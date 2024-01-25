Клопп на вопрос о квадрупле «Ливерпуля»: «Не думал об этом, мы так далеко. Счастлив, что мы в финале Кубка лиги»

Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном квадрупле «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Честно говоря, я не думал об этом, потому что мы так далеко.

Просто счастлив, что мы впервые [в этом сезоне] вышли в финал», – сказал тренер « ».

Напомним, ранее «Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Челси».

Мерсисайдцы также идут на первом месте в , набрав 48 очков. «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги Европы и имеет шансы на победу в Кубке Англии.