Ямаль плакал из-за упущенных моментов после вылета «Барсы» из Кубка. Лапорта утешил его и поддержал Хави

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Жоан Лапорта Ламин Ямаль Футбол

Президент «Барсы» поддержал Хави и Ламина Ямаля после вылета из Кубка Испании.

Каталонцы проиграли «Атлетику» (2:4) в 1/4 финала турнира.

После игры Жоан Лапорта не зашел в раздевалку команды, как он обычно делает, а встретил игроков у автобуса.

Президент «Барселоны» попытался утешить Ямаля, который плакал после игры из-за упущенных моментов. Лапорта обнял 16-летнего игрока и сказал ему, что у него впереди вся карьера, чтобы выиграть титулы с «Барсой».

Лапорта также поддержал Хави и остальных игроков.

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42 комментария
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Ямаль стал самым молодым игроком, который плакал из-за упущенных моментов после вылета «Барсы» из Кубка
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“Теперь ты наш новый рычаг» - добавил Лапорта, обращаясь к Ламалю
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Ответ Стахович
В честном и адекватном мире,в сборную Испании должен вызываться гениальный Браим,а не прыщ Джамаль
Статистика говорит об обратном
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сочувствую парнишке, ответственность не по возрасту у него
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Его левая прекрасная, флешбеки с моментами праймового Роббена, молодого Месси. Убрать пару игроков и в дальний филигранно, надеюсь, не повторит судьбу Ансу. Потенциал огромен.
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Ямаль плакаль, много слёзь накапаль.
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Ничего страшного, все равно шикарный матч провёл!
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Ответ Иван Баланар
Колченогий брусок с самого юношества впитывает дух неудачника с барсой. Впереди много поражений!
Это чем надо смотреть футбол, чтобы его бруском называть?
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Ответ Shuller18
Так брусок и есть. Не такой бездарь как Гави или тем более Фермин, но брусок переоцененный
Он лучший дриблёр команды, с таким же успехом можно условного Родриго бруском назвать. Ни Гави, ни Фермин не бруски, непонятно, почему Вы так думаете.
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Заголовок душевный, прям сценарий фильма
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В лол масии одних плакс походу готовят. Что баец Гави там рыдал после того, как его в Классико унизили, что теперь Ямаль.
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Хороший матч провел, обострял , гол породистый забил, жаль упустл моменты во втором тайме , но парню всего 16 ....
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Ответ Что в моем бланте?
“Теперь ты наш новый рычаг» - добавил Лапорта, обращаясь к Ламалю
Ему бы лукаку купить
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Ответ Shuller18
Здравый смысл, Гаярка, оворит о том, что Ямаль очередной агентский проект типа Гави, которые без волосатой лапы в жизни бы не попали в сборную Испании, учитывая возраст и слабую игру.
сделаешь 3+3 в 16 лет играя в ла лиге, лч и кубка?
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Ответ cukken
Его левая прекрасная, флешбеки с моментами праймового Роббена, молодого Месси. Убрать пару игроков и в дальний филигранно, надеюсь, не повторит судьбу Ансу. Потенциал огромен.
в чем у него потенциал? Сместится с фланга и пробить в угол? Таких бегунков одноногих десятки
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Ответ Shuller18
Так брусок и есть. Не такой бездарь как Гави или тем более Фермин, но брусок переоцененный
как же вы завидуете, оно и понятно, своих то не выращивают, вот он настоящий провинциальный менталитет.
Гави вас возил, сейчас ещё и Ямал будет, понять можно
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