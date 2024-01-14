Левандовски, Гюндоган, Араухо, Педри и Ферран – в старте «Барселоны» на игру с «Реалом» в финале Суперкубка Испании
«Барселона» представила состав на финал Суперкубка Испании.
Матч с «Реалом» в стартовом составе команды Хави начнут: Иньяки Пенья, Алехандро Бальде, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Серджи Роберто, Педри, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Ферран Торрес, Роберт Левандовски.
Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лунин, Беллингем, Винисиус, Менди и Кроос – в старте «Реала» на матч с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании
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Может, и Лева сегодня забьет с передачи Педри )
Удачи Барселоне !
Все точь-в-точь, как в мачте с Осасуной: 4 защитника, но с Араухо скорее всего как всегда будет играть по Винисиусу, трио Френки - Илкай - Серджи в полузащите и Педри, с большей долей вероятности, играет на позиции Рафиньи.