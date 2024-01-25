Хави после вылета из Кубка: «Если «Барса» не будет конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Нужно сосредоточиться на Ла Лиге и ЛЧ»
Хави допустил увольнение из «Барсы» на фоне неудачных результатов.
«Барселона» вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику» (2:4) в 1/4 финала.
О нереализованных моментах
«Это недостаток концентрации, специфические ошибки… Футбол – это игра ошибок, которые мы не минимизировали. Они у нас были. Я горжусь молодыми игроками. Это Кубок».
О ближайших целях
«Нам нужно победить сейчас, в субботу [в матче с «Вильярреалом»]. Команда поднимется, когда начнет побеждать. Нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге и Лиге чемпионов».
О будущем в клубе
«Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе. Я в «Барсе». Мы в большом клубе. Если не побеждаешь, тренера увольняют», – сказал тренер «Барселоны».
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Гениальная мысль!
По мнению Хави, сейчас Барса конкурентоспособна?!! Он в своём уме?!! Благодаря Хави, и он, и все болельщики сейчас не в большом клубе, а большой жопе!
Поражает даже не поражение Барсы, это было очевидно и предсказуемо, больше всего поражает наглость Хави! То, как он держится всеми силами за тренерское кресло! Хотя, с другой стороны, он понимает, что после Барсы - ему не быть тренером даже среднего клуба... Только Катар...
Хави достиг своего потолка в качестве тренера, лучше уже не будет.
Во что превратилась Барса? 🤦🏻♂️
Что в нем хорошо что он молодежь выпускает в большом количестве по ходу сезона, из плюсов только это, игру как таковую не поставил, можно сказать Тенхаг испанский но он что то толковое выиграл Ла Лигу, Кубки. Но если его уволят или он сам решить уйти то куда пойдет? В другом клубе провал будет скорее всего