Защитник «Страсбура» Ньямси, которым интересуется «Локо», посетил российское посольство во Франции

Теги Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Страсбур Жерзино Ньямси Футбол

Жерзино Ньямси по-прежнему может оказаться в «Локомотиве».

По данным DNA, защитник «Страсбура»в четверг посетил российское посольство, чтобы разобраться с административными вопросами, которые могут возникнуть при переезде в Россию.

Договоренности о трансфере между клубами еще нет. Однако отмечается, что их позиции сблизились в четверг. «Страсбур» готов продать Ньямси за 5 миллионов евро. Переговоры продолжатся, банковских гарантий со стороны «Локомотива» пока еще нет.

Ньямси в этом сезоне провел 13 матчей за «Страсбур» в Лиге 1 и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий