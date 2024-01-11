«Локо» предлагает 5+1 млн евро за Ньямси и контракт на 3 года для защитника «Страсбура». Игроком интересуются «Вулвс», «Андерлехт» и клуб Бундеслиги

Стало известны детали предложения «Локомотива» по Жерзино Ньямси.

Ранее сообщалось, что « » сделал « » первое предложение по 26-летнему французскому центральному защитнику.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локо» предлагает за игрока 5+1 млн евро. Если сделка состоится, Ньямси подпишет 3-летний контракт.

Отмечается, что на Жерзино претендуют также «Вулверхэмптон», «Андерлехт» и клуб из Бундеслиги. При этом у «Локо» есть 3 варианта, если трансфер Ньямси не состоится.

У Ньямси осталось полтора года по контракту с клубом Лиги 1. В этом сезоне провел 13 матчей и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам