Эксперт опроверг деменцию Негрейры. Бывший вице-президент CTA даст показания по делу «Барсы» в качестве обвиняемого

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Здоровье Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Эксперт опроверг наличие деменции у Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сам Негрейра попросил освободить его от обвинений, предоставив справку о прогрессирующей деменции – до этого он предоставил справку об обнаружении ранних признаков болезни Альцгеймера. Осенью Негрейра посетил Институт судебной медицины Каталонии, чтобы встретиться с судебно-медицинским экспертом.

Как передает Onda Cero со ссылкой на EFE, эксперт не обнаружил у Негрейры признаков деменции. Согласно отчету, несмотря на некоторое ухудшение памяти, когнитивные способности бывшего вице-президента CTA признаны достаточными, чтобы предстать перед судом.

Сообщается, что судья, ознакомившись с заключением эксперта, вызвал Негрейру в суд для дачи показаний в качестве обвиняемого.

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35 комментариев
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Деменция Негрейры.

Звучит, как никнейм на Спортсру
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Этот мошенник должен получить по заслугам. Косплей на Байдена не удался
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Ответ иц а мен
бедный старик, оставьте его уже в покое
Стараниями Лапорты не бедный
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Ответ А.Э.РАСИМ
Эксперт наверное из Белого Дома был. Потому, что у них планка допустимости по диагнозу намного ниже, чем за стенами этого дома.
Молодец, приплёл. 50 рублей честно заработал.
+13
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Ответ Стахович
Остался последний вариант:притвориться темнокожей гомосексуальной женщиной-трансгендером экоактивисткой/зоозащитницей
Барселоне его проще ликвидировать. Так как этот товарищ слишком много наследил....
+6
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Медики давно заметили прямую связь между датой суда и здоровьем человека, вызванного в суд. Чем ближе дата, тем хуже здоровье. Медики называют это явление Palevo Obosrakus
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Ответ paster_bibo
Барселоне его проще ликвидировать. Так как этот товарищ слишком много наследил....
Барселоне проще самоликвидироваться
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Так если был бы чист, зачем придумывать себе болезни?)))
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-Хави вам помогали судьи?
-Не помню.
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Надоело вся эта опера.
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Негрейра в суде: потерялася я во вранье
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вот это поворот!
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этот мощный старик отец русской демократии и особа приближенная к императору!

Штош, помянем.
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Не прокатило))
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Главное,чтобы Эвребе деменцией не заболел.Здоровья легенде!
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Крутой вираж в этой Санта Барбаре.
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Тут помню, тут не помню.
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Может быт. на этот раз зацепят Бартомео….а то жутко смотреть на него на воле. Улыбается, веселиться. спокойно живёт, иногда как крыса пробирается на трибуны стадиона и сидит среди болельщиков противников Барсы, подписи раздаёт. сельфи снимает….
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
В твоем случае - Любовница Риги!👌
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Ответ Ophiomorph
Молодец, приплёл. 50 рублей честно заработал.
)))))
Даже ты понял.
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Ответ Ophiomorph
Молодец, приплёл. 50 рублей честно заработал.
Молодец, обнаружил. 50 cents honestly earned.
+1
-1
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Ответ А.Э.РАСИМ
Эксперт наверное из Белого Дома был. Потому, что у них планка допустимости по диагнозу намного ниже, чем за стенами этого дома.
На это ополчились)))))
Наверное это их бабушка))))
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Деменция думаю у Лапорты, обвинять других за работу с судьями, забывая за что платил Негрейре)
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Ответ ЧИКО
Может быт. на этот раз зацепят Бартомео….а то жутко смотреть на него на воле. Улыбается, веселиться. спокойно живёт, иногда как крыса пробирается на трибуны стадиона и сидит среди болельщиков противников Барсы, подписи раздаёт. сельфи снимает….
При чем тут Бартомео? Негрейре платил Лапорта весь свой срок с 2003 по 2010, потом дело продолжил преемник
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