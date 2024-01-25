Киоун считает Гвардиолу величайшим тренером в истории Англии: «Он изменил наш футбол, создал лучшую команду, которую мы видели на островах. Пеп использует ресурсы на максимум»
Мартин Киоун считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории Англии.
«С момента своего приезда к нам в 2016-м он изменил английский футбол. Он создал лучшую команду, которую мы когда-либо видели на островах, используя свои тренерские методы.
Если бы мне пришлось выбирать величайшего тренера, Пеп должен быть первым. За ним идут сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Жозе Моуринью, Юрген Клопп. Я не ранжирую их. Есть эта четверка, в которой все очень близко, и есть Гвардиола. Критики могут сказать, что у него был большой бюджет и лучшие футболисты, но он использует ресурсы на максимум.
Его стиль проникает повсюду. Команды отсюда и до самых дальних уголков страны, даже в воскресных пивных лигах, начинают атаки от своей штрафной. Преодолевать прессинг, держать мяч, быстро им распоряжаться. Это эффект Гвардиолы. Он останется в памяти надолго», – отметил бывший защитник «Арсенала».
И выиграл он намного меньше так то.
Но в Англии не разбираются в футболе это уже давно понятно
все таки Пеп ставил рекорды в конкурентной среде. Но да, я сам бесился, что не смогли выиграть, хотя бы один матч из нескольких сыгранных ничеек после возобновления чемпионата
Пеп в свое время смог настроить парней на рекорды, и поэтому теперь великий. А Клопп не смог, и тот сезон особого места в истории Англии теперь не занимает
МС был чуть более ровнее на дистанции, Ливерпуль в ЛЧ и в очных противостояниях, особенно в 2018
в любом случе это было эпичное противостояние (хотя почему было)
Сити 18-19 считаю сильнее между тем. Не будь драмы со шпорами возможно оформили бы квадрупл тогда