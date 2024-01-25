Киоун считает Гвардиолу величайшим тренером в истории Англии: «Он изменил наш футбол, создал лучшую команду, которую мы видели на островах. Пеп использует ресурсы на максимум»

Мартин Киоун считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории Англии.

«С момента своего приезда к нам в 2016-м он изменил английский футбол. Он создал лучшую команду, которую мы когда-либо видели на островах, используя свои тренерские методы.

Если бы мне пришлось выбирать величайшего тренера, Пеп должен быть первым. За ним идут сэр , , , . Я не ранжирую их. Есть эта четверка, в которой все очень близко, и есть . Критики могут сказать, что у него был большой бюджет и лучшие футболисты, но он использует ресурсы на максимум.

Его стиль проникает повсюду. Команды отсюда и до самых дальних уголков страны, даже в воскресных пивных лигах, начинают атаки от своей штрафной. Преодолевать прессинг, держать мяч, быстро им распоряжаться. Это эффект Гвардиолы. Он останется в памяти надолго», – отметил бывший защитник «Арсенала».