«Зенит» не намерен отпускать Вендела зимой (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

«Зенит» не собирается отпускать Венгера в зимнее трансферное окно.

По данным Metaratings.ru, «Зенит» не намерен рассматривать предложения по бразильскому полузащитнику зимой. Футболист продолжит выступать за петербургский клуб как минимум до конца сезона-2023/24.

«Зенит» готов изучать варианты с полноценной продажей Вендела, но не раньше летнего трансферного окна. Вариантов с уходом бразильского игрока в аренду клуб рассматривать не будет.

Ранее издание Globo Esporte сообщило, что «Зенит» готов отпустить 26-летнего бразильца в «Ботафого» в аренду с правом выкупа.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вендел почти вовремя на сбор приехал, ну куда он уйдет.
+7
-1
+6
Замену лучшему игроку лиги в нынешних условиях вообще не получится найти, причем даже летом
+3
-2
+1
Да знаем уже. 😁 Медведев всё сказал. Зачем нам какой-то Метрангис?
+1
-1
0
Бедолага, каждое окно хочет убежать, вырваться, денег даже не надо, загубил карьеру, жаль его...
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий