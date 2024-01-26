Мартинес о 54 голах Роналду в 2023-м: «Сделать это за год в его возрасте – показатель уровня»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес высказался о 54 голах Криштиану Роналду в 2023-м.

Нападающий, которому в феврале исполнится 39 лет, забил 54 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии.

«Сделать это за год в его возрасте – показатель уровня.

Игрокам нужно давать возможность быть собой. Мне очень понравилось то, что я увидел в раздевалке, его опыт и авторитет», – сказал тренер сборной Португалии.

Статистику Роналду можно изучить по этой ссылке.

Мартинес о Роналду: «Для сборной он молод, было впечатление, что это 18-летний игрок. Он отдает все ради команды»

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65 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Показатель уровня чемпионата пустыни
Не один из топов играющих в этом же чемпионате пустыни и близко столько не забил.
+41
-11
+30
Показатель уровня лиги.
Хамдала в 2019 за аль наср 57 голов забил, что не не припомню его в номинации лучший игрок года по версии Дубай Дор🤣
+32
-15
+17
Ответ DenizKios
Не один из топов играющих в этом же чемпионате пустыни и близко столько не забил.
Тут вон статья, что даже не топ в 2019ом забил. Мароканец. Но ему не дали приза за это.
+15
-6
+9
Ответ Cruel Snake
Ну цифры реально приличные
Если перейдет в чемпионат Мальдив, можно более приличные цифры сделать.
Там за тайм по 10 голов забивают.
+12
-4
+8
Ответ Тамазик Хеладзе
ну я думаю тогда там не играло столько игроков из топ лиг, как так.
Поправьте, если ошибаюсь. Вроде привилегированными клубами в СА являются около 4-5. Остальные же вроде особо не тратятся на топ игроков. А большинство матчей проводится против середняков и аутсайдеров.
В условном Аль-Ухдуд играет такой монст, мастодонт, как С. Кверквелия
+5
0
+5
Ответ madaev
А то, что ему тогда было 26-27 лет упоминать будем ? И никаких 57 голов там не было, а было 49, но главное набрать хейт-лайки, чего уж тут, написал бы, что было 1000 голов, все равно бы пролайкали
Так кто заставляет постоянно говорить дичь, что у КР в 39 тело 18-и летнего?
+6
-1
+5
Ответ DenizKios
Не один из топов играющих в этом же чемпионате пустыни и близко столько не забил.
Потому, что топам пофиг на эту песчаную лигу, они туда отдыхать приезжают, и только этот Кри думает, что его голы там чего-то стоят ) А нетопы вполне легко забивали много, для них эта лига была видимо чуть повыше уровнем, чем дворовая, поэтому у них был стимул, чтобы хвастаться перед друганами со двора )
+9
-5
+4
Ответ Ебздрогыч
Показатель уровня чемпионата пустыни
Что же тогда у остальных звезд футбола в пустыне нет таких показателей как у сорокалетнего деда?
+9
-5
+4
показатель уровня лиги
+8
-5
+3
Ответ SaH4r.
В мире нормальных людей голы и ассисты в пустыне и млс не учитываются.
Ты в 39 лет хотя бы жене своей гол попробуй забить не то чтоб в профессиональной лиге....
+3
-1
+2
Ответ Тамазик Хеладзе
ну я думаю тогда там не играло столько игроков из топ лиг, как так.
Сейчас типо чемпионат из топовых игроков состоит? 4 клуба подписали по 3-4 пенсионера, но это никак не влияет на уровень Лиги. Дамак или Аль Абха всё ещё Дамак и Аль Абха, состоят из тех же местных днарей.
+2
0
+2
Ответ Пикачу82
1. Хамдела тогда было 28 лет а не 38 как сейчас Роналду 2. Тогда в СА не играло такое количество квалифицированных и топовых игроков
Какие квалифицированные игроки там играют?
Одни из якобы топов свалили или на чемоданах, другие и вовсе не играют как Неймар и Бензема.

Потом : лига укрепила только 5 команд, остальные полулюбительскими так и остались.
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Ответ Elkorazon01
Сколько забил пешеход в бургер лиге?
если ты про Месси - 14 игр - 11+5
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Ответ YakSerge
Рон был, есть и будет примером настоящего спортсмена, который сделал из своего тела инструмент для достижений в спорте и жизни!
Поэтому в инструмент пришлось ботокс колоть?
+2
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Ответ Зверёк
в 19м не было такого количества звезд в лиге и конкуренции такой
Звезд?🤣
Ну ты тогда ответь на вопрос, кто из этих звезд играет?)))
Неймар, Бензема, Фирмино, Хендерсон, Лапорт и тд уже дали понять что это за лига, а хедлайнеры как Бенз и Ней не играют вовсе.
+2
-1
+1
Ответ CHELSEA_2008
Тогда там никто из топов не играл, и уровень, соответственно, был ниже.
Каких звезд?🤣
Там половина звезд либо свалила, либо на чемоданах, другая половина не выпрыгивает из штанишек а чилит как Нймар и Бензема.
Доказывать надо было с Марокко на ЧМ, а не в песках 66 лиги.
+2
-1
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Ответ SaH4r.
В мире нормальных людей голы и ассисты в пустыне и млс не учитываются.
Учитываются, только здоровые люди эту стату воспринимают как шоу ибо им после 18.12.2022 ничего доказывать не надо.
А душевнобольные зачем то гордятся голами в непойми какой лиге.
+4
-3
+1
Ну цифры реально приличные
+8
-7
+1
Ответ Заяцволк
Потому, что топам пофиг на эту песчаную лигу, они туда отдыхать приезжают, и только этот Кри думает, что его голы там чего-то стоят ) А нетопы вполне легко забивали много, для них эта лига была видимо чуть повыше уровнем, чем дворовая, поэтому у них был стимул, чтобы хвастаться перед друганами со двора )
Дак ты своим комментарием, только похвалил португальца, что
Во-первых, в 38 он продолжает себя держать в прекрасной форме и регулярно забивает
Во-вторых, в отличии от многих является настоящим профессионалом и честко отрабатывает свой контракт и возложенные работодателями надежды
+1
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Ответ DenizKios
Не один из топов играющих в этом же чемпионате пустыни и близко столько не забил.
топы не играют в пустыне
+3
-2
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что-то на уровни его знаменитой дуги или даже выше
+4
-3
+1
пхаххахахахаха
+2
-1
+1
Да какого уровня? Он играет в чемпионате с защитниками уровня сборной Мальты. Причем эти защитники даже не пытаются его догнать.
+1
0
+1
Рон был, есть и будет примером настоящего спортсмена, который сделал из своего тела инструмент для достижений в спорте и жизни!
+3
-2
+1
Всем кто пишет, что Хамдалла не награждали:
https://www.globesoccer.com/winners/abderazak-hamdallah-al-nassr-fc-saudi-arabia-best-arab-player-award/
0
0
0
В мире нормальных людей голы и ассисты в пустыне и млс не учитываются.
+7
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Ответ Domian
О голах в сборной кому? Лихтенштейну и Латвии? Где его голы в плей офф ЧМ за 20 с лишним лет? Игрок ни разу не признавался лучшим на турнирах сборных, никогда не одевал медаль на главном турнире в истории ФИФА ЧМ. Зато есть голы Люксембургу и Лихтенштейну. Вот поэтому он не Месси, Пеле и Марадона.
👏👏👏
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Ответ Кино Музыка
Все кто кивает на арабскую лигу, забывают о голах в сборной. Я не поклонник Ронадлу, но он умудрился вернуть себе прежние кондиции. Здесь не злобствовать надо, а изучать этот очень полезный опыт.
О голах в сборной кому?
Лихтенштейну и Латвии?
Где его голы в плей офф ЧМ за 20 с лишним лет?
Игрок ни разу не признавался лучшим на турнирах сборных, никогда не одевал медаль на главном турнире в истории ФИФА ЧМ.
Зато есть голы Люксембургу и Лихтенштейну.
Вот поэтому он не Месси, Пеле и Марадона.
+4
-4
0
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
А где тут какая-то защита? Я что-то не пойму? Здесь просто привёл пример достижений обладателя Золотого мяча в азиатском чемпионате 25 лет назад в возрасте на 6 лет младше Роналду. А выводы каждый пусть делает сам.
+1
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0
Ответ Real_v_dushe
Помню, как описывали попытку приезда легенды бчк и любителя ЯО Стоичкова в Аль-Наср в 1998 году. Ну его просто не стали подписывать и он укатил в Японию на меньшие деньги. И этот низкорослый, болгарский пузан в Японии с трудом за 1,5 года забил чуть больше 10 голов, большинство с пенок. А ему тогда было 32-33 года!!! К слову о том, что в Азии легко забивать.
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