Гендиректор «Пари НН» об участии в Суперлиге: «У России есть сложности с выступлениями в международных турнирах – так почему бы и нет? Поддерживаю различные форматы»

Генеральный директор «Пари НН» объяснил слова о готовности участвовать в Суперлиге.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов так отреагировал на решение суда ЕС в пользу Суперлиги: «Обязательно подадим заявку на участие. Постучимся – вдруг откроют».

– Недавно вы нам говорили, что « » готов играть в . То есть, поддерживаете идею этого турнира?

– Я поддерживаю различные форматы, чтобы их было больше. Чтобы, если где-то закрываются одни двери, открывались другие. Сейчас у России есть сложности в плане выступления в международных соревнованиях – так почему бы и нет? Если все будет так, как говорят руководители Суперлиги, то запуск этого турнира позволит российским клубам, минуя всякие политические истории, сыграть, наконец, с зарубежными командами.

Конечно, еще очень много предстоит обсуждать. В первую очередь, юристам, функционерам. Но повторяю, я за разные форматы. Их должно быть больше. В том числе в российском футболе. Включите телевизор, посмотрите матчи звезд, Русскую классику и так далее. Ищутся разные форматы, которые привлекают людей на трибуны, делают эту историю более яркой, событийной и так далее. Суперлига, если у нее получится появиться в 2025 году, станет таким же ярким форматом. И это только в плюс.

Я сейчас не говорю про футболистов в конкретных клубах – это плюс популяризации спорта вообще. Я смотрю на Суперлигу именно с этих позиций: какого-то движения, массового позитивного эмоционального фона, если так можно сказать. Ничего другого я в этом не вижу.

– Нет опасения, что в связи с гипотетическим участием в Суперлиге вам будет закрыт доступ к еврокубкам?

– Это вопрос к юристам. Но поймите, тут опасения какие-то пока рано испытывать. Сначала нужно понять вообще сущность Суперлиги. Понять, насколько она жизнеспособна. Потом подключаются юристы, а дальше уже руководство примет какое-то решение. Пока опасений никаких нет, потому что это уравнение с большим количеством неизвестных.

– Но вы примерно понимаете, как может происходить ваше участие в этом турнире? Вы должны будете подавать заявку или станете ждать приглашений?

– Ну, я поиронизировал в СМИ, сказав, что мы заявку подадим. Это же не так все делается. Хотя некоторые люди начали критиковать эту историю. Но это просто люди без чувства юмора, я считаю, очень канонично смотрящие на то, что можно, а что нельзя говорить. Я не мыслю такими категориями. Если это привлекает внимание, если это весело, почему бы и нет. Хотя все в рамках приличия и закона должно быть, конечно. Я здесь не оспариваю.

Закон мы не нарушили, сказав, что подадим заявку. Ну и не суть. Это так, ремарка. Посмотрим, как будет сейчас развиваться. Если нужно будет, заявку подадим. Если получим приглашение, будет еще больше счастья на наших глазах. Посмотрим, – сказал Мелик-Гусейнов.