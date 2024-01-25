Серхио Агуэро: «Барселона» у Хави в ДНК. Они выиграли Ла Лигу в прошлом сезоне и борются за три важных трофея. У него подходящая команда для достижения целей»

Серхио Агуэро поддержал Хави в условиях растущего давления на тренера.

«Я бы сказал, что не стоит оценивать работу тренера по одному результату. Его команда выиграла чемпионат в прошлом сезоне и борется за три важных трофея.

Я раньше уже говорил: «Барса» у в ДНК. Он хорошо знает клуб, знает, что многое у него впереди. У него подходящая команда для того, чтобы достичь целей, поставленных им самим перед собой в начале сезона», – сказал бывший форвард «блауграны».