Жирков советует Джикии покинуть «Спартак»: «Надо уходить, если хочешь играть, но тебя не видят в составе. Это сильно влияет на голову футболиста»
Юрий Жирков посоветовал Георгию Джикии покинуть «Спартак».
«Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить.
Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», – сказал экс-игрок «Зенита».
Контракт Георгия Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в Мир РПЛ.
Вроде еще недавно был лидером команды, железным игроком основы даже в сборной.
Жирков играл долго в ЦСКА. Заслуженно пошел на повышение "Челси". Там ожидаемо не пошло под праймовым Коулом, вернулся в знакомый чемпионат в "Анжи". "Анжи" развалился и не мог позволить себе игрока уровня Жиркова - перешел в "Динамо". После этого из фнльного маяка перешел в топ-клуб чемпионата - "Зенит". В пенсионном возрасте уже не тянул основу чемпиона и пошел доигрывать в "Химки".
Все переходы логичны и обоснованы. Уж кого-кого упрекать в этом, но точно не Жиркова.