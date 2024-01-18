Жирков советует Джикии покинуть «Спартак»: «Надо уходить, если хочешь играть, но тебя не видят в составе. Это сильно влияет на голову футболиста»

Юрий Жирков посоветовал Георгию Джикии покинуть «Спартак».

«Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить.

Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», – сказал экс-игрок « ».

Контракт Георгия Джикии со « » истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в Мир .