Мележиков о Джикии: «Если «Спартак» не продлит контракт, буду считать это ошибкой. Это будет посыл молодым, что нет авторитетов. Новый костяк может не вырасти»

Евгений Мележиков посоветовал «Спартаку» продлить контракт с Георгием Джикией.

– Вы продлевали контракт с Джикией, как себя надо вести обеим сторонам в данной ситуации?

– Георгий ведет себя в высшей степени профессионально. У него тренировочный процесс, он нигде не замечен, репутацию свою не портит. И в этом обсуждении никак не участвует. Никаких сигналов клубу через прессу и общественность он не подает.

То, как он относится к тренировочному процессу, вы видите и по сегодняшнему его состоянию, и по тому, что было до этого. Атмосфера была всегда прекрасная. Наверное, нельзя строить или заявлять о том, что мы будем команду строить вокруг русского костяка, начиная с разрушения русского костяка, потому что Георгий является уже многолетним лидером команды. Георгий является человеком, который в числе немногих уже оставшихся в « » знает, что такое запах побед и титулов.

У меня было желание, когда он закончит карьеру, обязательно его оставить в клубе. Нельзя разбрасываться людьми, преданными клубу, тем более несущими определенный посыл молодым. Сейчас, если клуб не продлит контракт с , я буду считать это ошибкой. Это будет посыл молодым, что нет авторитетов, нет лидеров. Проблема в том, что новый костяк может не вырасти.

– Если бы ему было 35-36, я бы с вами был согласен. Ему 30, и от тренера посыл, что он не будет играть.

– Я уверен, что в большей степени это личная история. Я думаю, со стороны тренера присутствует определенная обида, мы замечали это за Абаскалем. Обида может быть за не совсем корректные высказывания агента, которые , я знаю, принял на свой счет и думал, что Джикия думает так же. Вадик (агент Джикии Вадим Шпинев – Sports.ru), наверное, имел эмоциональное право что-то заявить, но тренер не имеет права в данной ситуации винить в этом игрока. И я знаю, что у них был разговор с игроком, и игрок заявил: «Тренер, ты главный. Я тренируюсь, все как положено».

Я считаю, что руководство должно предпринять все меры для того, чтобы перейти к переговорам. Убедить Абаскаля убрать обиду в сторону в интересах клуба.

– Что теперь делать с ?

– Слушайте, дайте хотя бы возможность доказать Джикии на поле – поставьте его в состав, – сказал бывший гендиректор «Спартака» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Джикия и «Спартак» обсудят продление контракта на сборе в ОАЭ. Летом защитник может уйти бесплатно