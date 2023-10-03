Негрейра просит освободить его от судебного преследования по делу о платежах «Барсы». Он предоставил справку о прогрессирующей деменции

Теги Барселона Ла Лига Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хосе Мария Энрикес Негрейра просит освободить его от судебного разбирательства.

Напомним, ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Как сообщает El Mundo, Негрейра попросил суд освободить его от обвинений. Он предоставил суду психиатрическое заключение, в котором говорится о его неспособности давать показания.

Врач Эсперанса Гомес пришла к выводу, что Негрейра страдает от прогрессирующей деменции, из-за чего не может подвергнуться судебному допросу. Психиатр считает, что экс-арбитр не понимает, могут ли его слова в зале суда причинить ему вред. 

Это второе медицинское заключение, которое Негрейра предоставил за последние месяцы – до этого у него обнаружили ранние признаки болезни Альцгеймера.

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36 комментариев

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Николай Корягин
Ловко они придумали. Обвиняемый просто ничего не помнит. Вот и все.
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Юрий Костыгин
Это как в "Уловке 22" Хеллера - если хватило соображалки получить справку о прогрессирующей деменции, значит нет никакой деменции на самом деле.
+18
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madaev
Какие вопросы ? Барса платила больному
+17
-7
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vitokenzo
Барса просто оплачивала ему лечение и профилактику этой болезни. Вы что? Какое ещё взяточничество?😅
+8
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justburn
Ответ Hi Hi
Медицинский диагноз ставят не идиоты и их практически невозможно обмануть
Но их можно купить.
+5
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Назар Игорь
Упал в поезде с верхней полки, башкой ударился, здесь помню, а здесь не помню.
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ten Hag
Таких шарлатанов надо еще поискать😂
Я уже ничего не помню, даже имени своего
Ай да Негрейра!
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Moscwow
Ответ Hi Hi
Медицинский диагноз ставят не идиоты и их практически невозможно обмануть
😂😂😂 ну да, ведь ни одну в мире справочку еще не подделали😂
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2vdhrvmmzf
Ответ Николай Корягин
Ловко они придумали. Обвиняемый просто ничего не помнит. Вот и все.
Так это наоборот плохо для стороны защиты
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PokaNeBatya
капающие деньги вскружили голову до потери памяти
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иц а мен
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скейтеры, что с лицом? все деньги были для помощи в лечении
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kun.daniel
Если познакомится с испанским законодательством и судебной практикой чуть ближе, чем в публикациях на спортивных сайтах, перспективы судебного преследования выглядят очень жидко. Если не указать конкретики где, когда и как по предварительной договоренности с Барсой Негейра судей заставлял влиять на исходы матчей, это все чих, целью которого является порча репутации. Посмотрим на результаты, материалов дела я не видел, так что может там что-то и есть.
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Glukinho
дементор
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Recreated
Вот жучара!
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tusiel
ахахахахах. Вспомнился Ванштейн с инвалидной коляской
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Тухель
Ответ Serdida Orayew
мдаааа... задолбал этот сериал, каждый божьи день чтото новое. давят на Барсу как могут. доказать не могут а закрыть дело нельзя!
Что доказать не могут? Есть факт того что Барса платила Негрейра и этот факт даже Барса не оспаривает, другой вопрос что это за деньги и на кой хрен их платили. И вот с этим сейчас разбираются.
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Tristan...
Ответ Николай Корягин
Ловко они придумали. Обвиняемый просто ничего не помнит. Вот и все.
Если надо было придумать отмазку для остановки дела, тогда зачем он это вообще начал открыв свой рот?...
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Mike From Moscow
Ответ Hi Hi
Медицинский диагноз ставят не идиоты и их практически невозможно обмануть
в Испании?!:)
когда я работал на испанскую компанию, тамошний врач выдал одному местному колхознику справку на больничный по травме позвоночника.
так колхозник на глазах работодателя каждый день скакал на лошади т прыгал на ней через за заборы на глазах у коллег.
естественно, был уволен.
В испанский суд колхозник принес справку от того же доктора, что при его болезни трещине в позвоночнике крайне полезны скачки.
и выиград дело у нас:)))
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AurelioDeLaurentis
Ответ Recreated
Вот жучара!
🤣🤣🤣
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John Doe
Ответ ZaSvabody
Ну ему сынуля мог подсказать. Его-то как раз и можно допросить.
И давно диагностика деменции стала подсудным делом?
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EminenceGrise
Ответ SCHOKKKK
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number_93
Наглые фанаты реала, обвиняют бедного инвалида в получении денег, когда сами платили судьям каждый матч!!11 Стыдно должно ыбть такими человеками как вы фанаты ревала мадрида. Негрейре золотой мяч надо дать.
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vincere
Барса оплачивала лечение Негрейры. Благородный поступок. Шах и мат всем хейтерам. Им должно быть стыдно.
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Алекс
Это не катит,с такой справкой в США на второй срок претендент выдвигается.
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GerbertS
невиновен
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