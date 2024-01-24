Медведев о Венделе в «Ботафого»: «Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо»

Теги Зенит Ботафого премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вендел Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» отреагировали на возможный уход Вендела в «Ботофаго».

Ранее издание Globo Esporte сообщило, что «Зенит» готов отпустить 26-летнего бразильца в «Ботафого» в аренду с правом выкупа.

«Вендел может уйти в аренду в «Ботофаго»? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», — сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола.

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27 комментариев
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Без хамства этот персонаж общаться не умеет. Впрочем, времена такие
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Ответ s_kapa
Без хамства этот персонаж общаться не умеет. Впрочем, времена такие
Слушьте, мне тоже не нравится манера поведения Медведева. Но... Как по мне, если он даже восьмиэтажным матом обложит кого-то, но за реальный косяк (типа содержание осужденного уголовника в основном составе клуба и помощь тому в избежании заслуженного наказания), то я, пожалуй, только лучше к нему относиться начну...

Тут вопрос не в манере поведения, как таковой, а в необходимости (просто некоторые люди по другому не понимают)... Но вот необходимости в его таком поведении я зачастую не нахожу. И по этой причине мне его манера поведения не по душе. Но.. Он взрослый человек и как-то без нашего с Вами мнения обходится ;)
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Странный А.Э.Расим. Пишу, что Глобо соврали, обиделся и в ЧС меня отправил. 😁
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А.Э РАСИМ. Глобо солидное, популярное и уважаемое издание. (с) На самом деле ТВ Программа спортивная. По полчаса в день выходит. Ну и есть онлайн- портал в далёкой Бразилии. 🤣🤣🤣🤣
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Ответ Luneville
Уморительно😐
очередная шутка за 100
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-2
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Уморительно😐
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Хорош)
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0
Ответ Циник Петербургский
Слушьте, мне тоже не нравится манера поведения Медведева. Но... Как по мне, если он даже восьмиэтажным матом обложит кого-то, но за реальный косяк (типа содержание осужденного уголовника в основном составе клуба и помощь тому в избежании заслуженного наказания), то я, пожалуй, только лучше к нему относиться начну... Тут вопрос не в манере поведения, как таковой, а в необходимости (просто некоторые люди по другому не понимают)... Но вот необходимости в его таком поведении я зачастую не нахожу. И по этой причине мне его манера поведения не по душе. Но.. Он взрослый человек и как-то без нашего с Вами мнения обходится ;)
Это чат гпт комментарий написал?
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Ответ Ебздрогыч
Раньше в Локо был Толя-анекдот, теперь в Зените Саша-каламбур
или на спортсе Егорка-Ваганович
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Ответ А.Э.РАСИМ
Да... Globo солидное издание, уважаемое, и популярное. Медведев далёк от реальности, зажрался, и абсолютно невоспитанный. Стыд просто. Санкт-Петербург сильно поменялся, и многое (имеется ввиду болельщики, все вокруг футбола) пришло с успехами Зенита. Просто стыд.
Что, правда стыдно так вам? 😁 Ну... Раз соврали, значит, не такое и солидное издание? Проверять надо информацию.У нас СЭ тоже был когда-то солидным.
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Ответ А.Э.РАСИМ
Я всех негодяев добавляю в черный список. Надеюсь вы не против. А за Ленинград обидно. Народ поменяли, такое впечатление...
я так понимаю, ты тот тип, который типа за Динамо болел с шапкой-ушанкой на юзерпике) палишься братик, ты бы хоть немного стилистику варьировал))
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Ответ La Crosse Bobcats
я так понимаю, ты тот тип, который типа за Динамо болел с шапкой-ушанкой на юзерпике) палишься братик, ты бы хоть немного стилистику варьировал))
Ты тот тип,который все время ошибается?
Так говорить с тобой?
У меня аллергия к Динамо, ко всем Динамо на свете, и к негодяям, которые ещё и хамы к тому же.

Вам понятно?
Не лезь, лучше покажи воспитание, а не отсутствие такового.
Будь примером.
Я ничего плохого не писал, прочти и подумай.
Надеюсь не все такие импульсивные, как ты.

Постарайся подействовать на своих, со мной ругаться- пользы не будет.
Я люблю Питер, и мне стыдно, что быдло портит восприятие.
Надеюсь Питер вернётся к своему хрустально богемному образу.
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Ответ Чебурашка от Гены
А.Э РАСИМ. Глобо солидное, популярное и уважаемое издание. (с) На самом деле ТВ Программа спортивная. По полчаса в день выходит. Ну и есть онлайн- портал в далёкой Бразилии. 🤣🤣🤣🤣
Одного челика мне напоминает очень😁этот типа Расим.
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Ответ Дмитрий9779
Одного челика мне напоминает очень😁этот типа Расим.
а стиле РУСЛАН ЛОКО. У того правда лозунги.😁 Но не он.
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Ответ Чебурашка от Гены
а стиле РУСЛАН ЛОКО. У того правда лозунги.😁 Но не он.
Не,в стиле одного динамовца
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