«Локо» ведет переговоры о трансфере защитника Жоакима из «Сантоса». Бразильцы просят 10 млн евро и согласны на 3-летнюю рассрочку платежа

Теги Локомотив Эмполи Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Страсбур Ардиан Исмайли Жерзино Ньямси Чемпионат.com деньги Жоаким Перейра Силва Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере защитника «Сантоса» Жоакима.

По информации «Чемпионата», бразильский клуб готов продать Жоакима за 10 млн евро. При этом платеж может быть рассрочен на 3 года.

Также сообщается, что защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси, переговоры по которому начались на прошлой неделе, согласился перейти в «Локомотив». На данный момент клубы не договорились о сумме трансфера – московский клуб предложил за 26-летнего футболиста 3,2 млн евро, в то время как «Страсбур» требует 6 млн.

Кроме того, железнодорожникам не удалось договориться о трансфере Ардиана Исмайли, поскольку клуб не устроила запрашиваемая «Эмполи» сумма – за 27-летнего защитника требуют 4 млн евро. Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что Исмайли предпочел остаться в итальянском клубе.

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29 комментариев
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Ответ Трент Резнор
10 лямов? Он на трансфермаркте 2 стоит.
Очередное доказательство, что на трансфермаркт часто не совпадающие с реальностью цены. Продавать его будет Сантос, а не трансфермаркт
+23
-3
+20
Ответ Joekoul
Зачем продавать Тикнизяна Зениту за 8 и брать какаго-то ноунейма с пляжей Бразилии за 10?
Потому что Зениту приспичило
+12
-3
+9
Зачем продавать Тикнизяна Зениту за 8 и брать какаго-то ноунейма с пляжей Бразилии за 10?
+7
0
+7
Откуда таких находят,да ещё и за 10 лямов?Клоуны,растите молодёжь.
+5
-1
+4
10 лямов? Он на трансфермаркте 2 стоит.
+6
-2
+4
Хотел вчера билет купить на поезд, а там оплата сразу в бразильских реалах. Я сначала не понял, а потом как понял!
+2
0
+2
Ответ SMART789
Локомотив Рио де Жанейро Ладно бы еще были еврокубки, но сейчас то могли бы своих подтягивать, а не выбрасывать бабло госкорпорации РЖД
В Локомотиве два бразильца и стабильно по пять своих воспитанников в основе, 🤡
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Рассрочка по карте Халва 😆
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Он далеко не НН, если вы не следите за чемпионатом Бразилии, то зачем комментировать. Тем более я думал, что он больше 10 стоить будет т.к. по оценкам WhoScored входит в сборную прошлого сезона.
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Зенит: В нас больше не лезет, давайте нам Тикнизяна, вот вам денег на бразильца.
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Ответ Joekoul
Зачем продавать Тикнизяна Зениту за 8 и брать какаго-то ноунейма с пляжей Бразилии за 10?
Во первых, это модно
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Ответ Joekoul
Зачем продавать Тикнизяна Зениту за 8 и брать какаго-то ноунейма с пляжей Бразилии за 10?
Действительно, вы правы, они не зря согласятся на просрочку платежа, тем более на 3 года. Значит от этого защитника толку мало.
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Ответ l1973
Откуда таких находят,да ещё и за 10 лямов?Клоуны,растите молодёжь.
надо вернуть Аршака Коряна, он уже научился играть
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Ответ Фут.Боль
Можно и за 20 продать с рассрочкой в 7 лет) Губа не дура. Только Локо вряд ли это будет делать, по-моему, за 10млн последний кто покупался был Одемвинги и было это 15 лет назад.
крыховяк
бусуффа
Диарра
Павлюченко
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0
0
Ответ Ogramoon
Очередное доказательство, что на трансфермаркт часто не совпадающие с реальностью цены. Продавать его будет Сантос, а не трансфермаркт
25-летний игрок, которого даже на порог сборной не пустили и не вылезающий из аренд может стоить 10 миллионов только в больном мозгу бразильцев…так что тут я больше трансфермаркту верю
+1
-1
0
Наконец-то какая-то движуха пошла)
0
0
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Можно и за 20 продать с рассрочкой в 7 лет) Губа не дура. Только Локо вряд ли это будет делать, по-моему, за 10млн последний кто покупался был Одемвинги и было это 15 лет назад.
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