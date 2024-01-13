Ван Дейку сложнее всего опекать Жиру: «Когда кажется, что ты его держишь, он каким-то образом забивает. Но Агуэро, Холанд, Жезус тоже очень сильны»
Вирджил ван Дейк рассказал, против какого форварда ему приходилось тяжелее всего.
«Думаю, выберу Оливье Жиру. Всякий раз, когда у тебя складывается впечатление, будто ты его держишь и хорошо опекаешь, он умудряется каким-то образом забить – головой, стопой, коленом. Он часто забивал в матчах против меня.
Также не стоит забывать про Серхио Агуэро, он был очень силен. Холанд, конечно, Габриэл Жезус. Матчи против них сложны», – отметил защитник «Ливерпуля» в интервью France Football.
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Так что дело в том, что он умно использует свою физическое преимущество над некоторыми центральными защитниками.
Обратите внимание ,как он часто выбирает менее крупного центрдефа из двух и старается действовать рядом с ним . Для команда у которых разноногие центральные защитники -- это становится проблемой, так как у них нет возможности поменяться местами и играть конкретно по Жиру, без потери в качестве и надежности