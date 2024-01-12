В «Барселоне» считают, что Рафинья пропустит месяц из-за травмы бедра
Рафинья Диас может пропустить все матчи до конца января.
Вингер «Барселоны» получил травму левого бедра во время игры с «Осасуной» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.
Как сообщает The Athletic, в клубе считают, что восстановление займет месяц.
В текущем сезоне Рафинья провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам