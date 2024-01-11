«Локо» предлагает 5+1 млн евро за Ньямси и контракт на 3 года для защитника «Страсбура». Игроком интересуются «Вулвс», «Андерлехт» и клуб Бундеслиги
Стало известны детали предложения «Локомотива» по Жерзино Ньямси.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал «Страсбуру» первое предложение по 26-летнему французскому центральному защитнику.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локо» предлагает за игрока 5+1 млн евро. Если сделка состоится, Ньямси подпишет 3-летний контракт.
Отмечается, что на Жерзино претендуют также «Вулверхэмптон», «Андерлехт» и клуб из Бундеслиги. При этом у «Локо» есть 3 варианта, если трансфер Ньямси не состоится.
У Ньямси осталось полтора года по контракту с клубом Лиги 1. В этом сезоне Жерзино провел 13 матчей и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
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