Медведев о Венделе в «Ботафого»: «Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо»
В «Зените» отреагировали на возможный уход Вендела в «Ботофаго».
Ранее издание Globo Esporte сообщило, что «Зенит» готов отпустить 26-летнего бразильца в «Ботафого» в аренду с правом выкупа.
«Вендел может уйти в аренду в «Ботофаго»? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», — сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола.
Тут вопрос не в манере поведения, как таковой, а в необходимости (просто некоторые люди по другому не понимают)... Но вот необходимости в его таком поведении я зачастую не нахожу. И по этой причине мне его манера поведения не по душе. Но.. Он взрослый человек и как-то без нашего с Вами мнения обходится ;)
Так говорить с тобой?
У меня аллергия к Динамо, ко всем Динамо на свете, и к негодяям, которые ещё и хамы к тому же.
Вам понятно?
Не лезь, лучше покажи воспитание, а не отсутствие такового.
Будь примером.
Я ничего плохого не писал, прочти и подумай.
Надеюсь не все такие импульсивные, как ты.
Постарайся подействовать на своих, со мной ругаться- пользы не будет.
Я люблю Питер, и мне стыдно, что быдло портит восприятие.
Надеюсь Питер вернётся к своему хрустально богемному образу.