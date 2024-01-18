Хави о травме Гави: «Удар в самое сердце для команды. В мире есть только один Гави, его трудно заменить»
Хави считает, что потеря Гави серьезно отразилась на «Барселоне».
«Очень не хватает лидерских качеств Гави. Для команды [его травма] стала ударом в самое сердце. Потери тер Стегена, Рафиньи, Канселу…
Заменить Гави трудно. В мире есть только один Гави, но то, что я говорю это, не заставит его играть. Нам очень не хватает его, такова реальность», – сказал главный тренер «Барселоны».
всех топовых опорников отличает именно перехваты а не отборы,потому что перехватить пас намного сложнее чем просто отобрать.
У Челси не было такого преимущества в АПЛ, как у Барсы в Ла Лиге, где многие команды садятся глубоко. За счет прессинга Гави и набил эту стату.
Ну где праймовый Канте, а где Гави? Ну смешно же)
Так и представляю, как Гави закрывает КДБ и Гюндогана в финале ЛЧ(а нет, не представляю).
Здесь по этим цифрам можно сделать элементарный вывод, что Гави тупо бегает за мячиком и прыгает в соперников, а не играет в футбол. Могу даже более лаконично перефразировать: Гави распиаренное дно.