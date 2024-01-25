Клопп на вопрос о квадрупле «Ливерпуля»: «Не думал об этом, мы так далеко. Счастлив, что мы в финале Кубка лиги»
Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном квадрупле «Ливерпуля» в этом сезоне.
«Честно говоря, я не думал об этом, потому что мы так далеко.
Просто счастлив, что мы впервые [в этом сезоне] вышли в финал», – сказал тренер «Ливерпуля».
Напомним, ранее «Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Челси».
Мерсисайдцы также идут на первом месте в АПЛ, набрав 48 очков. «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги Европы и имеет шансы на победу в Кубке Англии.
Ибо ЛЕ не ЛЧ.
Надо шаг за шагом , матч за матчем, идти вперед без квадруплов
Понижать требования не стоит