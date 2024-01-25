Гендиректор «Пари НН» поддерживает отказ от перехода в Азию: «Во-первых, нас там особо никто не ждет. Во-вторых, это более низкий по качеству футбол»

Теги премьер-лига Россия Азиатская футбольная конфедерация Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» прокомментировали отказ РФС от перехода в Азию.

– РФС в декабре принял решение оставаться в Европе и не переходить в Азию. Вы поддерживали это решение?

– Да, поддерживал. Я считаю, что это правильное решение. Мы должны смотреть и ориентироваться на более сильных, быть в сильной связке. Даже пока наша позиция временно находится на кнопке «стоп». Но, тем не менее, регресса допустить ни в коем случае нельзя.

Регресс – это снижение зрелищности. Это дальнейшее ухудшение ситуации с российским футболом. Поэтому я считаю, что решение было принято правильно.

– Но ведь переход в Азию позволил бы нам играть в азиатской Лиге чемпионов. Это же новая возможность. Там новые звезды сейчас.

– Во-первых, нас там тоже особо никто не ждет. Во-вторых, повторяю, это более низкий по качеству футбол. Пусть не обижаются наши азиатские коллеги, но, тем не менее, если мы поворачиваемся в ту сторону, должны понимать, что обратного пути в Европу не будет. Мы навсегда останемся в Азии.

А метаться туда-сюда – это очень плохое качество как человека, так и клуба, системы клуба и так далее, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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6 комментариев
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С такой оперативностью Пари НН нужно пробовать в чемпионат Эстонии заявляться.
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Во-первых, прав, во-вторых, тоже прав.
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В третьих у нас всё на мази с суперлигой
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А у нас уровень прям запредельный! Космос! Одни гении футбола, куда не ткни!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
С такой оперативностью Пари НН нужно пробовать в чемпионат Эстонии заявляться.
мало кто знает, но решение по переходу (или непереходу) в Азию не принималось, пока этот вазген не скажет решающее
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