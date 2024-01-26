Мартинес о 54 голах Роналду в 2023-м: «Сделать это за год в его возрасте – показатель уровня»

Роберто Мартинес высказался о 54 голах Криштиану Роналду в 2023-м.

Нападающий, которому в феврале исполнится 39 лет, забил 54 гола за « » и сборную Португалии.

«Сделать это за год в его возрасте – показатель уровня.

Игрокам нужно давать возможность быть собой. Мне очень понравилось то, что я увидел в раздевалке, его опыт и авторитет», – сказал тренер сборной .

Статистику Роналду можно изучить по этой ссылке.

Мартинес о Роналду: «Для сборной он молод, было впечатление, что это 18-летний игрок. Он отдает все ради команды»