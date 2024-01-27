Нигерия — Камерун: прогноз на матч 27.01.2024, Кубок африканских наций

На Кубке африканских наций начинается самое интересное — матчи плей-офф. Еще за пару дней до окончания группового этапа определилась первая пара, причем, самая интересная. Африканская классика, где будут играть сборные Нигерии и Камеруна. Обе команды заняли вторые места в своих группах и вышли друг на друга. Обе считались и считаются одними из основных претендентов на победу. При этом шансы команды Камеруна рассматривались чуть выше, но она в своей группе набрала всего четыре очка и уступила первое место Сенегалу. Команда Нигерии выступила в своем квартете лучше, она набрала одинаковое количество очков со сборной Экваториальной Гвинеи, но уступила первую строчку по разнице забитых и пропущенных мячей.

Причем чаще всего бывает так, что не важно, какие места занимают команды в своих группах. Уже в 1/8 финала команда, занявшая первое место, может проиграть третьей из другой группы. Так наверняка случится и в ближайшие дни. «Суперорлы» хотят реабилитироваться за прошлый турнир, который проходил как раз в Камеруне. Тогда они выиграли три матча на групповом этапе, но уже в первом же поединке плей-офф уступили команде Туниса. Камерун на предыдущем Кубке африканских наций у себя дома хоть и занял третье место, но остался недоволен поражением в полуфинале от команды Египта в дополнительное время. Удачнее сборная Камеруна выступила и в отборочном цикле Чемпионата мира в Катаре. «Неукротимые львы» смогли выйти в финальную часть, а нигерийцы отобраться не смогли. Матч состоится в Абиджане на стадионе имени Феликса Уфуэ-Буаньи, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х, Ф1 (-0,5), ТБ 2

Сборная Нигерии

«Суперорлы» одна из самых титулованных команд Африки. Она 14 раз на Кубке африканских наций оказывалась в четверке сильнейших команд, семь раз играла в финале и три раза становилась чемпионом. При этом команда занимает лишь четвертое место по числу трофеев. Шесть раз она была участницей финальных стадий чемпионатов мира по футболу и трижды преодолевала групповой этап. Правда, потолком так и осталась стадия 1/8 финала. Игроки сборной уже давно выступают за многие команды ведущих европейских чемпионатов.

Нападение и вовсе одно из сильнейших на турнире с лидером «Наполи» Виктором Осимхеном, форвардом «Аталанты» Адемолой Лукманом и представителем «Милана» Самюэлем Чуквуэзе. В 2022 году команду возглавил португальский специалист Жозе Пезейру, который успел поработать со многими клубами и сборными на разных континентах. В первом матче на турнире нигерийцы играли со сборной Экваториальной Гвинеи. Тогда никто не мог подумать, что это будет игра за первое место. Закончилась она вничью при полном превосходстве «суперорлов» по статистическим показателям.

Дальше был сложный поединок с хозяевами турнира сборной Кот-д’Ивуара, где все решил мяч капитана команды Уильяма Трост-Эконга, забитый с пенальти. В третьем поединке неожиданно упорное сопротивление оказала команда Гвинеи-Бисау, которой нужна была победа, чтобы продолжить борьбу в турнире. Но нигерицам несколько повезло, победный мяч был забит соперниками в свои ворота. Пока свой настоящий атакующий потенциал команда не показала. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Нигерии.

КАФ. 22.01.2024, Гвинея-Бисау — Нигерия — 0 : 1

— 0 : КАФ. 18.01.2024, Кот-д’Ивуар — Нигерия — 0 : 1

— 0 : КАФ. 14.01.2024, Нигерия — Экваториальная Гвинея — 1 : 1

Товарищеский. 08.01.2023, Гвинея — Нигерия — 2 : 0

— Нигерия — : 0 Квалификация ЧМ. 19.11.2023, Зимбабве — Нигерия — 1 : 1

Факты и цифры

Сборная Нигерии трижды выигрывала Кубок африканских чемпионов, последний успех состоялся 2013 году

Лучший результат команды на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала, это случилось три раза в 1994, 1998 и 2014 годах

Лучший бомбардир за всю историю нападающий Рашиди Йекини, на его счету 37 забитых мячей

В рейтинге ФИФА команда находится на 42 позиции, наивысшая была в 1995 году — 5

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Сборная Камеруна

«Неукротимые львы» всегда будут вызывать теплые чувства у болельщиков со стажем. На Чемпионате мира 1990 года они стали настоящим открытием, впервые африканская сборная смогла пробиться в четвертьфинал. Причем сборная Камеруна показывала яркий атакующий футбол, ну, а тренировал ее советский тогда специалист Валерий Непомнящий. Чемпионат мира 1994 года стал приятным уже для российской сборной, когда она смогла забить шесть мячей в ворота камерунцев, пять из них были на счету Олега Саленко. Правда, обе команды не смогли тогда преодолеть групповой этап.

Но с тех пор утекло много времени. «Неукротимые львы» регулярно участвуют в финальных стадиях чемпионатов мира, пропустили лишь два в 2006 и 2018 годах. Трижды в XXI веке Камерун стал обладателем Кубка африканский наций, а всего на его счету пять трофеев и это второй результат после рекордсменов — сборной Египта, у которой семь побед. На этот раз команда наряду со сборной Сенегала была фаворитом группы. Но камерунцы не смогли выиграть в первом матче у сборной Гвинеи, причем пришлось отыгрываться, а соперник весь второй тайм играл в меньшинстве.

Затем поражение от Сенегала в довольно равной игре. Дальше нужно было на заказ побеждать у команды Гамбии. Там бы настоящий триллер. На 85-й минуте гамбийцы забили, казалось, победный мяч. Но уже через две минуты их защитник Джеймс Гомес срезал мяч в свои ворота. На первой компенсированной минуте защитник французского «Ренна» Кристофер Ву забил победный мяч. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Камеруна.

КАФ. 23.01.2024, Гамбия — Камерун — 2 : 3

— 2 : КАФ. 19.01.2024, Сенегал — Камерун — 3 : 1

— Камерун — : 1 КАФ. 15.01.2024, Камерун — Гвинея — 1 : 1

Товарищеский. 09.01.2023, Замбия — Камерун — 1 : 1

Квалификация ЧМ. 21.11.2023, Ливия — Камерун — 1 : 1

Факты и цифры

Сборная Камеруна пять раз выигрывала Кубок африканских наций и два раза играла в финале, последний трофей команда выиграла в 2017 году

Лучшим достижением на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1990 году, больше ни разу не удалось преодолеть групповой этап

Лучшим бомбардиром сборной за всю историю является Самюэль Это’о, на его счету 56 забитых мячей

В рейтинге ФИФА команда находится на 46 позиции, наивысшая была 11 в 2007 и 2009 годах

История личных встреч сборных Нигерии и Камеруна

Команды встречались друг с другом 23 раза, правда, почти половина этих матчей товарищеские. Но были и принципиальные поединки, как в рамках Кубка африканских наций, так и отборочных турнирах к чемпионатам мира. Самым принципиальным был финал КАФ 2000 года, когда дело дошло до серии пенальти и решающий забил нынешний главный тренер команды Ригобер Сонг. По победам трехкратное преимущество у «суперорлов».

Победы сборной Нигерии — 12

Победы сборной Камеруна — 4

Ничьи — 7

Самая крупная победа сборной Нигерии — 4 : 0

Самая крупная победа сборной Камеруна — 3 : 1

В 2019 году команды уже встречались в 1/8 финала, верх взяла команда Нигерии, причем участниками того матча были некоторые нынешние футболисты. В какой бы ситуации не находились команды, их матчи становятся украшением любого турнира.

Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Товарищеский. 08.06.2021, Камерун — Нигерия — 0 : 0

Товарищеский. 04.06.2021, Нигерия — Камерун — 0 : 1

— 0 : КАФ. 06.07.2019, Нигерия — Камерун — 3 : 2

— Камерун — : 2 Квалификация ЧМ. 04.09.2017, Камерун — Нигерия — 1 : 1

Квалификация ЧМ. 01.09.2017, Нигерия — Камерун — 4 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Нигерия — Камерун

В обеих командах выступает много футболистов звездного уровня. Вот только если в сборной Нигерии внешне все спокойно, то в сборной Камеруна кипят страсти. Связаны они большей частью с голкипером команды Андре Онана. Еще на Чемпионате мира в Катаре после разногласий с главным тренером он покинул расположение команды. На этот раз приехал в последний момент, еще накануне первого матча он играл за «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма». Спешил зря, пока он в основе не выходит. Напряженная атмосфера может стать ключевым фактором. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Нигерии — 2,12

Ничья в основное время матча — 2,96

Победа сборной Камеруна — 4,16

Сборная Нигерии пока показывает более сбалансированную игру. Правда, довольно слабо проявляет себя атака, но, вполне возможно, именно сейчас мы увидим весь ее потенциал. Команда Камеруна с большим скрипом вышла в плей-офф, но тоже может раскрепоститься. Наверняка мы станем свидетелями очередного яркого матча этих команд, причем основного времени для выявления победителя может не хватить.

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