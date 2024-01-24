Жена Карпина о переезде в Эстонию с детьми: «Это наше совместное с Валерием Георгиевичем решение. Будем приезжать к папе с девочками»

Теги Ростов премьер-лига Россия светская хроника Валерий Карпин Дарья Карпина Футбол

Жена Валерия Карпина высказалась о переезде в Таллин вместе с детьми.

– Слова о вашем переезде в Эстонию на постоянное место жительства вызвали широкий резонанс среди болельщиков. Как на это отреагировали?

– Да мы всегда об этом говорили на протяжении многих лет, что собираемся жить в Эстонии, где живут все наши близкие и родня. Почему сейчас это вызвало такой ажиотаж? Средняя дочь идет через год в школу, нужно готовиться.

– Как на данное решение отреагировал Валерий Георгиевич?

– Вы думаете, он узнал об этом из моих соцсетей? Это наше совместное решение. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас.

Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной. В сентябре, октябре и ноябре Валерий Георгиевич по 20 дней отсутствовал.

– Возможно ли, что Валерий Георгиевич летом покинет «Ростов» и переедет к вам в Эстонию?

– Этот вопрос мы не обсуждали, – сказала Дарья Карпина.

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52 комментария
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Это какая у них там разница в возрасте, что она его аж по отчеству называет?)

P. s погуглил. 21 год. Ну да, солидно.
+16
0
+16
Ответ Nikuz Z
Комментарий скрыт
Странно такое предъявлять человеку у которого есть паспорт Эстонии, но нет паспорта РФ.
Тогда изначально не стоило его ставить тренером сб.России, т.к Эстония уже давно недружественная страна по отношению к России
+14
-3
+11
Ответ Montenegro Serbian
Это какая у них там разница в возрасте, что она его аж по отчеству называет?) P. s погуглил. 21 год. Ну да, солидно.
Я вроде где-то читал, что он сначала с её мамой встречался.
+6
-1
+5
Объяснимое решение
+9
-5
+4
Ответ Никита Аксанов
Я вроде где-то читал, что он сначала с её мамой встречался.
Слышал звон, да не знаешь где он. Карпин и мама Даши одноклассники.
+5
-1
+4
Ответ Nikuz Z
Комментарий скрыт
Дела семейные. Причём тут, вообще, политика? Валера ещё не уехал. А и уедет на Родину, что плохого то? А родная Нарва так вообще, можно русским городом назвать. Там, практически, весь народ русский. И он никогда не скрывал, что вернётся на Родину.
+2
0
+2
Ответ Nikuz Z
Комментарий скрыт
для Валеры Эстония не пустой звук, а родина. в чем проблема?
+4
-2
+2
Ответ Птюч, Ёж.
тот кто уничтожает памятники хорошему не научит.
Почитай, что ли, сколько памятников снесли в России за последние пару лет. Репрессированным полякам, прибалтам и так далее. Или это другое?
+3
-2
+1
Ответ Фан Рубина
В эстонской школе и хорошо не научат и хорошему не научат.
На основе чего такое суждение? Личный опыт?
+6
-5
+1
Ответ Игорь Новиков
Не интересно, почему в твоей страни убили миллионы людей? Понятно все)
ну вон на Украине Зеленский гонит по минам в атаку своих граждан под аплодисменты Запада и что? ты же это не критикуешь? а почему?)) это другое?
+2
-1
+1
Ответ Тиджани Бабангида
Ждем депутатских возмущений , обвинений и предлагаемых репрессий
наши не такие отбитые как прибалты.
+2
-1
+1
Ответ Beaver
У Карпина есть паспорт РФ.
Погуглил. Непонятная ситуация.
Пишут что при получении паспорта Эстонии, он типа должен отказаться от российского паспорта и гражданства, т.к между Россией и Эстонией нет договора о двойном гражданстве.
Это типа официальная процедура.
Если он отказался от российского гражданства, став гражданином Эстонии, то как он может иметь ДЕЙСТВУЮЩИЙ паспорт гражданина РФ?
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Странно такое предъявлять человеку у которого есть паспорт Эстонии, но нет паспорта РФ. Тогда изначально не стоило его ставить тренером сб.России, т.к Эстония уже давно недружественная страна по отношению к России
У Карпина есть паспорт РФ.
+2
-1
+1
Милонов, твой выход
+2
-1
+1
Ответ djon70
Смешно, очередной пример деньги зарабатывать в России, а жить в другой стране. И зачем нашей стране такой тренер сборной?
Какое преступление - люди хотят жить в родной стране!
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Ответ Игорь Новиков
Меня волнует. У вас есть доказательства?
доказательство что они сначала опубликовали что ВСУ сбили? а потом как узнали что там пленные, затерли? они своих мочат просто так, а у вас на Западе радуются и говорят не надо с Путиным никаких переговоров)) я закончил)
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Ответ Игорь Новиков
Какое преступление - люди хотят жить в родной стране!
В какой родной стране? Ты вероятно не в курсе, что Карпин родился в СССР, а не в Эстонии(которая в то время была просто республикой как сейчас Татарстан. Если бы Эстония была родиной Карпина то он бы играл за сборную Эстонии, а не России. Погугли и узнай откуда семья Карпина переехала в Эстонию и когда это произошло.
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Ответ Игорь Новиков
Я не украинец. Пусть они критикуют свою власть.
но ты явно поддерживаешь и их власть и их самих) ну конечно это другое)
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Ответ djon70
В какой родной стране? Ты вероятно не в курсе, что Карпин родился в СССР, а не в Эстонии(которая в то время была просто республикой как сейчас Татарстан. Если бы Эстония была родиной Карпина то он бы играл за сборную Эстонии, а не России. Погугли и узнай откуда семья Карпина переехала в Эстонию и когда это произошло.
Карпин родился в Эстонии. Как её не называй. Это его родина. И жены. Все.

СССР так-то нет давно. К счастью.
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Ответ Игорь Новиков
Не интересно, почему в твоей страни убили миллионы людей? Понятно все)
сегодня сбили самолет с пленными и тут же написали об этом. Кто? тебя это не волнует))
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Ответ Фрош
Русский Карпин и его русская жена родились в русской Нарве - и это статистический факт. Нарва - старинный русский город и это тоже факт. СССР, как тебе возможно кажется нет, но Россия существует и мы ничего не забываем. И неважно, что пишут на твоем новоязе.
Город Нарва основан датчиками в 13 веке. При чём тут русские?

Оккупированные совком страны тоже ничего не забывают.
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Ответ Игорь Новиков
Почитай, что ли, сколько памятников снесли в России за последние пару лет. Репрессированным полякам, прибалтам и так далее. Или это другое?
Катынь как была, никто не сносил у вас бы снесли я уверен.
+2
-2
0
Ответ Фрош
Русский Карпин и его русская жена родились в русской Нарве - и это статистический факт. Нарва - старинный русский город и это тоже факт. СССР, как тебе возможно кажется нет, но Россия существует и мы ничего не забываем. И неважно, что пишут на твоем новоязе.
Кёнигсберг старинный немецкий город, это тоже факт. Может пора успокоиться и вспоминать о СССР только хорошее
0
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Ответ Игорь Новиков
На основе чего такое суждение? Личный опыт?
тот кто уничтожает памятники хорошему не научит.
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Ответ Viktoria Petrovskaya
Причина переезда всем понятна, но пресса продолжает провоцировать в надежде на жареное
нет, не понятна.
+1
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Ответ Тиджани Бабангида
Ждем депутатских возмущений , обвинений и предлагаемых репрессий
Смешно, а что снятие с должности главного тренера сборной это репресия?
0
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Погугли слова Коломойского, сказанные им в ответ на обвинение в наличии двойного гражданства, которое по законам Украины в тот момент было запрещено. Могу в чём-то, что касается законов Украины, путать, но основной посыл: в любом правиле ВСЕГДА есть исключения.
Причём тут вообще Коломойский и Украина, когда речь за Карпина Россию и Эстонию?
Исключения конечно бывают, но нет и никаких подтверждений что у Карпина действующий паспорт гражданина РФ, а то что он физически мог остаться у него на руках, да верю.
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Ответ Montenegro Serbian
Погуглил. Непонятная ситуация. Пишут что при получении паспорта Эстонии, он типа должен отказаться от российского паспорта и гражданства, т.к между Россией и Эстонией нет договора о двойном гражданстве. Это типа официальная процедура. Если он отказался от российского гражданства, став гражданином Эстонии, то как он может иметь ДЕЙСТВУЮЩИЙ паспорт гражданина РФ?
Погугли слова Коломойского, сказанные им в ответ на обвинение в наличии двойного гражданства, которое по законам Украины в тот момент было запрещено. Могу в чём-то, что касается законов Украины, путать, но основной посыл: в любом правиле ВСЕГДА есть исключения.
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0
Ответ Nikuz Z
Комментарий скрыт
Успокойся, не все как ты живут в коробке с копеечной зарплатой, везде есть люди которые зарабатываю, да и в Ростове миллионеров живет больше, чем во всей Эстонии, просто Карпин не раз говорил, что Эстония это его дом и он там кайфует от жизни сильнее, чем в России и Испании:)
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Здесь такой спор разгорелся. Пока не уезжает. Захочет уехать на свою родину, пусть едет. У нас много разных личностей поразбегалось на родину и не на родину. Россия не пропадет.
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