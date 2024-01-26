Мартинес о 54 голах Роналду в 2023-м: «Сделать это за год в его возрасте – показатель уровня»
Роберто Мартинес высказался о 54 голах Криштиану Роналду в 2023-м.
Нападающий, которому в феврале исполнится 39 лет, забил 54 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии.
«Сделать это за год в его возрасте – показатель уровня.
Игрокам нужно давать возможность быть собой. Мне очень понравилось то, что я увидел в раздевалке, его опыт и авторитет», – сказал тренер сборной Португалии.
Статистику Роналду можно изучить по этой ссылке.
Мартинес о Роналду: «Для сборной он молод, было впечатление, что это 18-летний игрок. Он отдает все ради команды»
Хамдала в 2019 за аль наср 57 голов забил, что не не припомню его в номинации лучший игрок года по версии Дубай Дор🤣
Там за тайм по 10 голов забивают.
В условном Аль-Ухдуд играет такой монст, мастодонт, как С. Кверквелия
Одни из якобы топов свалили или на чемоданах, другие и вовсе не играют как Неймар и Бензема.
Потом : лига укрепила только 5 команд, остальные полулюбительскими так и остались.
Ну ты тогда ответь на вопрос, кто из этих звезд играет?)))
Неймар, Бензема, Фирмино, Хендерсон, Лапорт и тд уже дали понять что это за лига, а хедлайнеры как Бенз и Ней не играют вовсе.
Там половина звезд либо свалила, либо на чемоданах, другая половина не выпрыгивает из штанишек а чилит как Нймар и Бензема.
Доказывать надо было с Марокко на ЧМ, а не в песках 66 лиги.
А душевнобольные зачем то гордятся голами в непойми какой лиге.
Во-первых, в 38 он продолжает себя держать в прекрасной форме и регулярно забивает
Во-вторых, в отличии от многих является настоящим профессионалом и честко отрабатывает свой контракт и возложенные работодателями надежды
https://www.globesoccer.com/winners/abderazak-hamdallah-al-nassr-fc-saudi-arabia-best-arab-player-award/
Лихтенштейну и Латвии?
Где его голы в плей офф ЧМ за 20 с лишним лет?
Игрок ни разу не признавался лучшим на турнирах сборных, никогда не одевал медаль на главном турнире в истории ФИФА ЧМ.
Зато есть голы Люксембургу и Лихтенштейну.
Вот поэтому он не Месси, Пеле и Марадона.