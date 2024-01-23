«Локо» ведет переговоры о трансфере защитника Жоакима из «Сантоса». Бразильцы просят 10 млн евро и согласны на 3-летнюю рассрочку платежа

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере защитника «Сантоса» Жоакима.

По информации «Чемпионата», бразильский клуб готов продать Жоакима за 10 млн евро. При этом платеж может быть рассрочен на 3 года.

Также сообщается, что защитник « » , переговоры по которому начались на прошлой неделе, согласился перейти в « ». На данный момент клубы не договорились о сумме трансфера – московский клуб предложил за 26-летнего футболиста 3,2 млн евро, в то время как «Страсбур» требует 6 млн.

Кроме того, железнодорожникам не удалось договориться о трансфере , поскольку клуб не устроила запрашиваемая « » сумма – за 27-летнего защитника требуют 4 млн евро. Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что Исмайли предпочел остаться в итальянском клубе.