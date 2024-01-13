Ван Дейку сложнее всего опекать Жиру: «Когда кажется, что ты его держишь, он каким-то образом забивает. Но Агуэро, Холанд, Жезус тоже очень сильны»

Вирджил ван Дейк рассказал, против какого форварда ему приходилось тяжелее всего.

«Думаю, выберу . Всякий раз, когда у тебя складывается впечатление, будто ты его держишь и хорошо опекаешь, он умудряется каким-то образом забить – головой, стопой, коленом. Он часто забивал в матчах против меня.

Также не стоит забывать про , он был очень силен. Холанд, конечно, . Матчи против них сложны», – отметил защитник « » в интервью France Football.

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