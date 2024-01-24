Diario Sport удалил новость о том, что судья по делу Негрейры не видит доказательств подкупа «Барсой» арбитров

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Diario Sport удалил новость о деле Негрейры.

Ранее издание опубликовало сообщение о том, что судья по делу Негрейры не видит доказательств подкупа «Барселоной» арбитров

В заметке говорилось, что судья Хоакин Агирре, ведущий дело, также не считает, что каталонский клуб мог через Негрейру повлиять на результаты матчей, а расследование сосредоточено на возможных налоговых преступлениях.

Diario Sport ссылался на письменное заключение Агирре. Впоследствии новость была удалена с сайта издания.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

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132 комментария
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Ахахах. Зато, Реал в медиа выжимал из этого все, что можно. И параллельно мы могли видеть то, что происходило на этих выходных. Какой-то позор. "Держи вора!" обычно кричит сам вор.
+155
-39
+116
Ответ Бацька
этого судью барса тоже купила, давайте следующего!)))
Пусть дело расследует Перес, так будет справедливее
+104
-12
+92
этого судью барса тоже купила, давайте следующего!)))
+71
-16
+55
Следственный судья, которому поручено дело Негрейры, больше не может отслеживать спортивную коррупцию, потому что после расследования нет никаких доказательств или улик, указывающих в этом направлении.
Дело будет продолжено в связи с возможными налоговыми правонарушениями.

Это ответ Испанского казначейства гражданской гвардии и судебным органам, о том, что Нет записей о выплатах какому-либо судье, и все снятия средств с банковского счета Негрейры и его семьи были отслежены и проанализированы.

Судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, уже представил свои выводы и ясно дал понять, что не видит никаких признаков того, что «Барса» могла бы влиять через бывшего судью для достижения лучших результатов, а также того, что были подкупы судей, о чем ходили слухи в некоторых СМИ. Согласно документу, судья, похоже, собирается расследовать это дело только потому, что видит некоторые налоговые преступления, но не спортивную коррупцию.

Выводы судьи ясны, и он также дает понять, что «невозможно доказать», что эти выплаты могли принести пользу «Барселоне» в получении какой-либо конфиденциальной информации об Арбитражном комитете или судьях
+49
-12
+37
Теперь проверить сливочных
+50
-15
+35
По сути у барсахейтеров два аргумента - матч с челси и с псж. Т.е. у реала толтко липовых лч больше, чем у барсы подозрительных матчей. Не говоря уже про нагло отобраное чемпионство ЛЛ после судейского косяка.
По сути шах и мат.
+41
-8
+33
Что это за грохот? Кажется в мадриде что-то рвануло)
+39
-8
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Что за бред👺глоры великого реала, общий сбор, не дадим негейровцам обелить себя, иначе все внимание перейдет на наши победы как с альмерией!
+38
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+29
Ответ Nogoi89
Ахахах. Зато, Реал в медиа выжимал из этого все, что можно. И параллельно мы могли видеть то, что происходило на этих выходных. Какой-то позор. "Держи вора!" обычно кричит сам вор.
Ничего, сейчас мадридское тв переключится и на этого судью. Какая разница на какого давить, футбольного или обычного🤓
+43
-16
+27
Та ладно. Барса явно же купила судью, нацгвардию, прокуратуру и правительство и на сдачу короля. В инете уже все доказали и отправили Барсу в Сегунду, а также лишили ЛЧ на следующие 10 лет. Или я уже слышу массовые взрывы в Мадриде?
+22
-2
+20
Ахахахах. Ну шас будут писать что судью успели купить :)
+23
-4
+19
Гейм! Сет! Матч!
+20
-6
+14
Ответ Nogoi89
Ахахах. Зато, Реал в медиа выжимал из этого все, что можно. И параллельно мы могли видеть то, что происходило на этих выходных. Какой-то позор. "Держи вора!" обычно кричит сам вор.
Реал тв врать не будет.
Матч с Альмерией еще раз напомнил миру, что такое великий Реал.
Сиуууууу🐬👏
+17
-4
+13
Ответ Игорь М.
Комментарий удален модератором
Местные следователи откроют своё расследование)
+18
-5
+13
Скорее всего, руководство просто деньги отмывало, поэтому мы ещё не услышали от них внятных объяснений. Негрейра не влиял на назначение судей, поэтому это с самого начала было понятно
+19
-7
+12
Ответ Homelender_666
Это фейк. Спортс, зачем скатываться до такого🤦‍♂️ https://t.me/LSR_RM/46455
Вот это круто, на Спортс оказывается фейк, а на канале про Реал, в телеге, это достоверная информация. Может там всё-таки фейк?
Где фейк то в итоге?
+13
-3
+10
Ох, сливочные)
+11
-2
+9
чего и следовало ожидать, нарушение есть, но только административного характера. для подкупа судейство нужны матчи, судьи.. а этого как не нашли так и нет! да и 7 млн за 18 лет это что то вроде 380к в год.. маловато для подкупе судейство на сезон, такое нарушение явно стоит 10 раз больше. да и сам Негейра не угрожал бы Бартомеу и Лапорте о раскрытие этой информации если бы там было что то про подкуп, ибо в этом случае нарушение жесткие следовало бы в первую очередь ему и только потом клубу.
+12
-4
+8
Смешно получилось.

Спортс написал "Судья не видит нарушений" - 77 комментариев в духе "ха-ха-ха реал"

Спортс в воздухе изменили заголовок на "новость про судью удалена" - 0 комментариев.

Действительно ха-ха)
+9
-2
+7
Что и с самого начала было понятно.
+10
-3
+7
Надеюсь Лапорта пойдет в контратаку
Нужно наказывать всех болтунов, которые Барсу два года обвиняли
+9
-3
+6
Не, эта тема не взлетит. В любой другой про Негрейру была бы куча мадридистов. А тут все скучно, плюсики себе не сгенерировать на таких же отбитых.
+8
-3
+5
В твиттере уже написали что фейк. Стареете, Sports.ru
+8
-3
+5
Прочитал заголовок и посмеялся с комментариев.
+7
-3
+4
Ответ Homelender_666
Это фейк. Спортс, зачем скатываться до такого🤦‍♂️ https://t.me/LSR_RM/46455
Наши промадридские паблики никогда не ошибаются, спасибо за разоблачение 💪🏽
+7
-3
+4
Ответ Nogoi89
Ахахах. Зато, Реал в медиа выжимал из этого все, что можно. И параллельно мы могли видеть то, что происходило на этих выходных. Какой-то позор. "Держи вора!" обычно кричит сам вор.
Только наивные так и думают! Вор это и есть Реал! Они могут отменить красную, двухматчевую диквалификацию вообще убрать! Было дело с красным Винисиуса, Рамоса и дисквалификация Начо, ноо их отмениди как?!? Это Реал напрямую влияет на президента ла лиги и на судей также! Все решение ВАР в пользу Реала, это не странно! Потом судьи признают ошибку и все пздц! Это спорт или что?
+4
0
+4
Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Мадридисты не тонут
+4
-1
+3
Ответ fatei4
По сути у барсахейтеров два аргумента - матч с челси и с псж. Т.е. у реала толтко липовых лч больше, чем у барсы подозрительных матчей. Не говоря уже про нагло отобраное чемпионство ЛЛ после судейского косяка. По сути шах и мат.
Негейра это абсолютно внутреннее испанское дело, касающееся только Ла Лиги. ЛЧ тут не при чем.
+7
-4
+3
Ответ Homelender_666
Комментарий скрыт
ты пишешь что выплат ни каким арбитрам нет, так как когда Негрейра ( на минуточку вице-президент технического комитета, который ни как не мог выбирать судью на матчи ), влиял на исход матчей? Ответь мне как если самим арбитрам взятку не давая, можно говорить что судью покупали?
+3
-1
+2
Хахаха)
Это наверное самая большая подлянка на спортсе
Барсукам осталось только минусы ставить
Брависиммо автору
+2
0
+2
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