Сборная Египта – Сборная ДР Конго где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 28 января

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В воскресенье, 28 января, сыграют сборная Египта и сборная ДР Конго в 1/8 финала Кубка Африканских Наций.

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Во сколько играют сборная Египта – сборная ДР Конго

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Сборная Египта: все новости

Сборная ДР Конго: все новости

Кубок африканских наций (Кубок Африки): все новости

Прогноз на матч Египет – ДР Конго

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