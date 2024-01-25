Педри о вылете из Кубка Испании: «Мы облажались, но должны изменить ситуацию. Будем бороться за два оставшихся титула до конца»
Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете из Кубка Испании.
Каталонская команда потерпела поражение от «Атлетика» в 1/4 финала (2:4).
«Мы облажались, но должны изменить ситуацию. Мы должны помнить, что в розыгрыше осталось два титула, и мы собираемся бороться за них до конца.
Мы хотели выиграть этот трофей, мечтали об этом, но этого не произошло. Мы приложили много усилий, но покидаем турнир после этого тяжелого поражения.
Мы все должны быть более вовлечены, должны сделать шаг вперед», – сказал Педри.
После апреля: Мы будем бороться за Кубок каталонской канализации
Но во всем виноват Перес 😁
И не забывайте, Барселона дважды в истории выигрывала требл, а Реал ни разу. Так что чья бы корова мычала?