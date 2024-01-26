RFEF поддержала испанских судей после утечек ВАР: «Наши арбитры – эталон для Европы и мира»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Федерация футбола Испании видеоповторы Футбол

Королевская испанская футбольная федерация поддержала судей на фоне скандалов.

За последние дни произошли утечки переговоров судей сразу с нескольких матчей Ла Лиги и других испанских турниров. Кроме того, арбитров публично критиковали президент «Барселоны» Жоан Лапорта и клубное телевидение «Реала».

«RFEF хочет выразить поддержку, солидарность и доверие судьям перед лицом нападок, которым они подвергаются при выполнении своих обязанностей.

Кроме того, хотели бы решительно осудить кражу и распространение различных аудиозаписей из системы ВАР. Это явное нарушение закона о защите данных. Именно поэтому, как было объявлено вчера, мы обратили внимание Гражданской гвардии на это.

Путь к прозрачности и пониманию судейской работы – это твердое решение RFEF и ее CTA, которые продолжат выполнять свою работу с профессионализмом и строгостью.

Наш судейский корпус – эталон для Европы и мира, что признано УЕФА и ФИФА, которые назначают испанских арбитров на чемпионаты мира и Европы, на Лигу чемпионов.

Уважение к судье должно быть важным принципом для всех, кто связан с футболом.

Судьи – неотъемлемая часть этого вида спорта, и уважение, которого они заслуживают, является важным примером социального поведения. Гарантировать и продвигать это – конечная обязанность каждого. От этого зависит футбол и его хорошее развитие.

Без судей нет футбола», – сказано в заявлении RFEF.

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26 комментариев
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RFEF : «Наши арбитры – лучшие арбитры Европы и мира, а все остальные страны нам завидуют»
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Эталон самовлюблённости и размахивания карточками на поле если только. Хуже испанских судей только англичане и африканцы.
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Ага, еще лучшие клоуны в мире. Например, Матео Лаос.
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Соперничать с ними могут только судьи АПЛ, Казарцев и безбородов
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Да здравствуют испанские арбитры - самые гуманные арбитры в мире!
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Судите ясно , правильно,справедливо и вопросов не будет...
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Ответ denbodrov
Эталон самовлюблённости и размахивания карточками на поле если только. Хуже испанских судей только англичане и африканцы.
именно по этому не назначали Лахоза на финал ЧМ. испанские арбитры забыли самого важного для арбитра характеристику - потеряться на поле, и не быть центром внимания. уж слишком многого они позволяют себе
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Ответ olimbek
Ага, еще лучшие клоуны в мире. Например, Матео Лаос.
Он уже не судит
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Эталоны аахаха
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Печально, что фантики бчк украли аудиозаписи и теперь избирательно их публикуют исключительно в адрес решений в отношении игроков Реала. Это печально, что секта опустилась уже до такого палевного воровства.
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В Испании однажды доиграются.. И Хави, потерявший покой, соберёт всех цыган и пойдёт на Мадрид с Маршем справедливости..
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Справедливости ради можно сказать, то какому жесткому давлению всегда подвергались испанские и итальянские арбитры не испытывали арбитры других лиг. Даже был какой-то фильм о том, как один судья готовился к матчу, показывали его день, так там целый психологический триллер. А когда идёт дерби, так это вообще кошмар для арбитра, в любом случае он будет виноват, ну а в Латинской Америке вообще есть случаи убийства. Так что в футболе есть только две неблагодарные профессии, это вратари и судьи. Никто не вспомнит после выигранного финала как классно отыграл вратарь и отсудил арбитр, будут помнить только тех, кто забивал голы.
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Скаже так, что испанские арбитры не самые худшие, но позволяют себе больше чем должны. А вообще тут правильно говорят, судите честно и справедливо и вопросов к вам не будет.
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апхахахахахаха!!!
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АПЛ - не Европа)
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Сото Градо, Фуэртес, Хиль Мансано, Эстрада Фернандес и закончивший Лаос - скорее эталон, как судить ни в коем случае не надо.
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Ответ Стахович
Жаль что в эпоху Негрейры не было аудиозаписей.Много интересного услышали бы
Это все вранье же,про негрейру.Он же не давал Барселоне играть пол дня,пока не выигрывают,как реалу.
Зачем тебе слышать чужие записи?
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>КОРОЛЕВСКАЯ испанская футбольная федерация поддержала судей на фоне скандалов.

дальше можно не читать
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Для полной прозрачности и нужно такие разговоры между судьями выкладывать на всеобщее обозрение, чего федерации боятся, если нечего скрывать
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Ответ ман сити фейк
Эталоны аахаха
Талоны на усиленное питание эталонам! 😊
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