Владислав Радимов: «Между Абаскалем и Джикией пробежала черная кошка. Вы видели, как они поздоровались в аэропорту?»

Владислав Радимов высказался о проблемах в «Спартаке».

– Не знаю, почему «Спартак» тянет с трансферами. Пока у «Спартака» выходит только генеральный директор: «У нас Абаскаль тренер, но есть план Б».

Если у Абаскаля что‑то не пойдет, то его уберут? Может, поэтому не покупают игроков? Не знаю. Может, готовят под следующий сезон?

– Говорят, что Абаскаль потерял влияние на трансферы…

– Значит, что‑то происходит внутри тоже. Вы видели, как поздоровался Джикия с Абаскалем, когда встретились в аэропорту? Я могу ошибаться, но между ними пробежала черная кошка. И это должны понимать все. Человек не играет и недоволен своим положением. Одно понятно сейчас: Джикия – четвертый защитник среди центральных. Даже Чернов уже третья опция.

Бабича приглашал сам Абаскаль, чтобы была альтернатива Джикии, и на данный момент серб выглядит сильнее. Как сам Джикия отнесется к этой конкуренции? Посмотрим.

Я даже помню одно интервью, в котором Джикия обещал: «Придет время, и я все скажу». Когда это время наступит? – сказал бывший футболист сборной России в эфире «Матч Премьер».