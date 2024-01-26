Защитник «Страсбура» Ньямси, которым интересуется «Локо», посетил российское посольство во Франции

Жерзино Ньямси по-прежнему может оказаться в «Локомотиве».

По данным DNA, защитник « »в четверг посетил российское посольство, чтобы разобраться с административными вопросами, которые могут возникнуть при переезде в Россию.

Договоренности о трансфере между клубами еще нет. Однако отмечается, что их позиции сблизились в четверг. «Страсбур» готов продать за 5 миллионов евро. Переговоры продолжатся, банковских гарантий со стороны « » пока еще нет.

Ньямси в этом сезоне провел 13 матчей за «Страсбур» в Лиге 1 и не отметился результативными действиями.