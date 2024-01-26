Защитник «Страсбура» Ньямси, которым интересуется «Локо», посетил российское посольство во Франции
Жерзино Ньямси по-прежнему может оказаться в «Локомотиве».
По данным DNA, защитник «Страсбура»в четверг посетил российское посольство, чтобы разобраться с административными вопросами, которые могут возникнуть при переезде в Россию.
Договоренности о трансфере между клубами еще нет. Однако отмечается, что их позиции сблизились в четверг. «Страсбур» готов продать Ньямси за 5 миллионов евро. Переговоры продолжатся, банковских гарантий со стороны «Локомотива» пока еще нет.
Ньямси в этом сезоне провел 13 матчей за «Страсбур» в Лиге 1 и не отметился результативными действиями.