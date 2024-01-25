Бальде может перенести операцию и пропустить несколько месяцев. У защитника «Барсы» травма бедра

Теги Барселона Ла Лига травмы Алекс Бальде Футбол

Алекс Бальде может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы.

Защитник «Барселоны» повредил заднюю поверхность бедра во время матча с «Атлетиком» в Кубке Испании (2:4) и на 23-й минуте был заменен на Эктора Форта.

В медицинской службе клуба сейчас обсуждают, нужно ли игроку делать операцию или придерживаться консервативного лечения. Бальде пройдет дополнительные обследования.

Если игроку придется перенести операцию, то сезон для него будет практически закончен – он пропустит несколько месяцев. При консервативном лечении восстановление пройдет быстрее. 

Решение относительно методов лечения будет принято в ближайшее время. 

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 18 матчей. Подробную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.

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23 комментария
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Ответ Стахович
Кулес,вы вообще адекватные?Он же ни о чем.Ни техники,ни интеллекта футбольного.Поставь хоть Алонсо,хоть Иньиго,хоть Роберто - каждый будет лучше.Устроили плач Ярославны
И что, что ни о чём? Травма - это всегда ужасно.
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Сезон сказка ….
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ну, Форт мне понравился вчера больше:-)
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Кажется, Форт немного вариантивнее в атаке чем Алекс. Как себя проявит на дистанции вот это интересно.
+6
-1
+5
Ответ Marslan Akmataliev
Кажется, Форт немного вариантивнее в атаке чем Алекс. Как себя проявит на дистанции вот это интересно.
Как вы задолбали. Мальчику - 16 лет и как он может играть против мужиков . Тот же Ламяль и компания . Можно смотреть и восхищаться на одну игру , но - если нет команды , то не будет игры
+3
-1
+2
Сезон всё равно уже под откос. Долечивайте всю команду нормально к следующему.
+2
-1
+1
Ответ Стахович
Кулес,вы вообще адекватные?Он же ни о чем.Ни техники,ни интеллекта футбольного.Поставь хоть Алонсо,хоть Иньиго,хоть Роберто - каждый будет лучше.Устроили плач Ярославны
Плач Ямала
+5
-4
+1
Ответ ljolik888
Как вы задолбали. Мальчику - 16 лет и как он может играть против мужиков . Тот же Ламяль и компания . Можно смотреть и восхищаться на одну игру , но - если нет команды , то не будет игры
Ты точно понимаешь значение слов "посмотрим на дистанции"???
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Форт во вчерашнем матче выглядел намного лучше чем Бальде в этом сезоне
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Ответ Стахович
Единственное ужасное тут это то что Лапорта недавно увеличил ему зарплату и продлил контракт до 2028 года
Это тоже печально, но говорить, что травма - не ужасно…
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Ответ tigra1
ну, Форт мне понравился вчера больше:-)
При том, что Форт правый защитник)
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Ответ Денис Петров
Не спорю, что многие таланты быстро переставали таковыми быть. Но я оценивал Форта на фоне Бальде. И в этом сравнении первый выглядит более перспективным.
Бальде - один из лучших ассистентов прошлого сезона)В этом ожидаемо деградировал под чутким руководством Хави.У Форта кстати вчера ноги сводило в овертайме,он физически не тянет полные матчи,в отличии от Бальде к примеру
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Ответ Бронислав Каминский
Бальде - один из лучших ассистентов прошлого сезона)В этом ожидаемо деградировал под чутким руководством Хави.У Форта кстати вчера ноги сводило в овертайме,он физически не тянет полные матчи,в отличии от Бальде к примеру
А Боян Кркич в дебютном сезоне забил голов больше чем Месси в своем. И дальше что? А выносливость вполне можно и улучшить.
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Ответ Денис Петров
А Боян Кркич в дебютном сезоне забил голов больше чем Месси в своем. И дальше что? А выносливость вполне можно и улучшить.
Ну,я хотя бы игрока по сезону оцениваю,а не по одному матчу,как вы любите))
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