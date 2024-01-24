Diario Sport удалил новость о том, что судья по делу Негрейры не видит доказательств подкупа «Барсой» арбитров

Diario Sport удалил новость о деле Негрейры.

Ранее издание опубликовало сообщение о том, что судья по делу Негрейры не видит доказательств подкупа «Барселоной» арбитров

В заметке говорилось, что судья Хоакин Агирре, ведущий дело, также не считает, что каталонский клуб мог через Негрейру повлиять на результаты матчей, а расследование сосредоточено на возможных налоговых преступлениях.

Diario Sport ссылался на письменное заключение Агирре. Впоследствии новость была удалена с сайта издания.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами , занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.