Хави о травме Гави: «Удар в самое сердце для команды. В мире есть только один Гави, его трудно заменить»

Хави считает, что потеря Гави серьезно отразилась на «Барселоне».

«Очень не хватает лидерских качеств Гави. Для команды [его травма] стала ударом в самое сердце. Потери тер , , …

Заменить Гави трудно. В мире есть только один Гави, но то, что я говорю это, не заставит его играть. Нам очень не хватает его, такова реальность», – сказал главный тренер «Барселоны».