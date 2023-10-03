Негрейра просит освободить его от судебного преследования по делу о платежах «Барсы». Он предоставил справку о прогрессирующей деменции
Хосе Мария Энрикес Негрейра просит освободить его от судебного разбирательства.
Напомним, ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.
Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.
Как сообщает El Mundo, Негрейра попросил суд освободить его от обвинений. Он предоставил суду психиатрическое заключение, в котором говорится о его неспособности давать показания.
Врач Эсперанса Гомес пришла к выводу, что Негрейра страдает от прогрессирующей деменции, из-за чего не может подвергнуться судебному допросу. Психиатр считает, что экс-арбитр не понимает, могут ли его слова в зале суда причинить ему вред.
Это второе медицинское заключение, которое Негрейра предоставил за последние месяцы – до этого у него обнаружили ранние признаки болезни Альцгеймера.
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Я уже ничего не помню, даже имени своего
Ай да Негрейра!
когда я работал на испанскую компанию, тамошний врач выдал одному местному колхознику справку на больничный по травме позвоночника.
так колхозник на глазах работодателя каждый день скакал на лошади т прыгал на ней через за заборы на глазах у коллег.
естественно, был уволен.
В испанский суд колхозник принес справку от того же доктора, что при его болезни трещине в позвоночнике крайне полезны скачки.
и выиград дело у нас:)))