Египет — ДР Конго: прогноз на матч 28 января 2024, Кубок Африки

28 января сборные Египта и Демократической Республики Конго сыграют в ⅛ финала Кубка Африки. Встреча пройдет в Сан-Педро на стадионе Лорана Поку и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5.

Египет

Сборная Египта под руководством экс-тренера московского «Спартака» Руя Витории буквально проползла в плей-офф Кубка Африки. На групповом этапе египтяне все три своих матча завершил с одинаковым счетом 2:2 и с тремя очками заняли второе место вслед за Кабо-Верде.

Второе место в группе Египту в буквальном смысле подарила Гана, которая в параллельном матче вела 2:0 у Мозамбика, но в компенсированное время умудрилась дважды пропустить (в том числе из-за дикой ошибки вратаря ганцев) и в итоге вовсе досрочно покинуть континентальное первенство.

Не слишком уверенное выступление на групповом этапе еще и было омрачено травмой лидера команда Мохамеда Салаха, который в конце первого тайма матча с Ганой получил травму и был заменен.

Нападающий «Ливерпуля» отправился на лечение в расположение клуба и в сборную вернется в лучшем случае к финалу. Если его команда, конечно, туда сможет пробиться. Пока серебряный призер прошлого розыгрыша не выглядит претендентом на финал, но этот Кубок Африки преподнес уже столько сюрпризов, что может быть всё, что угодно.

В отсутствие Салаха бремя лидерства в сборной взял на себя Мостафа Мохамед. Нападающий французского «Нанта» забил три гола, отличившись в каждом из матчей группового этапа. Именно он и является главной надеждой египтян в плей-офф турнира.

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ДР Конго

Команда Демократической Республики Конго провела групповой этап точно также, как и Египет, — три ничьих в трех матчах и второе место в группе, победителем которой стало Марокко.

В стартовом туре конголезцы поделили очки с Замбией (1:1), затем не уступили Марокко (1:1), а в третьем туре была нулевая ничья с Танзанией.

Замбия и Танзания набрали два очка в группе, так что ДР Конго хватило такого результата для выхода из группы.

За конголезцев выступает полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда. На турнире футболист отыграл полтора матча. На последнюю игру с Танзанией Бонгонда остался в запасе.

На групповом этапе ДР Конго забило два мяча, авторами которых стали полузащитника «Брентфорда» Йоан Висса и игрок немецкого «Штутгарта» Силас Мвумпа.

Египет — ДР Конго: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа Египта — 2.22

Ничья — 2.97

Победа ДР Конго — 3.83

Букмекеры отдают предпочтение египтянам, но на самом деле результат встречи очень непредсказуем. Есть большая вероятность, что будет ничья в основное время, поэтому можно поставить на Х2 за 1.67.

Также встреча будет закрытой, все-таки это уже игры навылет. Поэтому должна пройти ставка ТМ 2,5 за 1.45.

Прогноз на матч Египет – ДР Конго

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