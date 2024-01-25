Уткин о Тикнизяне: «Все ищут усиления, а «Зенит» – российских игроков на скамейку. Там некому сидеть, а сидеть там – выгодно и дорого. Пожелаем Наиру посадить туда Сантоса»

Василий Уткин прокомментировал возможный переход Наира Тикнизяна в Зенит».

«Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что подобная проблема может стоять настолько остро. Пока все ищут усиления, «Зенит» ищет игроков на скамейку запасных.

Эту скамейку покидает Даниил Круговой и уже покинул , и там просто некому сидеть. А там должны сидеть и доморощенные игроки, и обязательно российские.

Например, – информация еще не официальная и не окончательная, но говорят, что Тикнизян может перейти в «Зенит» за 8 млн евро, и еще 1,2 млн евро [в год] зарплата.

Тикнизян – очень талантливый игрок, у него очень красивая жена, да и сам он парень видный, но мы прекрасно знаем, что его используют в качестве левого защитника, и он должен занять на скамейке место Данила Кругового.

Но там [на этой позиции] есть , а он, возможно, лучший игрок «Зенита» наравне с Барриосом. Видите, как выгодно и дорого сидеть на скамейке «Зенита»! Пожелаем Наиру Тикнизяну посадить туда Дугласа Сантоса и пожелаем « » удачи в торге», – сказал .