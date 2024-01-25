Ямаль плакал из-за упущенных моментов после вылета «Барсы» из Кубка. Лапорта утешил его и поддержал Хави

Президент «Барсы» поддержал Хави и Ламина Ямаля после вылета из Кубка Испании.

Каталонцы проиграли «Атлетику» (2:4) в 1/4 финала турнира.

После игры не зашел в раздевалку команды, как он обычно делает, а встретил игроков у автобуса.

Президент «Барселоны» попытался утешить , который плакал после игры из-за упущенных моментов. Лапорта обнял 16-летнего игрока и сказал ему, что у него впереди вся карьера, чтобы выиграть титулы с «Барсой».

Лапорта также поддержал Хави и остальных игроков.

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