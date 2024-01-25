Хави после вылета из Кубка: «Если «Барса» не будет конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Нужно сосредоточиться на Ла Лиге и ЛЧ»

Хави допустил увольнение из «Барсы» на фоне неудачных результатов.

« » вылетела из Кубка Испании, уступив « » (2:4) в 1/4 финала.

О нереализованных моментах

«Это недостаток концентрации, специфические ошибки… Футбол – это игра ошибок, которые мы не минимизировали. Они у нас были. Я горжусь молодыми игроками. Это Кубок».

О ближайших целях

«Нам нужно победить сейчас, в субботу [в матче с «Вильярреалом»]. Команда поднимется, когда начнет побеждать. Нам нужно сосредоточиться на и Лиге чемпионов».

О будущем в клубе

«Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе. Я в «Барсе». Мы в большом клубе. Если не побеждаешь, тренера увольняют», – сказал тренер «Барселоны».

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