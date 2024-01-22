Мележиков о Джикии: «Если «Спартак» не продлит контракт, буду считать это ошибкой. Это будет посыл молодым, что нет авторитетов. Новый костяк может не вырасти»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Георгий Джикия агенты Срджан Бабич Вадим Шпинев Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Евгений Мележиков посоветовал «Спартаку» продлить контракт с Георгием Джикией.

– Вы продлевали контракт с Джикией, как себя надо вести обеим сторонам в данной ситуации?

– Георгий ведет себя в высшей степени профессионально. У него тренировочный процесс, он нигде не замечен, репутацию свою не портит. И в этом обсуждении никак не участвует. Никаких сигналов клубу через прессу и общественность он не подает. 

То, как он относится к тренировочному процессу, вы видите и по сегодняшнему его состоянию, и по тому, что было до этого. Атмосфера была всегда прекрасная. Наверное, нельзя строить или заявлять о том, что мы будем команду строить вокруг русского костяка, начиная с разрушения русского костяка, потому что Георгий является уже многолетним лидером команды. Георгий является человеком, который в числе немногих уже оставшихся в «Спартаке» знает, что такое запах побед и титулов. 

У меня было желание, когда он закончит карьеру, обязательно его оставить в клубе. Нельзя разбрасываться людьми, преданными клубу, тем более несущими определенный посыл молодым. Сейчас, если клуб не продлит контракт с Георгием, я буду считать это ошибкой. Это будет посыл молодым, что нет авторитетов, нет лидеров. Проблема в том, что новый костяк может не вырасти.

– Если бы ему было 35-36, я бы с вами был согласен. Ему 30, и от тренера посыл, что он не будет играть.

– Я уверен, что в большей степени это личная история. Я думаю, со стороны тренера присутствует определенная обида, мы замечали это за Абаскалем. Обида может быть за не совсем корректные высказывания агента, которые Абаскаль, я знаю, принял на свой счет и думал, что Джикия думает так же. Вадик (агент Джикии Вадим Шпинев – Sports.ru), наверное, имел эмоциональное право что-то заявить, но тренер не имеет права в данной ситуации винить в этом игрока. И я знаю, что у них был разговор с игроком, и игрок заявил: «Тренер, ты главный. Я тренируюсь, все как положено».

Я считаю, что руководство должно предпринять все меры для того, чтобы перейти к переговорам. Убедить Абаскаля убрать обиду в сторону в интересах клуба.

– Что теперь делать с Бабичем?

– Слушайте, дайте хотя бы возможность доказать Джикии на поле – поставьте его в состав, – сказал бывший гендиректор «Спартака» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Джикия и «Спартак» обсудят продление контракта на сборе в ОАЭ. Летом защитник может уйти бесплатно

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21 комментарий
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Так это прекрасный пример молодым - если легенда играет как мешок, то статус легенды не поможет. Как раз это и нужно показывать молодым, чтобы первыми успехами не довольствовались, не зазнавались.
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Что за бред?!
У это легенды з/п 2,5 - 2,7 миллиона евро в год.
На такой з/п он снижает к себе требования (лишний вес, бегает как мешок).
Приезжают Бабич на з/п 1,5-1,7 и Дуарте на 1,2 - 1,4 и вытесняют по спортивным принципам Жору из состава.
Продлить можно, на 1 -1,2 миллиона, не больше. А так если хочет больше - до свидания!
Как раз пример - молодым. Снизил требования - играть не будешь!
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+29
У этой "легенды" полтора нормальных сезона в клубе)ушёл Жиго и сразу сдулся,вот француз был лидером,Промес лидер,а этот так,больше разговоров,на самом деле,чем делов
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Что за чушь он говорит? Забил на требования к себе - на выход!
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Я наоборот считаю это большой ошибкой. Вы отправляете посыл молодым спартачам, что в 30 им можно закончить с футболом, получить жирный контракт и просидеть года 2-3 на лавке. Это хотите донести до молодых? Да наоборот надо делать. С большим уважением и почестями на стадионе попрощаться с Джикией и пожелать ему удачи. Это будет правильным посылом. А так ...
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Ровно наоборот: если продлят контракт, то будет четкий сигнал молодым - сначала вы работаете на зачетку, потом она на вас, зарабатываете авторитет, и новый контракт вам дадут за преданность. А как Жора играет мы помним по его последнему матчу в сборной
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Ахах

Вадика этого нахрен вместе со всеми его днарями - черновым, жжикией и прочими зобниными

Шишкановский малежик голос подал в шишкановской передачке на ютьюбе

Борзыкинская секта тоже уже съела опус от своего толстого гуру

Знаете, почему в Спартаке так много говна из сатурна/химок? Да потому что федуна доили всю жизнь в Спартаке шишкановские бандиты

Для Реброва даже выдумали должность, чтобы пилить бюджет - ответственныйпо связи с руководством, ахах

То есть, во времена Старостина любой игрок мог прийти Николаю Петровичу, а тут шлагбаум в виде целованика штанг

А Олег какой? Пиджак Кононов, который этого днаря сделал капитаном, как ему шишкановские приказали?

Жжикия никогда не был топом даже в Амкаре, где за ним другой грузин подчищал, как в Спартаке жиго
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Не зря Божович очень точно заметил: футбол как секс, свой класс и мастерство нужно доказывать здесь и сейчас, а не вспоминать как ты был хорош в прошлые годы
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Ценность мыслей охранника - безопасника Лукойла по составу футбольного клуба очень значимая)
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Фиксируем:
1) Вадик, как зовёт его Мележиков, имеет право на высказывания.
2) Взрослый мужик, якобы лидер, не может опровергнуть слова этого Вадика и извиниться перед тренером
3) тренер не имеет права на реакцию. Кстати, а какую реакцию? Что Джикия и без того, как минимум, полгода лишних отыграл? Да, тут Абаскаль не прав, надо было Жору еще раньше сажать в запас и это было бы справедливо по его игровым кондициям.
Если ты весь такой лидер, то ты должен быть впереди всех, подавать всем пример, быть образцом.
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Так сидеть на лавке при такой зарплате это вообще швах.А для молодых наука-выигрывай конкуренцию и все у тебя будет хорошо.
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Неудивительно, что он бывший гендиректор.
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Давали же в этом сезоне показать себя Джикие. Результат отрицательный. Пора за МКАД, пока есть спрос
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Авторитет надо подтверждать на поле, а не в хинкальной.
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Если тренер показывает , что для него не существуют авторитеты и сажает на лавку даже суперпопулярного игрока (к Джикии это не относится) в команде и среди болельщиков , то наоборот , это заставляет полностью собраться другим игрокам . Молодым тем более . Никому поблажек не будет и это правильный посыл от тренера . Если игрок сильно сбавил и уже никогда не достигнет былой формы , то смысл держать его в команде , тем более продлевать с ним контракт ? За былые заслуги ? Так у нас много ветеранов гораздо больше сделавшие для Спартака , чем Джикия , а их к клубу не подпускают . Может хватит этих "родственных связей" . Да , играл первые годы после прихода в Спартак , а потом жопу еле двигал на поле и замены Джикии не было , потому что подобрать не сумели сильнее , чем он . Всё это относится к селекции в Спартаке . К этому непрофессиональному кагалу . Сильнее Джикии не найти ???? Не смешите !
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Мележик зря переживает. Новый костяк в спартаке есть и это смотрящий из Нидерландов.
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