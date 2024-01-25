Наумов о срыве трансфера Тикнизяна: «Зенит» – клуб номер один в России. В минусе остался только Наир»

Николай Наумов прокомментировал срыв трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Если Тикнизян хотел вырасти в мастерстве и повысить свой класс, то для него это минус. Потому что «Зенит» — клуб номер один в России, кто бы что ни говорил. «Зенит» больше знают в Европе, чем «Локомотив», а Тикнизян, насколько я знаю, мечтает поиграть там.

В «Зените» легче стать чемпионом России или обладателем Кубка страны, что для карьеры немаловажно. С финансовой точки зрения Тикнизян тоже потерял многое, потому что в «Зените» наверняка зарплата выше, чем в «Локомотиве». Думаю, что в минусе остался только Тикнизян.

Я думаю, что Наир добивался бы игрового времени в «Зените». Вариативность у Семака высокая, а Наир – человек, который может играть на многих позициях.

Не думаю, что Тикнизян переходил в «Зенит» с оговоркой, что он будет подменять Дугласа Сантоса. Но, учитывая состав «Зенита», я не думаю, что он бы усилил их», – сказал бывший президент «Локомотива».

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