Киоун считает Гвардиолу величайшим тренером в истории Англии: «Он изменил наш футбол, создал лучшую команду, которую мы видели на островах. Пеп использует ресурсы на максимум»

Теги Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Ливерпуль Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Мартин Киоун Футбол

Мартин Киоун считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории Англии.

«С момента своего приезда к нам в 2016-м он изменил английский футбол. Он создал лучшую команду, которую мы когда-либо видели на островах, используя свои тренерские методы.

Если бы мне пришлось выбирать величайшего тренера, Пеп должен быть первым. За ним идут сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Жозе Моуринью, Юрген Клопп. Я не ранжирую их. Есть эта четверка, в которой все очень близко, и есть Гвардиола. Критики могут сказать, что у него был большой бюджет и лучшие футболисты, но он использует ресурсы на максимум.

Его стиль проникает повсюду. Команды отсюда и до самых дальних уголков страны, даже в воскресных пивных лигах, начинают атаки от своей штрафной. Преодолевать прессинг, держать мяч, быстро им распоряжаться. Это эффект Гвардиолы. Он останется в памяти надолго», – отметил бывший защитник «Арсенала».

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Melissa Parker
Пока настоящий гений футбола Клопп 2 сезона разгребал тот бардак который ему оставили в Ливерпуль то Гвардиола сразу же получил довольной сильный состав Но в Англии не разбираются в футболе это уже давно понятно
Ну так на Клоппа и давление было в разы меньше.
И выиграл он намного меньше так то.
+4
-1
+3
Ответ Усатая Козляра
довольно сильный состав это Клиши, Сабалета, Санья и всякие Фернандо с Навасами?
эти всякие брали чемпионство, но ты конечно не упомянул об всяких Агуэро, Стерлинге!
+2
0
+2
Все по делу
+2
-1
+1
Пока настоящий гений футбола Клопп 2 сезона разгребал тот бардак который ему оставили в Ливерпуль то Гвардиола сразу же получил довольной сильный состав
Но в Англии не разбираются в футболе это уже давно понятно
+9
-8
+1
Ответ Melissa Parker
Пока настоящий гений футбола Клопп 2 сезона разгребал тот бардак который ему оставили в Ливерпуль то Гвардиола сразу же получил довольной сильный состав Но в Англии не разбираются в футболе это уже давно понятно
довольно сильный состав это Клиши, Сабалета, Санья и всякие Фернандо с Навасами?
+5
-4
+1
Ответ Усатая Козляра
довольно сильный состав это Клиши, Сабалета, Санья и всякие Фернандо с Навасами?
Че с Сабалетой не так? Почти 10 лет за Сити отбегал, основной защитник сборной, финалист ЧМ. Навас чемпион мира и Европы, да и Санья пару раз лучшим ПЗ АПЛ признавали.
+1
0
+1
Ответ Liverpool_YNWA
Ливерпуль чемпионского сезона сильнее(да в 2022 сильне, просто трофей ускользнул)
Ливерпуль сам виноват что не настроился на побитие 100 очкового сезона Сити. Другого шанса может никогда не быть
+1
0
+1
Ответ #SharkTeam
локдаун был шансом перезагрузиться и настроиться на все матчи до конца сезона. Вместо этого получили 0-4 после золотого коридора и спустя рукава доиграли сезон. Пеп в свое время смог настроить парней на рекорды, и поэтому теперь великий. А Клопп не смог, и тот сезон особого места в истории Англии теперь не занимает
В том, что Пеп умеет настраивать сомнении нет, но ты не прав на счет ковид, как играть на пустых стадионах матчи которые уже ничего не решают после двухмесячного перерыва без тренировок и тд?

все таки Пеп ставил рекорды в конкурентной среде. Но да, я сам бесился, что не смогли выиграть, хотя бы один матч из нескольких сыгранных ничеек после возобновления чемпионата
0
0
0
Ответ Liverpool_YNWA
Я бы не сказал, что сдал. Да, чуть чуть забуксовал, но как после такого отрезка не отступиться, но это точно был не провал, прямо перед локдаунт разматали Атлетико на Энфилде, но Адриан свел на нет все старания команды. МС был чуть более ровнее на дистанции, Ливерпуль в ЛЧ и в очных противостояниях, особенно в 2018 в любом случе это было эпичное противостояние (хотя почему было)
локдаун был шансом перезагрузиться и настроиться на все матчи до конца сезона. Вместо этого получили 0-4 после золотого коридора и спустя рукава доиграли сезон.
Пеп в свое время смог настроить парней на рекорды, и поэтому теперь великий. А Клопп не смог, и тот сезон особого места в истории Англии теперь не занимает
0
0
0
Ответ #SharkTeam
ковид наоборот помог. Перед паузой Ливерпуль сдал, а после оформления титула просто бросил играть. И теперь этот сезон уже не выглядит бог весть каким. Выиграли тем более только чемпионат. Сити 18-19 считаю сильнее между тем. Не будь драмы со шпорами возможно оформили бы квадрупл тогда
Я бы не сказал, что сдал. Да, чуть чуть забуксовал, но как после такого отрезка не отступиться, но это точно был не провал, прямо перед локдаунт разматали Атлетико на Энфилде, но Адриан свел на нет все старания команды.

МС был чуть более ровнее на дистанции, Ливерпуль в ЛЧ и в очных противостояниях, особенно в 2018
в любом случе это было эпичное противостояние (хотя почему было)
0
0
0
Ответ Висита Эльмурзаев
типичный колбасник)))
Типичный хейтер-неудачник в комментах
0
0
0
Ответ Liverpool_YNWA
Ливерпуль чемпионского сезона сильнее(да в 2022 сильне, просто трофей ускользнул)
типичный колбасник)))
0
0
0
Ответ Liverpool_YNWA
на счет шансов, может быть и нет, скорее всего. но тогда вмешался ковид - серьезная такая причина ))
ковид наоборот помог. Перед паузой Ливерпуль сдал, а после оформления титула просто бросил играть. И теперь этот сезон уже не выглядит бог весть каким. Выиграли тем более только чемпионат.
Сити 18-19 считаю сильнее между тем. Не будь драмы со шпорами возможно оформили бы квадрупл тогда
0
0
0
Ответ ОттоДракула
После прихода Абрамовича и до конца карьеры Фергюсона у Челси 3 чашки апл, у Юнайтед 5. Сходи проспись.
Ну и для дятликов: Сэр Алекс сам, в своей книге, признался, что Пеп лучше как тренер и менеджер чем сам сэр Санёк. Поспоришь со своим любимым физруком? (он топовый)
0
0
0
Ответ Товарищ Наркотик
После прихода Абрамовича он выиграл 5 титулов за 7 лет
2 ЛЧ за 30 лет с топ 1-2 бюджетом 🫵🏽🤡😂 Ок
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Фергюсон без вариантов. Пришёл в команду к алкашам Робсону и Макграту, которая болталась на дне таблицы, а ушел спустя почти 30 лет из одной из лучших команд в истории апл.
И всего две ЛЧ за 30 лет💀😂 Сэр Алекс был просто элитным физруком и хорошим человеком, а когда в лигу пришли люди с деньгами типо Абрамовичей, все увидели цену «доминирования» МЮ
+3
-3
0
Ответ Evghenii Kovalik
А чего добился Гвардиола, чего не добивался Фергюсон? Требл? Доминация в Англии?
Тотального доминирования над соперниками. Фергюсон, кажется, больше 94 очков не набирал
0
0
0
Ответ Михаил Сафонов
Лучше арсенала 2004? Или Челси 2005? Или МЮ 2008?
Считаю - да. Если брать все показатели
0
0
0
Ответ Tristan...
Пеп и его МС - лучшее, что было в АПЛ
А чего добился Гвардиола, чего не добивался Фергюсон? Требл? Доминация в Англии?
0
0
0
Ответ Михаил Сафонов
Лучше арсенала 2004? Или Челси 2005? Или МЮ 2008?
Да. Этот Сити выносит лучшую лигу Мира и хорош в Европе. Что примечательного например в Арсенале? Анбитен ок, но не в лучшей лиге того времени и лажа в еврокубках.
+1
-1
0
Ответ Melissa Parker
Пока настоящий гений футбола Клопп 2 сезона разгребал тот бардак который ему оставили в Ливерпуль то Гвардиола сразу же получил довольной сильный состав Но в Англии не разбираются в футболе это уже давно понятно
«Довольно сильный» 🫵🏽🤡😂 Клоп без давления работал и с позиции андродога всегда удобнее «доказывать»
+2
-2
0
Ответ Усатая Козляра
довольно сильный состав это Клиши, Сабалета, Санья и всякие Фернандо с Навасами?
В свое время эти игроки были хороши, особенно Сабалета, к тому же чемпионы Англии
0
0
0
Пеп Гвардиола, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. У них у всех были команды-династии.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий