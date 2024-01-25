Гендиректор «Пари НН» о Fan ID: «Отменять его никто не собирается – смысл тратить энергию, чтобы что-то доказать? Лучше вложиться в качественный футбол»
Гендиректор «Пари НН» высказался о Fan ID на матчах Мир РПЛ.
– В сентябрьском интервью вы поддерживали введение Fan ID. Ваша позиция изменилась?
– Не изменилась. Я тогда сказал, что это данность. Мы как клуб не можем что-то сделать.
Если какой-то руководитель наверху примет такое решение, то, пожалуйста, можем перейти к старой схеме. Но если это данность и никто не собирается это решение отменять, то смысл тратить энергию на то, чтобы кому-то что-то доказать?
Нужно направить энергию в нужное русло. Лучше вложиться в качественный футбол, чем спорить о плюсах и минусах Fan ID.
– Очевидно, что проблема с Fan ID есть. Если клубы РПЛ объединятся – возможно, как-то сумеют повлиять на ее решение?
– Я не думаю, что это возможно, даже если клубы объединятся. Это задача не клубов, а футбольных функционеров и политиков более высокого уровня, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.
сказал болельщикам Локо - "вы ни на что не влияете". Он говорил в основном о деньгах.
Все на что влияют фанаты, а именно они бойкотируют матчи, это красивый / или не красивый (кому как нравится) шумовой фон.
Кузьмичи на интересных матчах бывают в количестве и 20, и 30, и 40 тыс. Этого вполне достаточно.
– Я не думаю, что это возможно, даже если клубы объединятся. Это задача не клубов, а футбольных функционеров и политиков более высокого уровня, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.
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Ну какое, нахрен, объединение клубов?
Все клубы сейчас сидят на бюджетной игле от Газпрома посредством телеконтракта
Положим, Спартаку и зениту на эти крохи плевать, но этот ненужный никому пари нн, всякие банкроты, вроде ростова на это и существуют
Изменить могут именно болельщики. Кузьма должна перестать ходить на футбол
А тут этот хитрый жулик указывает, что политики влияют на футбол в России. А это прямое нарушение устава УЕФА и России после снятия бана за сво сразу прилетает бан по ффп и вмешательство государства в дела УЕФА. Но это если чеферину Абрамовича пинками выгнать