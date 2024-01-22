В «Барсе» только у Левандовского прочерк вместо оценки от Marca за игру с «Бетисом». У него 0 ударов и 7 неточных пасов из 12 за 63 минуты

Роберт Левандовски признан худшим игроком в составе «Барселоны» по версии Marca.

Форварда заменили на 63-й минуте игры 21-го тура против « » (4:2). За час, проведенный на поле, Левандовски не нанес ударов по воротам, а 7 из 12 его пасов были неточными.

стал единственным игроком «Барселоны», получившим от Marca прочерк вместо оценки за матч с «Бетисом».

По одной звезде из трех возможных получили Иньяки Пенья, , , Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес, вышедший на замену на 70-й минуте, и Витор Роке, появившийся на поле на 63-й.

По две звезды Marca поставила Пау Кубарси, Жоау Феликсу, который вышел на 81-й и через 9 минут забил победный гол, Илкаю Гюндогану и Педри, сделавшему результативный пас.

По три звезды – у автора голевого паса Ламина Ямаля и Феррана Торреса, оформившего во вчерашнем матче 3+1.

В этом сезоне на счету 35-летнего Левандовского 8 голов за 18 матчей в Ла Лиге. Его полную статистику можно найти по ссылке.