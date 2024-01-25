Ямаль выложил пост извинениями после вылета «Барсы» из Кубка Испании, но потом удалил его
Ламин Ямаль удалил пост с извинениями после вылета из Кубка Испании.
«Барселона» потерпела поражение от «Атлетика» на стадии 1/4 финала (2:4) и завершила выступления в этом турнире.
После игры полузащитник каталонцев выложил в сторис инстаграма фотографию с такой подписью: «Мы выложились полностью, этого не должно было произойти. Простите за ошибки. Будем продолжать работать, я не умею по-другому».
Вскоре эта запись была удалена.
Ямаль плакал из-за упущенных моментов после вылета «Барсы» из Кубка. Лапорта утешил его и поддержал Хави
В мои 16, комментарии к своей личности можно было прочитать на 4-х основных соцсетях: 1. Забор 2. Кабинка в школьном туалете 3. Лавочка (столик) во дворе 4. Подъезд
Увидели в 16летнем скромном парнишке цель насмешек.
Эти 🤡 оправдывают и защищают только обезьянье поведение провокатора Винисиуса