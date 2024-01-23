«Локо» ведет переговоры о трансфере защитника Жоакима из «Сантоса». Бразильцы просят 10 млн евро и согласны на 3-летнюю рассрочку платежа
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере защитника «Сантоса» Жоакима.
По информации «Чемпионата», бразильский клуб готов продать Жоакима за 10 млн евро. При этом платеж может быть рассрочен на 3 года.
Также сообщается, что защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси, переговоры по которому начались на прошлой неделе, согласился перейти в «Локомотив». На данный момент клубы не договорились о сумме трансфера – московский клуб предложил за 26-летнего футболиста 3,2 млн евро, в то время как «Страсбур» требует 6 млн.
Кроме того, железнодорожникам не удалось договориться о трансфере Ардиана Исмайли, поскольку клуб не устроила запрашиваемая «Эмполи» сумма – за 27-летнего защитника требуют 4 млн евро. Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что Исмайли предпочел остаться в итальянском клубе.
бусуффа
Диарра
Павлюченко