Diario Sport удалил новость о том, что судья по делу Негрейры не видит доказательств подкупа «Барсой» арбитров
Diario Sport удалил новость о деле Негрейры.
Ранее издание опубликовало сообщение о том, что судья по делу Негрейры не видит доказательств подкупа «Барселоной» арбитров
В заметке говорилось, что судья Хоакин Агирре, ведущий дело, также не считает, что каталонский клуб мог через Негрейру повлиять на результаты матчей, а расследование сосредоточено на возможных налоговых преступлениях.
Diario Sport ссылался на письменное заключение Агирре. Впоследствии новость была удалена с сайта издания.
Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.
Дело будет продолжено в связи с возможными налоговыми правонарушениями.
Это ответ Испанского казначейства гражданской гвардии и судебным органам, о том, что Нет записей о выплатах какому-либо судье, и все снятия средств с банковского счета Негрейры и его семьи были отслежены и проанализированы.
Судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, уже представил свои выводы и ясно дал понять, что не видит никаких признаков того, что «Барса» могла бы влиять через бывшего судью для достижения лучших результатов, а также того, что были подкупы судей, о чем ходили слухи в некоторых СМИ. Согласно документу, судья, похоже, собирается расследовать это дело только потому, что видит некоторые налоговые преступления, но не спортивную коррупцию.
Выводы судьи ясны, и он также дает понять, что «невозможно доказать», что эти выплаты могли принести пользу «Барселоне» в получении какой-либо конфиденциальной информации об Арбитражном комитете или судьях
По сути шах и мат.
Матч с Альмерией еще раз напомнил миру, что такое великий Реал.
Сиуууууу🐬👏
Где фейк то в итоге?
Спортс написал "Судья не видит нарушений" - 77 комментариев в духе "ха-ха-ха реал"
Спортс в воздухе изменили заголовок на "новость про судью удалена" - 0 комментариев.
Действительно ха-ха)
Нужно наказывать всех болтунов, которые Барсу два года обвиняли
Это наверное самая большая подлянка на спортсе
Барсукам осталось только минусы ставить
Брависиммо автору