Массимо Каррера: «Джикия, которого я тренировал, спокойно мог бы играть в топ-5 клубах Серии А. Иначе я бы не привел его в «Спартак»

Массимо Каррера считает, что Георгий Джикия способен играть в Серии А.

«Смог бы Джикия играть в Серии А? Да!

, которого я знаю и тренировал, вполне спокойно мог бы играть в топ-5 лучших клубах Серии А! Иначе я бы не привел его в «Спартак», – сказал бывший главный тренер красно-белых.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за « » во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника действует до лета 2024 года.