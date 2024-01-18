Хави о травме Гави: «Удар в самое сердце для команды. В мире есть только один Гави, его трудно заменить»

Теги Барселона Хави Ла Лига травмы Марк-Андре тер Стеген Жоау Канселу Рафинья Диас Гави Футбол

Хави считает, что потеря Гави серьезно отразилась на «Барселоне».

«Очень не хватает лидерских качеств Гави. Для команды [его травма] стала ударом в самое сердце. Потери тер Стегена, Рафиньи, Канселу

Заменить Гави трудно. В мире есть только один Гави, но то, что я говорю это, не заставит его играть. Нам очень не хватает его, такова реальность», – сказал главный тренер «Барселоны».

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Высказывания Хави это индийские фильмы конца 20‐ого века перемешанные с пацанскими цитатниками с ВК.
+40
-5
+35
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
лучший сезон Канте в челси 3.3 отбора в среднем 1.0 ключевых передач за игру. Гави 3.3 отбора 1.0 ключевых передач в среднем.. интересно, Канте тоже дно или же только Гави?
+34
-16
+18
Ответ TAGAY
лучший сезон Канте в челси 3.3 отбора в среднем 1.0 ключевых передач за игру. Гави 3.3 отбора 1.0 ключевых передач в среднем.. интересно, Канте тоже дно или же только Гави?
Как-то мало данных. Конечно цифры внушительные, однако Гави не производит пока такое же впечатление, что производил Канте, выжигая все поле🤷 Но талант у него однозначно есть. Мне кажется парня нужно аккуратнее подводить к основе, уж слишком тело не готово к таким нагрузкам.
+21
-7
+14
Ответ Footballeur
Каждый раз смеюсь в голос когда в инсте отправляют фото со статистиками Гави и Беллингема 😂 хотя оба полузащитники
Со статистики Рончика (нападающего) и Месси который играет по сути на позиции 10-ки не смеешься?
+9
-5
+4
Ответ Rigan Lans
Высказывания Хави это индийские фильмы конца 20‐ого века перемешанные с пацанскими цитатниками с ВК.
Индийские фильмы и сейчас недалеко ушли , вернее это их изюминка.)
+2
0
+2
Конечно, единственный бегал и затыкал дыры везде. Проблема в том, что после крестов он так, скорее всего, больше не сможет. А сможет ли он перестроиться, это вопрос
+4
-2
+2
Это как «слово не воробей», да и ни что не воробей кроме воробья
+3
-2
+1
Ответ TAGAY
лучший сезон Канте в челси 3.3 отбора в среднем 1.0 ключевых передач за игру. Гави 3.3 отбора 1.0 ключевых передач в среднем.. интересно, Канте тоже дно или же только Гави?
а ещё у Канте 2,8 перехвата за игру а у Гави 0,7.
всех топовых опорников отличает именно перехваты а не отборы,потому что перехватить пас намного сложнее чем просто отобрать.
+1
0
+1
Ответ TAGAY
лучший сезон Канте в челси 3.3 отбора в среднем 1.0 ключевых передач за игру. Гави 3.3 отбора 1.0 ключевых передач в среднем.. интересно, Канте тоже дно или же только Гави?
Гави и близко не Канте пока. Особенно в ключевых матчах, где Канте мог доминировать над любой полузащитой в мире.

У Челси не было такого преимущества в АПЛ, как у Барсы в Ла Лиге, где многие команды садятся глубоко. За счет прессинга Гави и набил эту стату.

Ну где праймовый Канте, а где Гави? Ну смешно же)
Так и представляю, как Гави закрывает КДБ и Гюндогана в финале ЛЧ(а нет, не представляю).
+2
-1
+1
Гави действительно талант! В столь юные годы имеет феноменальное мышление на поле.
+23
-22
+1
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
проснулся? Как ты?))
+2
-2
0
Женись на нём, Господи. Что он заладил. Солому стелет себе. Сам виноват, что каждую игру его ставил, надо - не надо, Гави на поле. Пацан молодой, дали бы процентов в 15 матчах отдохнуть. И теперь, все косяки у Хави будут из-за того, что травма у Гави.
0
0
0
Ответ TAGAY
лучший сезон Канте в челси 3.3 отбора в среднем 1.0 ключевых передач за игру. Гави 3.3 отбора 1.0 ключевых передач в среднем.. интересно, Канте тоже дно или же только Гави?
Канте чемпион мира, Гави?
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ Proper Chels
Гави и близко не Канте пока. Особенно в ключевых матчах, где Канте мог доминировать над любой полузащитой в мире. У Челси не было такого преимущества в АПЛ, как у Барсы в Ла Лиге, где многие команды садятся глубоко. За счет прессинга Гави и набил эту стату. Ну где праймовый Канте, а где Гави? Ну смешно же) Так и представляю, как Гави закрывает КДБ и Гюндогана в финале ЛЧ(а нет, не представляю).
Я мог бы представить как Гави закрывает любого топа и выигрывать свой дуэль правда на другом участке игроки Барсы сливали бы и Хави чудил бы с заменами... чисто индивидуально к Гави никаких сомнений но Барсе как воздух не хватает топового тренера
0
0
0
Ответ TAGAY
лучший сезон Канте в челси 3.3 отбора в среднем 1.0 ключевых передач за игру. Гави 3.3 отбора 1.0 ключевых передач в среднем.. интересно, Канте тоже дно или же только Гави?
Как минимум ключевых передач точно должно быть больше, Канте чистый опорник, а цифры такие же, хотя Гави явно выше играет
0
0
0
Команда которая зависит от одного игрока, это не команда, а эскорт, который сопровождает этого одного игрока.
+4
-4
0
Ответ TAGAY
Я мог бы представить как Гави закрывает любого топа и выигрывать свой дуэль правда на другом участке игроки Барсы сливали бы и Хави чудил бы с заменами... чисто индивидуально к Гави никаких сомнений но Барсе как воздух не хватает топового тренера
Ага, Беллингема недавно закрыл, что тот дубль оформил)) Помним
0
0
0
Ответ Кудри Гендузи
Как минимум ключевых передач точно должно быть больше, Канте чистый опорник, а цифры такие же, хотя Гави явно выше играет
не выше, он играть чуть правее/левее зависимо куда выходит, а ключевых передач делают Педри и Гюндо, Гави подчищает за ними. да и надо учесть у Барсы сейчас хаос в игре, так что добить ключевых передач игроку труднее. тут надо уже посмотреть как у него пойдет игра при другом(нормальном) тренере, у Хави пока что получается слабо.
0
0
0
Ответ Фанат спорта01
а ещё у Канте 2,8 перехвата за игру а у Гави 0,7. всех топовых опорников отличает именно перехваты а не отборы,потому что перехватить пас намного сложнее чем просто отобрать.
В том-то и дело. Сектант посмотрел на цифры отборов, но не обратил внимание на то, что Гави самый обыгрываемый футболист Барсы и один из самых фолящих футболистов в топ5. Если суммировать обыгрыши и нарушения правил, там цифра окажется больше, чем число отборов. А около нулевое количество перехватов говорит о том самом понимании игры, точнее о его отсутствии.
Здесь по этим цифрам можно сделать элементарный вывод, что Гави тупо бегает за мячиком и прыгает в соперников, а не играет в футбол. Могу даже более лаконично перефразировать: Гави распиаренное дно.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ gPk
Со статистики Рончика (нападающего) и Месси который играет по сути на позиции 10-ки не смеешься?
Рончик такой же нападающий как и месси
+1
-1
0
Ответ Evgeniy Lashmanov
Рончик такой же нападающий как и месси
Иди открой их тепловую карту)
0
0
0
Ответ eraser2
Хави гениальный футболист и хороший тренер. Он знает, что говорит. Барса в кризисе, Хави держит её на плаву. Что за злобные тролли пишут тут комменты?? Среди фанатов Барсы таких нет.
Барса с экономической точки зрения в кризисе. А состав сильный
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий