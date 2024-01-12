В «Барселоне» считают, что Рафинья пропустит месяц из-за травмы бедра

Рафинья Диас может пропустить все матчи до конца января.

Вингер «Барселоны» получил травму левого бедра во время игры с «Осасуной» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Как сообщает The Athletic, в клубе считают, что восстановление займет месяц.

В текущем сезоне провел 15 матчей в и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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