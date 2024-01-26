Гендиректор «Пари НН» за пиво на стадионах: «Но делать ставку только на него я бы не стал. Кому-то на футболе хочется пива, кому-то – чтобы дети играли в детских комнатах»

Гендиректор «Пари НН» выступил за возвращение пива на стадионы.

– На правах руководителя клуба как относитесь к возможному возвращению пива на стадионы?

– Хорошо отношусь. Считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы.

– В конце года появилась новость о том, что нидерландский «Твенте» заработал на продаже пива более 10 млн евро за сезон. Вашему клубу возвращение пива помогло бы вырасти с финансовой точки зрения?

– Безусловно, это существенно поможет вырасти. Мы будем обязательно в диалоге с теми, кто принимает соответствующие решения. Но делать ставку лишь на пиво и говорить, что вот, верните только его, и тогда все будет хорошо, я бы не стал.

Эту историю следует рассматривать в комплексе, чтобы всем было комфортно. Кому-то на футболе хочется пива, кому-то – чтобы дети играли в детских комнатах во время матча, кому-то – комфортный вид из ложи. В общем, каждый должен найти на стадионе что-то свое.

Я был на стадионе «Зенита», на аренах «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Стадион – это целый город. В провинции стадионы скромнее, включаются лишь в день игры. Хочется, чтобы эти пространства были максимально интегрированы в повседневную жизнь горожан.

Чтобы стадионы из неприступных бастионов превратились в полноценные пространства, где будут проходить культурные, спортивные, какие-то образовательные мероприятия. Регулярно, а не от случая к случаю.

Конечно, продавать одежду в сайдинговых лотках, как это происходило когда-то в «Лужниках», ни в коем случае нельзя. Но стадион должен, на мой взгляд, дышать городской повесткой и быть максимально интегрированным в городскую среду, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.