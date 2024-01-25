Клопп на вопрос о квадрупле «Ливерпуля»: «Не думал об этом, мы так далеко. Счастлив, что мы в финале Кубка лиги»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном квадрупле «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Честно говоря, я не думал об этом, потому что мы так далеко.

Просто счастлив, что мы впервые [в этом сезоне] вышли в финал», – сказал тренер «Ливерпуля».

Напомним, ранее «Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Челси».

Мерсисайдцы также идут на первом месте в АПЛ, набрав 48 очков. «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги Европы и имеет шансы на победу в Кубке Англии.

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25 комментариев
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Понятно, что требл, квадрупл это про количество, но как-то не укладываются эти слова с Лигой Европы.
+30
-3
+27
Только январь заканчивается, етить-колотить. Журналист про это еще б в начале сезона спросил.
+11
-1
+10
Квадрупл на минималках.
Ибо ЛЕ не ЛЧ.
+8
0
+8
Нужно затащить в АПЛ, все остальное второстепенно.
+7
-2
+5
С учетом ЛЕ будет квадрпулик, а не квадрпул, даже если случится
+4
-2
+2
Кубки это такое, главное АПЛ.
+3
-1
+2
Ответ SoWeTo
Понятно, что требл, квадрупл это про количество, но как-то не укладываются эти слова с Лигой Европы.
Не стоит забывать великолепный требл Хосе Сетубальского с третьей командой Манчестера
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
Сити, ПСЖ - понятно, а кто третий? Барса?
Newcastle
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Ответ SoWeTo
Понятно, что требл, квадрупл это про количество, но как-то не укладываются эти слова с Лигой Европы.
Ну квадрупл даже с ЛЕ звучит солидно)
+4
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квадрупл с ЛЕ бьёт требл с ЛЧ?)
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Надеюсь Салах забудет это слово наконец и прочие желания отомстить кому-то, за что-то.
Надо шаг за шагом , матч за матчем, идти вперед без квадруплов
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Ответ Виталий Ан
Только в АПЛ так. Чемпионат важнее всего. В любом другом чемпионате это второй по значимости трофей. Только для Сити до прошлого года ЛЧ была важнее. Проигрыш в ЛЧ или выигрыш с Сити будет менее заметным, чем проигрыш или победа в АПЛ. Более почетно, что бы кто не говорил.
бред. В АПЛ у Сити за последние года был только один конкурент - Ливерпуль( с прошлого сезона Арсенал). В лч у них конкурентов полно
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Ответ 10ztv
бред. В АПЛ у Сити за последние года был только один конкурент - Ливерпуль( с прошлого сезона Арсенал). В лч у них конкурентов полно
Ну так я ведь и написал про исключение Сити. В ЛЧ многое решает жеребий и удача. Конечно безусловно нужна топ команда или кубковая команда для победы. Однако на дистанции в чемпионате точно определяется сильнейшая команда, где случайности, везение и т. д. гораздо меньше проявляются.
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Ответ Виталий Ан
Ну так я ведь и написал про исключение Сити. В ЛЧ многое решает жеребий и удача. Конечно безусловно нужна топ команда или кубковая команда для победы. Однако на дистанции в чемпионате точно определяется сильнейшая команда, где случайности, везение и т. д. гораздо меньше проявляются.
В чемпе только местные команды. Значит там и определяется сильнейшая ко в Англии. Лч намного сложнее выйграть, чем АПЛ
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Ответ 10ztv
В чемпе только местные команды. Значит там и определяется сильнейшая ко в Англии. Лч намного сложнее выйграть, чем АПЛ
В АПЛ 4-8 топ команд, на дистанции тяжело выиграть. ЛЧ конечно очень конкурентна но многое зависит от обстоятельств. Далеко не всегда побеждает сильнейшая команда, объективно. В чемпионате где все с друг другом играют 2 игры гораздо точнее определяются сильнейшие.
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Они вернулись))))
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Опять квадрупл как тогда когда проиграли апл и лч?))
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Ответ f5dfmvw9bk
А с учётом каким Ливерпуль был год назад, то это всё же снова становится квадруплом
Прошлогодний Ливерпуль был слишком травматичный -- это , скорее, был форс-мажор, а не классический Ливерпуль Клоппа.
Понижать требования не стоит
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Ответ Любезный Коссутий
Сити, ПСЖ - понятно, а кто третий? Барса?
Челси
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Понеслось как обычно)
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