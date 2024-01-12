В «Барселоне» считают, что Рафинья пропустит месяц из-за травмы бедра

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига травмы Рафинья Диас Здоровье Футбол

Рафинья Диас может пропустить все матчи до конца января.

Вингер «Барселоны» получил травму левого бедра во время игры с «Осасуной» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Как сообщает The Athletic, в клубе считают, что восстановление займет месяц.

В текущем сезоне Рафинья провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Жаль, играет где-то на уровне Роналдиньо, если не просыпаться
+11
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+8
Есть равноценная замена, а именно Ямал. Думаю сильно разницы заметно не будет.
+2
-2
0
шанс для новенького бразильца показать на что способен, а так Рафинья 100% основа, ему не хватает только поставленного удара
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