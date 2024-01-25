Ямаль выложил пост извинениями после вылета «Барсы» из Кубка Испании, но потом удалил его

Ламин Ямаль удалил пост с извинениями после вылета из Кубка Испании.

« » потерпела поражение от « » на стадии 1/4 финала (2:4) и завершила выступления в этом турнире.

После игры полузащитник каталонцев выложил в сторис инстаграма фотографию с такой подписью: «Мы выложились полностью, этого не должно было произойти. Простите за ошибки. Будем продолжать работать, я не умею по-другому».

Вскоре эта запись была удалена.

Ямаль плакал из-за упущенных моментов после вылета «Барсы» из Кубка. Лапорта утешил его и поддержал Хави