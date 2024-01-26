Гендиректор «Пари НН» за пиво на стадионах: «Но делать ставку только на него я бы не стал. Кому-то на футболе хочется пива, кому-то – чтобы дети играли в детских комнатах»

Теги Твенте премьер-лига Россия стадионы Пари НН алкоголь и спорт Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» выступил за возвращение пива на стадионы.

– На правах руководителя клуба как относитесь к возможному возвращению пива на стадионы?

– Хорошо отношусь. Считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы.

– В конце года появилась новость о том, что нидерландский «Твенте» заработал на продаже пива более 10 млн евро за сезон. Вашему клубу возвращение пива помогло бы вырасти с финансовой точки зрения?

– Безусловно, это существенно поможет вырасти. Мы будем обязательно в диалоге с теми, кто принимает соответствующие решения. Но делать ставку лишь на пиво и говорить, что вот, верните только его, и тогда все будет хорошо, я бы не стал.

Эту историю следует рассматривать в комплексе, чтобы всем было комфортно. Кому-то на футболе хочется пива, кому-то – чтобы дети играли в детских комнатах во время матча, кому-то – комфортный вид из ложи. В общем, каждый должен найти на стадионе что-то свое.

Я был на стадионе «Зенита», на аренах «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Стадион – это целый город. В провинции стадионы скромнее, включаются лишь в день игры. Хочется, чтобы эти пространства были максимально интегрированы в повседневную жизнь горожан.

Чтобы стадионы из неприступных бастионов превратились в полноценные пространства, где будут проходить культурные, спортивные, какие-то образовательные мероприятия. Регулярно, а не от случая к случаю.

Конечно, продавать одежду в сайдинговых лотках, как это происходило когда-то в «Лужниках», ни в коем случае нельзя. Но стадион должен, на мой взгляд, дышать городской повесткой и быть максимально интегрированным в городскую среду, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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12 комментариев
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Ответ Александр Васильев
в детских комнатах при ссср отнюдь было не весело)
Ну не знаю. Я в детскую комнату любил ходить. Благо, недалеко от дома. Помню теннисный стол, детский бильярд, настольные футбол и хоккей.
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в детских комнатах при ссср отнюдь было не весело)
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Кому то хочется пива, кому-то водки, женщинам цветы, а детям мороженого... а вообще-то главное, чтобы было кому на стадионе все это хотеть на стадионах, болельщиков и фанатов вернуть, научиться играть в футбол и отменить фануйди ...
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Главное не перепутать. Детям детскую , взрослым пиво.
+1
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Ну, тем более в Нижнем и, например, в Самаре, превосходное пиво!)
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Губит людей не пиво
https://youtu.be/IsJMZgOI4nQ?si=uPclNF64lapqzX7x
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Эту историю следует рассматривать в комплексе, чтобы всем было комфортно. Кому-то на футболе хочется пива, кому-то – еще и раков
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Так сделай для любителей пива...ПИВО....а для детей....детскую комнату, в чём проблема то?))
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Ответ Валера Баралгин
Ну, тем более в Нижнем и, например, в Самаре, превосходное пиво!)
как старый пивоман скажу - лучше, чем кропоткинское пиво из под Роcтова ничего нет в России!
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Ответ Александр Васильев
как старый пивоман скажу - лучше, чем кропоткинское пиво из под Роcтова ничего нет в России!
Ооо, о вкусах не спорят, о них говорят…) Спасибо за комментарий, обязательно попробую кропоткинское пиво как-нибудь!
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Ответ Александр Васильев
как старый пивоман скажу - лучше, чем кропоткинское пиво из под Роcтова ничего нет в России!
Реклама алкогольной продукции не должна:

1) содержать утверждение о том, что употребление алкогольной продукции имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха либо способствует улучшению физического или эмоционального состояния;
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Ответ Александр Васильев
в детских комнатах при ссср отнюдь было не весело)
Особенно когда на учёт ставили
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