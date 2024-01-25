Серхио Агуэро: «Барселона» у Хави в ДНК. Они выиграли Ла Лигу в прошлом сезоне и борются за три важных трофея. У него подходящая команда для достижения целей»

Теги Барселона Хави Серхио Агуэро Ла Лига Футбол

Серхио Агуэро поддержал Хави в условиях растущего давления на тренера.

«Я бы сказал, что не стоит оценивать работу тренера по одному результату. Его команда выиграла чемпионат в прошлом сезоне и борется за три важных  трофея.

Я раньше уже говорил: «Барса» у Хави в ДНК. Он хорошо знает клуб, знает, что многое у него впереди. У него подходящая команда для того, чтобы достичь целей, поставленных им самим перед собой в начале сезона», – сказал бывший форвард «блауграны».

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19 комментариев
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ДНК Барсы 8-2 и ЛЕ.
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Хави как великого в прошлом игрока жалко. Столько пафоса вокруг, а тренер пока никакущий. При чём думаю вся эта Барселонская атмосфера и вынуждает его необдуманные заявления делать. Вон того же Вальверде как только фанаты Барсы не унижали и не только фаны Барсы, а он укатывает Барсу со своим Атлетиком и в Ла-лиге рядом. Не "физрук" всё же, может выше надо лицезреть корень проблемы)
Комично выглядят посты на спортс с восхвалением Хави, при чём несколько вряд и такая убогая игра на фоне по телеку
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Этой ДНК в футболе так много, что пора выносить её в раздел "генетика".
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Уже за 2. Кун накаркал)
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Очень вовремя выложили))
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Ответ Penguin
этот популизм с днк уже остоп.... Барселона у Хави в ДНК а Хави в ДНК у Барселоны. Кстати Реал тоже с ремонтадами в ДНК...днк то днк се, там днк тут днк, кто придумал эту шляпу кринжевую с днк и зачем стали постоянно повторять как попугаи, пихая буквально везде
прикол в том, что это Хави и запел первый про ДНК, начал говорить, что Барсе нужно подписать Верратти, мол у того днк барсы! И пошло, поехало)
+2
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+2
Ответ Penguin
этот популизм с днк уже остоп.... Барселона у Хави в ДНК а Хави в ДНК у Барселоны. Кстати Реал тоже с ремонтадами в ДНК...днк то днк се, там днк тут днк, кто придумал эту шляпу кринжевую с днк и зачем стали постоянно повторять как попугаи, пихая буквально везде
Плюсую! Задолбала эта ДНК, неужели нет других эпитетов
+2
0
+2
этот популизм с днк уже остоп.... Барселона у Хави в ДНК а Хави в ДНК у Барселоны. Кстати Реал тоже с ремонтадами в ДНК...днк то днк се, там днк тут днк, кто придумал эту шляпу кринжевую с днк и зачем стали постоянно повторять как попугаи, пихая буквально везде
+4
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уже за два трофея. ахха
+2
-1
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Как же надоели со своим ДНК.
Какие прекрасные замены были сегодня, как только пришёл Роке он вспомнил, что в команде есть Гиу.
Продлите контракт с Роберто ещё на пару сезонов.
Мы боремся за 4 трофея, спустя 10 дней, мы боремся за два и т.д.
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Да у вас у обоих ДНК головного мозга
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Высказывание недолго пробыло было актуальным.
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ДНК негрейры и эвребе осталось новым судьям подсадить

Тогда попрет
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Ответ f0rmoceft
Плюсую! Задолбала эта ДНК, неужели нет других эпитетов
рнк
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Ответ Гномович!
ДНК Барсы 8-2 и ЛЕ.
Шо, опять…?
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