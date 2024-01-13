Ван Дейку сложнее всего опекать Жиру: «Когда кажется, что ты его держишь, он каким-то образом забивает. Но Агуэро, Холанд, Жезус тоже очень сильны»

Теги Милан Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро серия А Италия Арсенал Оливье Жиру Вирджил ван Дейк Габриэл Жезус Эрлинг Холанд Футбол

Вирджил ван Дейк рассказал, против какого форварда ему приходилось тяжелее всего.

«Думаю, выберу Оливье Жиру. Всякий раз, когда у тебя складывается впечатление, будто ты его держишь и хорошо опекаешь, он умудряется каким-то образом забить – головой, стопой, коленом. Он часто забивал в матчах против меня.

Также не стоит забывать про Серхио Агуэро, он был очень силен. Холанд, конечно, Габриэл Жезус. Матчи против них сложны», – отметил защитник «Ливерпуля» в интервью France Football.

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10 комментариев
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Так правильно. Жиру очень умный нападающий, с огромным количеством скиллов, основанных на умном движении, а не на физическом приемуществе
+13
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+13
С Жиру Ван дайк бесится!
+6
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+6
Ответ arriva
Жиру очень интерпсный форвард. Вроде и дерево, никаких выдающихся скиллов за ним не замечено, но всегда в нужном месте в нужный момент. Этакий Герд Мюллер современности
Это «дерево» гол ударом скорпиона забивало.
+5
0
+5
Ответ arriva
Жиру очень интерпсный форвард. Вроде и дерево, никаких выдающихся скиллов за ним не замечено, но всегда в нужном месте в нужный момент. Этакий Герд Мюллер современности
Ты сравнил Жиру с одним из лучших в истории нападающих? да и не дерево Жиру вовсе, хороший нападающий. Дерево это например Никлас Бентнер.
+3
0
+3
Интересное наблюдение от Ван Дейка
+2
0
+2
Так черепашку еще никто не унижал.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Осипов
Так правильно. Жиру очень умный нападающий, с огромным количеством скиллов, основанных на умном движении, а не на физическом приемуществе
Не знаю. Кажется, что Жиру ,как раз-таки умело , можно сказать и умно, манипулирует своим габаритами и таранной мощью.
Так что дело в том, что он умно использует свою физическое преимущество над некоторыми центральными защитниками.
Обратите внимание ,как он часто выбирает менее крупного центрдефа из двух и старается действовать рядом с ним . Для команда у которых разноногие центральные защитники -- это становится проблемой, так как у них нет возможности поменяться местами и играть конкретно по Жиру, без потери в качестве и надежности
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Ответ arriva
Жиру очень интерпсный форвард. Вроде и дерево, никаких выдающихся скиллов за ним не замечено, но всегда в нужном месте в нужный момент. Этакий Герд Мюллер современности
что за бред
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Ответ Максим Ларченков
С Жиру Ван дайк бесится!
Ну так это потому, что Оливье всегда с майонезом
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