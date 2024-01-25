Наумов о срыве трансфера Тикнизяна: «Зенит» – клуб номер один в России. В минусе остался только Наир»
Николай Наумов прокомментировал срыв трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».
«Если Тикнизян хотел вырасти в мастерстве и повысить свой класс, то для него это минус. Потому что «Зенит» — клуб номер один в России, кто бы что ни говорил. «Зенит» больше знают в Европе, чем «Локомотив», а Тикнизян, насколько я знаю, мечтает поиграть там.
В «Зените» легче стать чемпионом России или обладателем Кубка страны, что для карьеры немаловажно. С финансовой точки зрения Тикнизян тоже потерял многое, потому что в «Зените» наверняка зарплата выше, чем в «Локомотиве». Думаю, что в минусе остался только Тикнизян.
Я думаю, что Наир добивался бы игрового времени в «Зените». Вариативность у Семака высокая, а Наир – человек, который может играть на многих позициях.
Не думаю, что Тикнизян переходил в «Зенит» с оговоркой, что он будет подменять Дугласа Сантоса. Но, учитывая состав «Зенита», я не думаю, что он бы усилил их», – сказал бывший президент «Локомотива».
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Вот что в массовой реакции на подобные переходы непонятно (даже не в приложении к Тикнизяну, а вообще) - это типичное удивительное сочетание у одного и того человека в голове идей, что
1) надо ехать в Европу за конкуренцией и Лигой чемпионов;
2) не надо переходить в "Зенит", потому что не удастся вытеснить кого-то из имеющихся игроков из состава.
Например, тот же Дуглас Сантос - отличный футболист, безусловно, но для клуба, регулярно играющего в ЛЧ, он при всем уважении не более чем обычный игрок. Если его вытесение из состава проблема - какая Европа, какие еврокубки?
Я вполне могу понять Тикнизяна - человек хорошо играет в хорошем клубе, основной игрок, незачем все бросать и куда-то уходить. Это логично и понятно. Но вот логику "надо в Европу" в такой ситуации понять очень сложно.