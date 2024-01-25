Педри о вылете из Кубка Испании: «Мы облажались, но должны изменить ситуацию. Будем бороться за два оставшихся титула до конца»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Кубок Испании Педри Футбол

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете из Кубка Испании.

Каталонская команда потерпела поражение от «Атлетика» в 1/4 финала (2:4). 

«Мы облажались, но должны изменить ситуацию. Мы должны помнить, что в розыгрыше осталось два титула, и мы собираемся бороться за них до конца. 

Мы хотели выиграть этот трофей, мечтали об этом, но этого не произошло. Мы приложили много усилий, но покидаем турнир после этого тяжелого поражения.

Мы все должны быть более вовлечены, должны сделать шаг вперед», – сказал Педри.

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31 комментарий
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Барса без Негрейры деньги на ветер.
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Ответ ljolik888
Будем честны- третье место в чемпионате и проход Наполи в Лиге Чемпионов уже будет успехом .
Вероятнее всего, так оно и будет… но наши любимые орлы способны на большее…. запросто могут занять четвёртое место, пятое…. могут даже наполи не пройти…. они всё могут….
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После 1/4 ЛЧ: Мы будем бороться за оставшийся титул.
После апреля: Мы будем бороться за Кубок каталонской канализации
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Ответ фк кабинет
Барса без Негрейры деньги на ветер.
Вчера судья кстати принимал сомнительные решения в пользу Барсы… например не удалил защитника.

Но во всем виноват Перес 😁
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Они на полном серьёзе верят, что им что-то в ЛЧ светит?😱 Или это побочки от введения ДНК
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Ответ Гласящий Истину!
Ключевая фраза во всём спиче Педри - это "Мы облажались" Её можно произносить после каждого второго матча Барсы! А последний абзац, Педри должен выучить на память, ибо всю эту чушь, придется еще раз озвучить 12.03.24...
Я не соглашусь… почему это слово можно произносить после каждого второго матча? почему МОЖНО и почему ВТОРОГО? Это слово с успехом уже произноситься после каждого матча, даже выигранного…. И ещё одно слово очень популярна сегодня в Барсе, это - «НАДО»…. все знают, что обложились … все точно знают что НАДО делать, чтоб не обложались… Но, никто ничего не делает….
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Ответ belikovda.90
Зато у Мадрида будет Суперкубок))) ЛЧ у МС, а Жирона возьмет Ла Лигу
А Барса возьмет рычаг? ))
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оПедрилились, так сказать
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Педри всё правильно сказал. Но этих детей надо бы побереч. Им по сколько лет, вы только представьте... Перегрузка не канает им. Их надо выпускать на 70-х минутах, когда соперник выдыхается...
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Ответ Frank_Rijkaard83
Педри всё правильно сказал. Но этих детей надо бы побереч. Им по сколько лет, вы только представьте... Перегрузка не канает им. Их надо выпускать на 70-х минутах, когда соперник выдыхается...
Согласен молодежь очень хорошая. Главное сберечь.
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Ответ &_Bishep_&
По сравнению с 2021 годом у Педри наблюдается прогресс или нет? По моему Гави последнее время был более заметный?
У него прогресс будет, если он хотя бы один сезон целиком отыграет. А то три сезона взрослой карьеры и каждый (!) сезон он травмируется на 3-4 месяца.
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Ответ Master Slova
я думаю Барселона выиграет чемпионат
Перед всеми даю железное мужское слово…. шикарный магарич поставлю!!!😜😜😜😜
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Ответ ljolik888
Верю в Барселону - болею за Барселону , но а там посмотрим .
Присоединяюсь!!!!
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Ответ ljolik888
Будем честны- третье место в чемпионате и проход Наполи в Лиге Чемпионов уже будет успехом .
Еще бы… Барса в последний раз в плей-офф ЛЧ играла в начале 21 года)
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Ответ ЧИКО
Вероятнее всего, так оно и будет… но наши любимые орлы способны на большее…. запросто могут занять четвёртое место, пятое…. могут даже наполи не пройти…. они всё могут….
Верю в Барселону - болею за Барселону , но а там посмотрим .
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Ответ Xabi Alonso78
После 1/4 ЛЧ: Мы будем бороться за оставшийся титул. После апреля: Мы будем бороться за Кубок каталонской канализации
Сколько смотрю футбол, от Реала постоянно, буквально каждый сезон: осенью - мы боремся за все титулы, в феврале - кубок шляпа, мы боремся за лигу и ЛЧ, в апреле - все силы на ЛЧ))

И не забывайте, Барселона дважды в истории выигрывала требл, а Реал ни разу. Так что чья бы корова мычала?
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Ответ фк кабинет
Барса без Негрейры деньги на ветер.
Не в Негрейре счастье, но без Негрейры плохо.
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Ответ фк кабинет
Барса без Негрейры деньги на ветер.
Да и денег то нет
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По сравнению с 2021 годом у Педри наблюдается прогресс или нет? По моему Гави последнее время был более заметный?
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Да вам бы подумать как полузащитники мяч в нападение должны доставлять, а не о титулах. И как подборы в своей штрафной организовать. Проходной двор.
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Будем честны- третье место в чемпионате и проход Наполи в Лиге Чемпионов уже будет успехом .
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