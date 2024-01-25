Хави после вылета из Кубка: «Если «Барса» не будет конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Нужно сосредоточиться на Ла Лиге и ЛЧ»

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави допустил увольнение из «Барсы» на фоне неудачных результатов.

«Барселона» вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику» (2:4) в 1/4 финала.

О нереализованных моментах

«Это недостаток концентрации, специфические ошибки… Футбол – это игра ошибок, которые мы не минимизировали. Они у нас были. Я горжусь молодыми игроками. Это Кубок».

О ближайших целях

«Нам нужно победить сейчас, в субботу [в матче с «Вильярреалом»]. Команда поднимется, когда начнет побеждать. Нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге и Лиге чемпионов».

О будущем в клубе

«Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе. Я в «Барсе». Мы в большом клубе. Если не побеждаешь, тренера увольняют», – сказал тренер «Барселоны».

Вылет «Барсы» из Кубка: Хави провалил задачу-минимум. Наказали братья Уильямсы

Материалы по теме

83 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Manchot
А как же три трофея, о которых говорилось еще позавчера???
Пацан шел к успеху. Не фартануло
+67
-4
+63
А как же три трофея, о которых говорилось еще позавчера???
+57
-5
+52
странный тренер, чеканить умеет, в футбол играл... что не так?
+39
-1
+38
Что значит "если не будет?". Команда уже никакущая, на первых минутах пропускать уже стало традицией, в атаках одни навесы и по 7-10 ударов по воротам за матч. Печальное зрелище. Она уже неконкурентоспособная и такое продолжается весь сезон, никаких изменений. Один раз собрались только в матче с Реалом, и то на первый тайм, на большее не хватило
+18
-4
+14
" Команда поднимется, когда начнет побеждать"
Гениальная мысль!
+17
-3
+14
Ответ &_Bishep_&
" Команда поднимется, когда начнет побеждать" Гениальная мысль!
Кто не падал - тот не поднимался
+11
-2
+9
Все таки Хави, несмотря на кучу трофеев с Барсой, лучше работать по своей основной специальности.. Как ландшафтный дизайнер во дворце у любимого шейха он выглядел органичнее.. По слухам, в том оазисе до сих пор никто так и не научился настолько тонко выстригивать газоны, как это делал каталонский садовник с подкрашенными глазами..
+17
-9
+8
"...Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе..."
По мнению Хави, сейчас Барса конкурентоспособна?!! Он в своём уме?!! Благодаря Хави, и он, и все болельщики сейчас не в большом клубе, а большой жопе!
Поражает даже не поражение Барсы, это было очевидно и предсказуемо, больше всего поражает наглость Хави! То, как он держится всеми силами за тренерское кресло! Хотя, с другой стороны, он понимает, что после Барсы - ему не быть тренером даже среднего клуба... Только Катар...
+8
0
+8
Ответ доктор Ливси
Пацан шел к успеху. Не фартануло
шоколад ни в чем не виноват
+8
-3
+5
Ответ Tristan...
Кто не падал - тот не поднимался
А Вы философ. Учений мудрых свет науки.
+5
-1
+4
Это уже серьезный маркер того, что тренер может не доработать до конца сезона
+3
0
+3
В конце сезона Хави сосредоточится на отговорках. И что следующий сезон он всем покажет!
+5
-2
+3
Хави был бы прекрасным гостем в российских политических тв-шоу. Пустозвон
+4
-1
+3
Бриолин лучше бы на кубке Гампера сосредоточился, а то может в этом сезоне и остаться без главного трофея барселоны
+5
-2
+3
плохо не то, что команда проигрывает, а то, что нет мысли в атаке и полный пипец в обороне
+4
-1
+3
вы видели как игроки Бильбао с улыбкой общались с судьей после матча и жали ему руку?? это нельзя оставлять так, очевидно же, что все было спланировано... Барсу просто топят на всех фронтах.. надо обращаться в европейский суд
+5
-2
+3
Ответ DaniZero
после Супер Кубка за три трофея боролся, а теперь после Кубка Короля за два трофея, потом за один трофей, Ла Лигу уже он сказал что проиграли судьи не дадут его Барселоне в этом году выиграть. Что в нем хорошо что он молодежь выпускает в большом количестве по ходу сезона, из плюсов только это, игру как таковую не поставил, можно сказать Тенхаг испанский но он что то толковое выиграл Ла Лигу, Кубки. Но если его уволят или он сам решить уйти то куда пойдет? В другом клубе провал будет скорее всего
Хави молодежь выпускает только потому, что выпускать больше не кого.
Хави достиг своего потолка в качестве тренера, лучше уже не будет.
+4
-1
+3
Хави оказался балаболом как и Лапорта.

Во что превратилась Барса? 🤦🏻‍♂️
+6
-3
+3
Сосредотачиваться на два матча в ЛЧ нет смысла 😜 Пробуйте в ЛаЛиге за зону ЛЧ зацепиться.
+2
0
+2
Ответ Стахович
Подмочил репутацию.Лучше бы и дальше пас верблюдов в пустыне.А теперь к нему относятся как к Куману
Хави до Кумана, как Барсе до кубка ЛЧ 😁
+4
-2
+2
это нормально, если барселона не будет конкурентноспособной при хави
+2
0
+2
Ответ Manchot
А как же три трофея, о которых говорилось еще позавчера???
Говорилось о БОРЬБЕ за три трофея.
+3
-1
+2
типа сейчас Барса конкурентоспособна?
+3
-1
+2
Дайте Хави поработать
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
странный тренер, чеканить умеет, в футбол играл... что не так?
И Пирло умел чеканить, и Лемпард, и Руни. А Моуриньо не умел. Видимо это совершенно разные профессии!))
+1
0
+1
после Супер Кубка за три трофея боролся, а теперь после Кубка Короля за два трофея, потом за один трофей, Ла Лигу уже он сказал что проиграли судьи не дадут его Барселоне в этом году выиграть.
Что в нем хорошо что он молодежь выпускает в большом количестве по ходу сезона, из плюсов только это, игру как таковую не поставил, можно сказать Тенхаг испанский но он что то толковое выиграл Ла Лигу, Кубки. Но если его уволят или он сам решить уйти то куда пойдет? В другом клубе провал будет скорее всего
+3
-2
+1
Пора обратно к арабам.
+1
0
+1
я вчера смеялся, когда забивали второй гол баски, Кристенсен и Араухо убежали из центральной зоны и в итоге роль цз выполнял Де Йонг, Хави бы объяснил уже почему у него цз болдит не пойми где, ну и физика мрак, команда сдохла в первом овертайме
+1
0
+1
Хави начал плыть походу. Тренер барсы, конечно, должность расстрельная
+1
0
+1
Ответ Manchot
А как же три трофея, о которых говорилось еще позавчера???
Было три стало два, потом один останется. Проблем кухонных Барсы это не меняет, и не поменяет даже, если Пеп или Энрике приедет, кадровые проблемы зашкаливают. Если приходится 16-17 летним играть в основе Барсы каждый матч. Когда играет 16 летний с 35 летним, то очевидно, что не от лучшей жизни мы пришли к такому) Дайте Барсе пережить этот экономический и игровой крах, эта молодежь окрепнет и будет результат, сейчас там не от кого требовать, там только Де Йонг и Штеген травмированный, Канселу только пришел, и тоже на КЗ не взвалишь всю игру, с кого еще можно спрашивать, остальные пассажиры, или молодежь совсем, или уже сбитые летчики, как Гунда и Лева. Глупо с них требовать. Состав помойка с точки зрения дисциплины и физики. Сборная солянки.
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий