Жирков советует Джикии покинуть «Спартак»: «Надо уходить, если хочешь играть, но тебя не видят в составе. Это сильно влияет на голову футболиста»

Теги Спартак Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Юрий Жирков посоветовал Георгию Джикии покинуть «Спартак».

«Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить.

Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», – сказал экс-игрок «Зенита».

Контракт Георгия Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в Мир РПЛ.

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21 комментарий
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тяжело отказаться от десятков миллионов рублей, для этого надо игру любить
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Ответ Sasha_Ubriaco
А что случилось? Вроде еще недавно был лидером команды, железным игроком основы даже в сборной.
В 21 контракт новый подписал и, видимо, решил, что можно уже заняться другими активностями - медиафутбол там, хинкали...
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А что случилось?

Вроде еще недавно был лидером команды, железным игроком основы даже в сборной.
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Ответ Sasha_Ubriaco
А что случилось? Вроде еще недавно был лидером команды, железным игроком основы даже в сборной.
Естественный процесс, когда мало прилагаешь усилий.
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Ответ WelD
Естественный процесс, когда мало прилагаешь усилий.
Расслабился?
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Ответ Do Cent
Юра сам привык бегать из команды в команду и советы такие же даёт.
Дичь не неси.
Жирков играл долго в ЦСКА. Заслуженно пошел на повышение "Челси". Там ожидаемо не пошло под праймовым Коулом, вернулся в знакомый чемпионат в "Анжи". "Анжи" развалился и не мог позволить себе игрока уровня Жиркова - перешел в "Динамо". После этого из фнльного маяка перешел в топ-клуб чемпионата - "Зенит". В пенсионном возрасте уже не тянул основу чемпиона и пошел доигрывать в "Химки".

Все переходы логичны и обоснованы. Уж кого-кого упрекать в этом, но точно не Жиркова.
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Единственно верный вариант-уходить как можно скорее.
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Горько признавать, но это, видимо, действительно так
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Здесь все зависит от зарплаты. Кто предложит больше и на какой срок. Лучше получать больше на лавке, когда тебе за 30.
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Ответ Владимир Молявин
Совет дельный, конечно. Но есть много но...
Если хочет играть, ну вот и посмотрим, скоро узнаем.
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Ответ Sasha_Ubriaco
Расслабился?
Возможно произошло что-то, так тоже бывает. А так снизил требования к себе, очевидно.
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Ответ Владислав88
А Зенит это Челчи или Барса? Зенит настолько прямо сильнее что ли? Ну смешите. Просто в нынешнем Зените абсолютно скотское отношение к русским. При этом два тренера украинцы. Совпадение???
Это к чему ? Его Зенит берет ?
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Ответ napoli_14
Дичь не неси. Жирков играл долго в ЦСКА. Заслуженно пошел на повышение "Челси". Там ожидаемо не пошло под праймовым Коулом, вернулся в знакомый чемпионат в "Анжи". "Анжи" развалился и не мог позволить себе игрока уровня Жиркова - перешел в "Динамо". После этого из фнльного маяка перешел в топ-клуб чемпионата - "Зенит". В пенсионном возрасте уже не тянул основу чемпиона и пошел доигрывать в "Химки". Все переходы логичны и обоснованы. Уж кого-кого упрекать в этом, но точно не Жиркова.
Вы сами себе противоречите! Сколько команд поменял? Вот вам и ответ.
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Ответ Do Cent
Юра сам привык бегать из команды в команду и советы такие же даёт.
но везде играл
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