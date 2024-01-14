Левандовски, Гюндоган, Араухо, Педри и Ферран – в старте «Барселоны» на игру с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

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«Барселона» представила состав на финал Суперкубка Испании.

Матч с «Реалом» в стартовом составе команды Хави начнут: Иньяки Пенья, Алехандро Бальде, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Серджи Роберто, Педри, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Ферран Торрес, Роберт Левандовски.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лунин, Беллингем, Винисиус, Менди и Кроос – в старте «Реала» на матч с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

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18 комментариев
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Ответ Mokka Keane
3:1 победа Реала. Болею за Барселону но в победу не особо верится
Значит ты не болельщик барсы
+14
-5
+9
Педри в старте - это плюс креативность в атаке команды.
Может, и Лева сегодня забьет с передачи Педри )

Удачи Барселоне !
+11
-3
+8
Ответ & Co1366
В 5 защитников и с 1 нападающим?
Роберто будет полузащитником
+6
-2
+4
Ответ фан Барсы
Роберто будет полузащитником
Так и Ферран будет напом.
+4
0
+4
Гюндоган забьёт
+3
-1
+2
3:1 барса
+4
-3
+1
Ответ & Co1366
В 5 защитников и с 1 нападающим?
Вообще, странно Спортс расписал составы.

Все точь-в-точь, как в мачте с Осасуной: 4 защитника, но с Араухо скорее всего как всегда будет играть по Винисиусу, трио Френки - Илкай - Серджи в полузащите и Педри, с большей долей вероятности, играет на позиции Рафиньи.
+2
-1
+1
Visca El Barca💙❤️
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