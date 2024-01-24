Медведев о Венделе в «Ботафого»: «Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо»

В «Зените» отреагировали на возможный уход Вендела в «Ботофаго».

Ранее издание Globo Esporte сообщило, что «Зенит» готов отпустить 26-летнего бразильца в «Ботафого» в аренду с правом выкупа.

«Вендел может уйти в аренду в «Ботофаго»? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», — сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола.