отлично справились, и я очень доволен.

Единственное, что имеет значение в конце концов – выход в финале. Совсем юные ребята были невероятны, я так рад видеть их реакцию в раздевалке.

Они все исключительные и очень старались. Это была вечер не для того, чтобы блистать, а для того, чтобы выйти в финал. Вы слышали от Марко Силвы, как много выход в финал значит для «Фулхэма». Мы должны были доказать, и мы это сделали.

В финале Кубка лиги все замечательно. Но мы должны быть сосредоточены на всех остальных турнирах, что мы и сделаем. Это так прекрасно. «Уэмбли» – особенное место, и я очень рад за всех, кто участвует в этом событии», – сказал немец в интервью Sky Sports.

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26 комментариев
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Поздравляю всех скаузеров с выходом в финале ))
+7
0
+7
Вперед Ливерпуль!
+7
0
+7
Ответ Михо
За Ливерпуль!
За моего отца!
+2
0
+2
поход за квадруполом начинается
+2
-1
+1
Ответ Axs Men
Нельзя быть таким придирчивым. Понятно конечно , что за Ливерпуль болеют школьники начального класса и не самые умные, но всë же нельзя так
За Ливерпуль болеют люди разных поколении от школьников до пенсионеров, потому что это самый титулованный клуб Англии и один из самых успешных, который всегда играл в яркий, атакующий и комбинационный футбол и выиграл самые крутые трофеи, а "выход в финале" это был троллинг, потому что, так было написано в заголовке, который щас уже исправили и написано в тексте, который видимо до сих пор не заметили, но ты, наверное, не увидел, потому что не удосужился прочитать статью, а просто прочитал заголовок и быстро прибежал в комменты, чтобы хоть какую то гадость написать :))
+1
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Ответ ОттоДракула
За моего отца!
Ты сын Клопа?
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Еду со стадиона . Хороший матч, жаль Фулэм не сравнял ;)
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Axs Men это 100500й акк манси?
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Ливерпуль — достойный соперник. Не то, что Арсенал или МЮ. Как болельщик Челси проявляю уважение🤝 и буду надеяться, что любимый клуб реваншируется за прошлый раз.
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какой ужасный уровень переводов
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Ответ Михо
За Ливерпуль!
за требл
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YNWA !♥️
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Ответ Liverpool_YNWA
Поздравляю всех скаузеров с выходом в финале ))
Да да, именно в финалЕ)))
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За Ливерпуль!
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-3
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Ответ Axs Men
Нельзя быть таким придирчивым. Понятно конечно , что за Ливерпуль болеют школьники начального класса и не самые умные, но всë же нельзя так
А за голубое недоразумение болеют любители голубой луны?
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0
Ответ Liverpool_YNWA
За Ливерпуль болеют люди разных поколении от школьников до пенсионеров, потому что это самый титулованный клуб Англии и один из самых успешных, который всегда играл в яркий, атакующий и комбинационный футбол и выиграл самые крутые трофеи, а "выход в финале" это был троллинг, потому что, так было написано в заголовке, который щас уже исправили и написано в тексте, который видимо до сих пор не заметили, но ты, наверное, не увидел, потому что не удосужился прочитать статью, а просто прочитал заголовок и быстро прибежал в комменты, чтобы хоть какую то гадость написать :))
"За Ливерпуль болеют люди разных поколений , потому что это самый титулованный клуб Англии " - я правильно тебя понял, ты щас всех болельшиков Ливерпуля назвал глорами? По твоим словам они начали болеть ,потому что он самый титулованный клуб. Признание так признание
+1
-1
0
Ответ Axs Men
"За Ливерпуль болеют люди разных поколений , потому что это самый титулованный клуб Англии " - я правильно тебя понял, ты щас всех болельшиков Ливерпуля назвал глорами? По твоим словам они начали болеть ,потому что он самый титулованный клуб. Признание так признание
О, Боже! придется удалить свой аккаунт на спортс ))
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Ответ Axs Men
Ты так часто повторяешь это слово, нравится оно? 😁
Скорее оно нравится тебе, не я же ее пою перед матчами
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Ответ Английский_пациент
Еду со стадиона . Хороший матч, жаль Фулэм не сравнял ;)
Фулхэм сравнял. Ты точно от туда едешь?
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Ответ Elihio
Axs Men это 100500й акк манси?
Это мой кореш
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Ответ Axs Men
Это мой кореш
То-то смотрю вы похожи, особенно на интеллектуальном уровне
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Ответ Elihio
То-то смотрю вы похожи, особенно на интеллектуальном уровне
Спасибо
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