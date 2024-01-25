Бальде может перенести операцию и пропустить несколько месяцев. У защитника «Барсы» травма бедра

Алекс Бальде может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы.

Защитник «Барселоны» повредил заднюю поверхность бедра во время матча с «Атлетиком» в Кубке Испании (2:4) и на 23-й минуте был заменен на Эктора Форта.

В медицинской службе клуба сейчас обсуждают, нужно ли игроку делать операцию или придерживаться консервативного лечения. Бальде пройдет дополнительные обследования.

Если игроку придется перенести операцию, то сезон для него будет практически закончен – он пропустит несколько месяцев. При консервативном лечении восстановление пройдет быстрее.

Решение относительно методов лечения будет принято в ближайшее время.

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 18 матчей. Подробную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.