Массимо Каррера: «Джикия, которого я тренировал, спокойно мог бы играть в топ-5 клубах Серии А. Иначе я бы не привел его в «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера считает, что Георгий Джикия способен играть в Серии А.

«Смог бы Джикия играть в Серии А? Да!

Георгий, которого я знаю и тренировал, вполне спокойно мог бы играть в топ-5 лучших клубах Серии А! Иначе я бы не привел его в «Спартак», – сказал бывший главный тренер красно-белых.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника действует до лета 2024 года.

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20 комментариев
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Джикия, которого тренировал Каррера, где он теперь?
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Жора сам выбрал рестораны и кайфы, а не упарывание на тренировках. В Италию после окончания карьеры съездит, деньги имеются)))
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Ответ Алексей Магоев
Георгий ещё все всем докажет, игрок для рпл топовый, Массимо туфты не скажет
Как говорил один попугай: «Я докажу! Я покажу!.. Обо мне узнают. Обо мне заговорят!»
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В то время Джикия был реально крутым защитником. Но, деньги и слава не пошли ему на пользу. Теперь нужно сделать усилие, чтобы вернуться. Всё зависит только от него самого.
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Аленичев:не ужели его не было в моём багаже
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Ответ Алексей Магоев
Георгий ещё все всем докажет, игрок для рпл топовый, Массимо туфты не скажет
Время оно покажет
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Джикия, которого мы потеряли…
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Говорят, Джикия - ненастоящий!
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Георгий ещё все всем докажет, игрок для рпл топовый, Массимо туфты не скажет
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Интересно, кого бы он заменил в составе Юве, Интера, Милана, Наполи или Ромы.
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щас грузин вобще на все забьет
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Гильермо Абаскаль: Джикия, которого я тренирую, спокойно съест большую пепперони в одного
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Ответ Konstantin Zorin
В то время Джикия был реально крутым защитником. Но, деньги и слава не пошли ему на пользу. Теперь нужно сделать усилие, чтобы вернуться. Всё зависит только от него самого.
В какое то время?К чемпионскому сезону он по сути не имеет отношения.
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Ответ Доктор Верховцев
Джикия, которого тренировал Каррера, где он теперь?
Перешёл в Сассуоло.
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