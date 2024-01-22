В «Барсе» только у Левандовского прочерк вместо оценки от Marca за игру с «Бетисом». У него 0 ударов и 7 неточных пасов из 12 за 63 минуты

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Роберт Левандовски признан худшим игроком в составе «Барселоны» по версии Marca.

Форварда заменили на 63-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (4:2). За час, проведенный на поле, Левандовски не нанес ударов по воротам, а 7 из 12 его пасов были неточными.

Левандовски стал единственным игроком «Барселоны», получившим от Marca прочерк вместо оценки за матч с «Бетисом».

По одной звезде из трех возможных получили Иньяки Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес, вышедший на замену на 70-й минуте, и Витор Роке, появившийся на поле на 63-й.

По две звезды Marca поставила Пау Кубарси, Жоау Феликсу, который вышел на 81-й и через 9 минут забил победный гол, Илкаю Гюндогану и Педри, сделавшему результативный пас.

По три звезды – у автора голевого паса Ламина Ямаля и Феррана Торреса, оформившего во вчерашнем матче 3+1.

В этом сезоне на счету 35-летнего Левандовского 8 голов за 18 матчей в Ла Лиге. Его полную статистику можно найти по ссылке.

39 комментариев
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Что-то на уровне праймового Кокорина в Фиорентине)
+55
-2
+53
2-3 года назад его сравнивали с Месси, теперь его стата на уровне Кокорина:)
+36
-9
+27
поляк ужасен, но Хави всё-равно тащит его в старт, скорости уже нет, продавать не может, последние минут 15 его можно выпускать под началом на уставшего сопа
+12
-1
+11
Роберт Прочеркдовски)
+12
-3
+9
Ответ Roman
Комментарий скрыт
потому что в млс межсезонье?)))
+8
-2
+6
Бревнодоски был когда-то очень подвижным и настырным нападающим. Но годы берут свое.
+7
-1
+6
Ответ Stannis_Baratheon
Араухо стал привозом, 16-летний Пау Кубарси тактически и технически лучше чем Рональд.
Да Араухо очень сильно сдал, тоже вопрос в чём причина?
+4
0
+4
в аренду в Томь
+3
0
+3
Ответ Вячеслав Новиков
Странно конечно это всё, но не мог он за год так деградировать, видимо есть причина, игрок то топовый
Она зовется Чави))
+4
-1
+3
нужно в зенит переходить
свои 15 заковыряет за сезон
+4
-1
+3
Роберт и Пенья были худшие на поле . Остальные игроки хорошо и великолепно .
+2
0
+2
я смотрел короткий двух минутный ролик о том матче и даже там Роберт нанёс удар. почему тут пишут ноль ударов?
+2
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Я не пойму чего они ждали от него в таком возрасте.
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Ответ Сергей Алексеев
я смотрел короткий двух минутный ролик о том матче и даже там Роберт нанёс удар. почему тут пишут ноль ударов?
офсайд
+2
0
+2
чел в пустыню рвётся
+1
0
+1
Странно конечно это всё, но не мог он за год так деградировать, видимо есть причина, игрок то топовый
+1
0
+1
Араухо стал привозом, 16-летний Пау Кубарси тактически и технически лучше чем Рональд.
+3
-2
+1
скоро будут подчитывать его касание мяча а не голы
+1
0
+1
Прочерк- это ли не заявка на ЗМ?)))
+1
0
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Все так взъелись на Левандовски.

Хотя, очевидно, что такой элитный игрок не мог вот так за сезон превратиться в бледную тень себя.

Дело не только и не столько в Роберте.

Вопросы к Хави в первую очередь, когда ты покупаешь себе в команду элитного игрока, это ты должен под него подстраиваться.

Левандовски уже давно показал и доказал свой уровень, хотите от него такой же элитной игры? Создайте условия. Хави их создать, видимо, не может или не хочет.

Не вина Левандовски, что команда играет не в тот футбол, где он выглядит элитно.

Барса покупала не кота в мешке, сильные и слабые стороны поляка всё давно знают.

Даже блеклый Лева забил уже 8 мячей, хотите 50+ за год? Подберите стиль игры и парнетров, которые помогут поляку забить 50+

Футбол игра командная, Барсе ли не знать, они даже Месси умудрились на несколько сезонов спустить с олимпа, потому что он в одну каску не мог сделать всю работу за всех.
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Ответ Roman
Комментарий скрыт
Щас бы сравнивать стату игрока из чемпионата с системой осень-весна со статой игрока из чемпионата с системой весна-осень))))
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Ответ f0rmoceft
Как там Роке выступил? Выключил матч как раз после его выхода.
Бегает, открывается но видно пока совсем не в своей тарелке...
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Ответ Вячеслав Новиков
Да Араухо очень сильно сдал, тоже вопрос в чём причина?
Несогласованность с Иньяки прежде всего. При ТерШтегене подобных привозов не было, а сейчас в каждом матче. Из раза в раз идут оба на мяч и мешают другу другу, хотя воротник должен командовать или подстраиваться. А тут ни то, ни другое.. выйдет Марк и всё наладится в защите(я надеюсь)..
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Ответ TheFrosty
Как же похорошел польский брусок при Чапи.
Да там при любом тренера спад неминуем. Уже годов не мало, а с его габаритами уже тяжело носится весь матч...
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Ответ Scorpion
Я не пойму чего они ждали от него в таком возрасте.
В каком возрасте? Смотри на стариков Аспаса из Сельты или Стуани в Жироне, этим под 40 и до сих пор бегают, рубятся, стараются, забивают!
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Ответ Отец Абду
2-3 года назад его сравнивали с Месси, теперь его стата на уровне Кокорина:)
Сравнивать 2х годичной давности Левандовски с Месси бред, такой же как и сравнивать сегодняшнего Роберта даже с праймовым Кокориным
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Каблук Диснейевич.
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Гнать в шею к саудитам это полено старое!!!
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Суареса на вас
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Как там Роке выступил?
Выключил матч как раз после его выхода.
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