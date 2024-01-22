В «Барсе» только у Левандовского прочерк вместо оценки от Marca за игру с «Бетисом». У него 0 ударов и 7 неточных пасов из 12 за 63 минуты
Роберт Левандовски признан худшим игроком в составе «Барселоны» по версии Marca.
Форварда заменили на 63-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (4:2). За час, проведенный на поле, Левандовски не нанес ударов по воротам, а 7 из 12 его пасов были неточными.
Левандовски стал единственным игроком «Барселоны», получившим от Marca прочерк вместо оценки за матч с «Бетисом».
По одной звезде из трех возможных получили Иньяки Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес, вышедший на замену на 70-й минуте, и Витор Роке, появившийся на поле на 63-й.
По две звезды Marca поставила Пау Кубарси, Жоау Феликсу, который вышел на 81-й и через 9 минут забил победный гол, Илкаю Гюндогану и Педри, сделавшему результативный пас.
По три звезды – у автора голевого паса Ламина Ямаля и Феррана Торреса, оформившего во вчерашнем матче 3+1.
В этом сезоне на счету 35-летнего Левандовского 8 голов за 18 матчей в Ла Лиге. Его полную статистику можно найти по ссылке.
свои 15 заковыряет за сезон
Хотя, очевидно, что такой элитный игрок не мог вот так за сезон превратиться в бледную тень себя.
Дело не только и не столько в Роберте.
Вопросы к Хави в первую очередь, когда ты покупаешь себе в команду элитного игрока, это ты должен под него подстраиваться.
Левандовски уже давно показал и доказал свой уровень, хотите от него такой же элитной игры? Создайте условия. Хави их создать, видимо, не может или не хочет.
Не вина Левандовски, что команда играет не в тот футбол, где он выглядит элитно.
Барса покупала не кота в мешке, сильные и слабые стороны поляка всё давно знают.
Даже блеклый Лева забил уже 8 мячей, хотите 50+ за год? Подберите стиль игры и парнетров, которые помогут поляку забить 50+
Футбол игра командная, Барсе ли не знать, они даже Месси умудрились на несколько сезонов спустить с олимпа, потому что он в одну каску не мог сделать всю работу за всех.
Выключил матч как раз после его выхода.