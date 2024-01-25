Эксперт опроверг деменцию Негрейры. Бывший вице-президент CTA даст показания по делу «Барсы» в качестве обвиняемого

Эксперт опроверг наличие деменции у Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сам Негрейра попросил освободить его от обвинений, предоставив справку о прогрессирующей деменции – до этого он предоставил справку об обнаружении ранних признаков болезни Альцгеймера. Осенью Негрейра посетил Институт судебной медицины Каталонии, чтобы встретиться с судебно-медицинским экспертом.

Как передает Onda Cero со ссылкой на EFE, эксперт не обнаружил у Негрейры признаков деменции. Согласно отчету, несмотря на некоторое ухудшение памяти, когнитивные способности бывшего вице-президента CTA признаны достаточными, чтобы предстать перед судом.

Сообщается, что судья, ознакомившись с заключением эксперта, вызвал Негрейру в суд для дачи показаний в качестве обвиняемого.

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