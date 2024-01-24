«Зенит» не намерен отпускать Вендела зимой (Metaratings)

«Зенит» не собирается отпускать Венгера в зимнее трансферное окно.

По данным Metaratings.ru, «Зенит» не намерен рассматривать предложения по бразильскому полузащитнику зимой. Футболист продолжит выступать за петербургский клуб как минимум до конца сезона-2023/24.

«Зенит» готов изучать варианты с полноценной продажей Вендела, но не раньше летнего трансферного окна. Вариантов с уходом бразильского игрока в аренду клуб рассматривать не будет.

Ранее издание Globo Esporte сообщило, что «Зенит» готов отпустить 26-летнего бразильца в «Ботафого» в аренду с правом выкупа.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола.