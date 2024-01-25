Уткин о Тикнизяне: «Все ищут усиления, а «Зенит» – российских игроков на скамейку. Там некому сидеть, а сидеть там – выгодно и дорого. Пожелаем Наиру посадить туда Сантоса»

Теги Локомотив Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Алексей Сутормин Дуглас Сантос Данил Круговой Наир Тикнизян Футбол

Василий Уткин прокомментировал возможный переход Наира Тикнизяна в Зенит».

«Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что подобная проблема может стоять настолько остро. Пока все ищут усиления, «Зенит» ищет игроков на скамейку запасных.

Эту скамейку покидает Даниил Круговой и уже покинул Алексей Сутормин, и там просто некому сидеть. А там должны сидеть и доморощенные игроки, и обязательно российские.

Например, Наир Тикнизян – информация еще не официальная и не окончательная, но говорят, что Тикнизян может перейти в «Зенит» за 8 млн евро, и еще 1,2 млн евро [в год] зарплата.

Тикнизян – очень талантливый игрок, у него очень красивая жена, да и сам он парень видный, но мы прекрасно знаем, что его используют в качестве левого защитника, и он должен занять на скамейке место Данила Кругового.

Но там [на этой позиции] есть Дуглас Сантос, а он, возможно, лучший игрок «Зенита» наравне с Барриосом. Видите, как выгодно и дорого сидеть на скамейке «Зенита»! Пожелаем Наиру Тикнизяну посадить туда Дугласа Сантоса и пожелаем «Зениту» удачи в торге», – сказал Уткин.

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12 комментариев
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Ответ Eugn_eugn
Почему все упорно забывают, что Тикнизян играет выше гораздо лучше, чуть ли не нападающего, и этот сезон по голам яркое тому подтверждение. Поэтому он может и с Сантосом играть.
Тогда Мостовой сядет
+5
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+4
Почему все упорно забывают, что Тикнизян играет выше гораздо лучше, чуть ли не нападающего, и этот сезон по голам яркое тому подтверждение. Поэтому он может и с Сантосом играть.
+5
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+3
красивую жену обязательно надо вставить. Какое же обсуждение Тикнизяна в составе Зенита вместо Сантоса и без Ромашкиной?
+3
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+3
Не понял посыла Уткина , почему надо желать удачи Зениту ,если мы точно знаем ,что Тикнизян как защитник слабее Сантоса и он окажется на скамейке. Брррр.
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Кузяев все доказал, что нет ничего невозможного. В первой половине Сантос очень много косячил и привозил.
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может и вдвоём будут играть
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Это прежде всего даёт возможность для вариативности в построениях, Сантос может играть и в центре поля восьмёрку, и в тройке цз, если на фланге будет качественная опция
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Меидалига на паузе, Васёк про Зенит вспомнил.
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Жизнь одна, а умудрённых жизненным опытом, бескорыстных, советчиков как её прожить много.
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Ответ Roman
Тогда Мостовой сядет
Угу, Изидор уже посадил
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