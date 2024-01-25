Ямаль выложил пост извинениями после вылета «Барсы» из Кубка Испании, но потом удалил его

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Кубок Испании соцсети Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль удалил пост с извинениями после вылета из Кубка Испании.

«Барселона» потерпела поражение от «Атлетика» на стадии 1/4 финала (2:4) и завершила выступления в этом турнире. 

После игры полузащитник каталонцев выложил в сторис инстаграма фотографию с такой подписью: «Мы выложились полностью, этого не должно было произойти. Простите за ошибки. Будем продолжать работать, я не умею по-другому».

Вскоре эта запись была удалена.

Ямаль плакал из-за упущенных моментов после вылета «Барсы» из Кубка. Лапорта утешил его и поддержал Хави

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29 комментариев
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Удалил вероятнее всего из-за травли. Там хватало комментариев с оскорблениями.
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+13
Ответ Rúnico
Удалил вероятнее всего из-за травли. Там хватало комментариев с оскорблениями.
Ясен пень, пацану 16, а сейчас поколение афигеть как интернеторанимые.
В мои 16, комментарии к своей личности можно было прочитать на 4-х основных соцсетях: 1. Забор 2. Кабинка в школьном туалете 3. Лавочка (столик) во дворе 4. Подъезд
+12
-2
+10
А за что он извиняется то? Ему всего лишь 16 лет, но как он играл, если не считать что два момента запорол. А его гол просто шикарно был забит
+7
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+7
А мог бы сейчас на Кубке Африки играть.
+4
-1
+3
Жаль Ламина, скорее всего подвергся травле со стороны фанатиков
+3
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+3
Да может просто бухой был 💁‍♂️
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Бедный пацан...
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Ключевая фраза «я не умею по-другому», потом понял, что тупанул и удалил. Уверен, в вотсапе, у всех бывает. Написал - отправил - прочитал - офигел - пока не прочитано, удалил - написал по другому
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100% сливоглоры набежали на комменты))
Увидели в 16летнем скромном парнишке цель насмешек.
Эти 🤡 оправдывают и защищают только обезьянье поведение провокатора Винисиуса
+7
-6
+1
Ответ nb8dwryv56
Ясен пень, пацану 16, а сейчас поколение афигеть как интернеторанимые. В мои 16, комментарии к своей личности можно было прочитать на 4-х основных соцсетях: 1. Забор 2. Кабинка в школьном туалете 3. Лавочка (столик) во дворе 4. Подъезд
Вряд ли ты видел и читал в указанных тобой местах о своей личности более 5-10 комментариев за все время. А вокруг него их тысячи, даже если из них прочитать 20-40, уже можно скиснуть. Нужно быть толстокожим как слон, чтобы абстрагироваться от этого, но на это способны единицы тем более в 16 лет
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Ответ Арман Бижанов
А за что он извиняется то? Ему всего лишь 16 лет, но как он играл, если не считать что два момента запорол. А его гол просто шикарно был забит
Был момент, где он в пустые промазал при счете 2:2. Наверняка переживал.
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Ответ Arthurino
Ахаха Реал и социальный мадридизм виноваты во всех бедах бчк и игроков. Я надеюсь, что ты хоть в плохих оценках в дневнике не Мадрид обвиняешь. Вы сами хоть понимаете, как смешны со стороны?
Ты по сей день сидишь в бункере с кнопочным телефоном? Почитал бы комменты под постом - понял бы о чем речь. Это мы уже на старости лет можем забить на таких отбитых фанатов, а в 16 лет это воспринимается совсем иначе
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Ответ Стахович
Как можно было не попасть в пустые ворота?Правильно что его кулес хейтят
В остальном он провёл отличный матч. Гюндоган тоже в пустые не забил, но при этом к нему такого отношения нет.
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Ответ Стахович
Как можно было не попасть в пустые ворота?Правильно что его кулес хейтят
Хоть один хей покажи, пургу не мети
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Ответ cektor
Как экзамен по математике ?
😂😂😂
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Пофик, что два выхода 1х1 проворонил. Бывает. А вот за многочисленные потери Хави должен заставить его бегать по 20 км вокруг базы каждый день в течении месяца.
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Барсучьи болелы зачмырили своего малыша за то, что обосрался при ударе по пустым воротам.
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Предвкушая гореч от Ламина, уже сейчас про него гадости пишут. Боже, как таких земля носит???😁
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Болельщики не в обиде... Отличная игра, держи свой темп. Всё будет у парня, рады мы за него, свой красавец-гол знатно положил, как в бильярде. Ламин-мужик💪🏼
+1
-1
0
Как можно было не попасть в пустые ворота?Правильно что его кулес хейтят
+4
-4
0
Хави увидел и сказал , что всё нормально. , это не вылет а тактическое отступление перед игрой в ЛЧ
+5
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