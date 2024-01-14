Левандовски, Гюндоган, Араухо, Педри и Ферран – в старте «Барселоны» на игру с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» представила состав на финал Суперкубка Испании.

Матч с « » в стартовом составе команды начнут: , Алехандро Бальде, , Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Серджи Роберто, Педри, де Йонг, Илкай Гюндоган, Ферран Торрес, Роберт Левандовски.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лунин, Беллингем, Винисиус, Менди и Кроос – в старте «Реала» на матч с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам