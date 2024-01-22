Мележиков о Джикии: «Если «Спартак» не продлит контракт, буду считать это ошибкой. Это будет посыл молодым, что нет авторитетов. Новый костяк может не вырасти»
Евгений Мележиков посоветовал «Спартаку» продлить контракт с Георгием Джикией.
– Вы продлевали контракт с Джикией, как себя надо вести обеим сторонам в данной ситуации?
– Георгий ведет себя в высшей степени профессионально. У него тренировочный процесс, он нигде не замечен, репутацию свою не портит. И в этом обсуждении никак не участвует. Никаких сигналов клубу через прессу и общественность он не подает.
То, как он относится к тренировочному процессу, вы видите и по сегодняшнему его состоянию, и по тому, что было до этого. Атмосфера была всегда прекрасная. Наверное, нельзя строить или заявлять о том, что мы будем команду строить вокруг русского костяка, начиная с разрушения русского костяка, потому что Георгий является уже многолетним лидером команды. Георгий является человеком, который в числе немногих уже оставшихся в «Спартаке» знает, что такое запах побед и титулов.
У меня было желание, когда он закончит карьеру, обязательно его оставить в клубе. Нельзя разбрасываться людьми, преданными клубу, тем более несущими определенный посыл молодым. Сейчас, если клуб не продлит контракт с Георгием, я буду считать это ошибкой. Это будет посыл молодым, что нет авторитетов, нет лидеров. Проблема в том, что новый костяк может не вырасти.
– Если бы ему было 35-36, я бы с вами был согласен. Ему 30, и от тренера посыл, что он не будет играть.
– Я уверен, что в большей степени это личная история. Я думаю, со стороны тренера присутствует определенная обида, мы замечали это за Абаскалем. Обида может быть за не совсем корректные высказывания агента, которые Абаскаль, я знаю, принял на свой счет и думал, что Джикия думает так же. Вадик (агент Джикии Вадим Шпинев – Sports.ru), наверное, имел эмоциональное право что-то заявить, но тренер не имеет права в данной ситуации винить в этом игрока. И я знаю, что у них был разговор с игроком, и игрок заявил: «Тренер, ты главный. Я тренируюсь, все как положено».
Я считаю, что руководство должно предпринять все меры для того, чтобы перейти к переговорам. Убедить Абаскаля убрать обиду в сторону в интересах клуба.
– Что теперь делать с Бабичем?
– Слушайте, дайте хотя бы возможность доказать Джикии на поле – поставьте его в состав, – сказал бывший гендиректор «Спартака» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
Джикия и «Спартак» обсудят продление контракта на сборе в ОАЭ. Летом защитник может уйти бесплатно
У это легенды з/п 2,5 - 2,7 миллиона евро в год.
На такой з/п он снижает к себе требования (лишний вес, бегает как мешок).
Приезжают Бабич на з/п 1,5-1,7 и Дуарте на 1,2 - 1,4 и вытесняют по спортивным принципам Жору из состава.
Продлить можно, на 1 -1,2 миллиона, не больше. А так если хочет больше - до свидания!
Как раз пример - молодым. Снизил требования - играть не будешь!
Вадика этого нахрен вместе со всеми его днарями - черновым, жжикией и прочими зобниными
Шишкановский малежик голос подал в шишкановской передачке на ютьюбе
Борзыкинская секта тоже уже съела опус от своего толстого гуру
Знаете, почему в Спартаке так много говна из сатурна/химок? Да потому что федуна доили всю жизнь в Спартаке шишкановские бандиты
Для Реброва даже выдумали должность, чтобы пилить бюджет - ответственныйпо связи с руководством, ахах
То есть, во времена Старостина любой игрок мог прийти Николаю Петровичу, а тут шлагбаум в виде целованика штанг
А Олег какой? Пиджак Кононов, который этого днаря сделал капитаном, как ему шишкановские приказали?
Жжикия никогда не был топом даже в Амкаре, где за ним другой грузин подчищал, как в Спартаке жиго
1) Вадик, как зовёт его Мележиков, имеет право на высказывания.
2) Взрослый мужик, якобы лидер, не может опровергнуть слова этого Вадика и извиниться перед тренером
3) тренер не имеет права на реакцию. Кстати, а какую реакцию? Что Джикия и без того, как минимум, полгода лишних отыграл? Да, тут Абаскаль не прав, надо было Жору еще раньше сажать в запас и это было бы справедливо по его игровым кондициям.
Если ты весь такой лидер, то ты должен быть впереди всех, подавать всем пример, быть образцом.