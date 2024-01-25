Наумов о срыве трансфера Тикнизяна: «Зенит» – клуб номер один в России. В минусе остался только Наир»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Николай Наумов Дуглас Сантос Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Николай Наумов прокомментировал срыв трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Если Тикнизян хотел вырасти в мастерстве и повысить свой класс, то для него это минус. Потому что «Зенит» — клуб номер один в России, кто бы что ни говорил. «Зенит» больше знают в Европе, чем «Локомотив», а Тикнизян, насколько я знаю, мечтает поиграть там.

В «Зените» легче стать чемпионом России или обладателем Кубка страны, что для карьеры немаловажно. С финансовой точки зрения Тикнизян тоже потерял многое, потому что в «Зените» наверняка зарплата выше, чем в «Локомотиве». Думаю, что в минусе остался только Тикнизян.

Я думаю, что Наир добивался бы игрового времени в «Зените». Вариативность у Семака высокая, а Наир – человек, который может играть на многих позициях.

Не думаю, что Тикнизян переходил в «Зенит» с оговоркой, что он будет подменять Дугласа Сантоса. Но, учитывая состав «Зенита», я не думаю, что он бы усилил их», – сказал бывший президент «Локомотива».

Тикнизян отбился от «Зенита» – похоже, требованием зарплаты. Закрыл историю мемом Directed by Robert B. Weide

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28 комментариев
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Очень Странный болельщик Локомотива
+33
-1
+32
А я рад,что он не перешёл,утром ещё написАл.А проиграл или выиграл Наир покажет время
+23
-4
+19
Ответ Константин Эсперов
Очень Странный болельщик Локомотива
Видимо, потому что адекватный xD
+22
-11
+11
Зачем ехать в Европу если боишься конкуренции с 31 летним Дугласом Сантосом?
+4
-2
+2
Ответ alexmixer9
Ой, Питерцы все таки обиделись похоже) Вполне себе неплохой игрок, за место в составе какого нибудь середняка может бороться
Зачем?
+1
0
+1
Ответ Kit244098
Может Тикнизян лично сейчас и в минусе. Зато его плюс - это свобода выбора после сезона. Хорошо концовку сезона проведет и точно в Европу свалит, а не будет здесь гнить. Ну и в плюсе от газпромовского облома весь наш футбол. Тем интереснее будет борьба в весенней части первенства.
Куда он свалит? В условный Ференцварош? Ну снимите вы розовые очки!
+1
0
+1
Хорошего игрока в Европе, если надо, и в Локомотиве приметят, и в Тюмени, и в Биологе-Новокубанск
+3
-3
0
Очень дорого Ромашкину на работу провожать
0
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Разумно.

Вот что в массовой реакции на подобные переходы непонятно (даже не в приложении к Тикнизяну, а вообще) - это типичное удивительное сочетание у одного и того человека в голове идей, что
1) надо ехать в Европу за конкуренцией и Лигой чемпионов;
2) не надо переходить в "Зенит", потому что не удастся вытеснить кого-то из имеющихся игроков из состава.

Например, тот же Дуглас Сантос - отличный футболист, безусловно, но для клуба, регулярно играющего в ЛЧ, он при всем уважении не более чем обычный игрок. Если его вытесение из состава проблема - какая Европа, какие еврокубки?

Я вполне могу понять Тикнизяна - человек хорошо играет в хорошем клубе, основной игрок, незачем все бросать и куда-то уходить. Это логично и понятно. Но вот логику "надо в Европу" в такой ситуации понять очень сложно.
+1
-1
0
Может Тикнизян лично сейчас и в минусе. Зато его плюс - это свобода выбора после сезона. Хорошо концовку сезона проведет и точно в Европу свалит, а не будет здесь гнить. Ну и в плюсе от газпромовского облома весь наш футбол. Тем интереснее будет борьба в весенней части первенства.
+1
-1
0
В минусе осталась его жена
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(С) цитирую Швондера
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Ответ Константин Эсперов
Очень Странный болельщик Локомотива
Он вроде из СПб, поэтому неизвестно, чей он болельщик на самом деле.
+5
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Ответ Константин Эсперов
Очень Странный болельщик Локомотива
Не страннее одного колпинского болельщика Спартака
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Ответ analogia
Комментарий скрыт
Играть в нынешней рпл в целом удовольствия с спортивной точки зрения не много, а так хоть денег можно заработать и какие никакие бумажные трофеи, но я надеюсь что он нацелен на топ5 чемпов Европы летом, поэтому правильный выбор сделал
+2
-2
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Ответ alexmixer9
Ну если летом уйдёт в Европу то стоило того, если нет то мог и бабок срубить в зените и трофеи взять
Кому он в Европе нужен?
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Ответ alexmixer9
Играть в нынешней рпл в целом удовольствия с спортивной точки зрения не много, а так хоть денег можно заработать и какие никакие бумажные трофеи, но я надеюсь что он нацелен на топ5 чемпов Европы летом, поэтому правильный выбор сделал
любому уважающему себя спортсмену, именно как спортсмена, важно именно играть, а не сидеть на лавке. А бумажные трофеи с лавки не стоят ровным счетом ничего. По этому принципу, глубокие лавочники Реала должны кипятком ссаться от побед в ЛЧ, а по факту, они прекрасно понимают, что для этой победы не сделали ничего, собственно и ссаться то выходит не от чего
+1
-1
0
Ответ analogia
любому уважающему себя спортсмену, именно как спортсмена, важно именно играть, а не сидеть на лавке. А бумажные трофеи с лавки не стоят ровным счетом ничего. По этому принципу, глубокие лавочники Реала должны кипятком ссаться от побед в ЛЧ, а по факту, они прекрасно понимают, что для этой победы не сделали ничего, собственно и ссаться то выходит не от чего
Вы пропустили важную вещь - профессиональному спортсмену. Футболист - это профессия.
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Ответ SMART789
Зачем ехать в Европу если боишься конкуренции с 31 летним Дугласом Сантосом?
Тсс... Надо, значит надо! Он способен только там раскрыться, как и все остальные, по слухам. Только что-то не раскрываются.
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