Гендиректор «Пари НН» о Fan ID: «Отменять его никто не собирается – смысл тратить энергию, чтобы что-то доказать? Лучше вложиться в качественный футбол»

Гендиректор «Пари НН» высказался о Fan ID на матчах Мир РПЛ.

– В сентябрьском интервью вы поддерживали введение Fan ID. Ваша позиция изменилась?

– Не изменилась. Я тогда сказал, что это данность. Мы как клуб не можем что-то сделать.

Если какой-то руководитель наверху примет такое решение, то, пожалуйста, можем перейти к старой схеме. Но если это данность и никто не собирается это решение отменять, то смысл тратить энергию на то, чтобы кому-то что-то доказать?

Нужно направить энергию в нужное русло. Лучше вложиться в качественный футбол, чем спорить о плюсах и минусах Fan ID.

– Очевидно, что проблема с Fan ID есть. Если клубы объединятся – возможно, как-то сумеют повлиять на ее решение?

– Я не думаю, что это возможно, даже если клубы объединятся. Это задача не клубов, а футбольных функционеров и политиков более высокого уровня, – сказал .