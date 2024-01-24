Жена Карпина о переезде в Эстонию с детьми: «Это наше совместное с Валерием Георгиевичем решение. Будем приезжать к папе с девочками»

Жена Валерия Карпина высказалась о переезде в Таллин вместе с детьми.

– Слова о вашем переезде в Эстонию на постоянное место жительства вызвали широкий резонанс среди болельщиков. Как на это отреагировали?

– Да мы всегда об этом говорили на протяжении многих лет, что собираемся жить в Эстонии, где живут все наши близкие и родня. Почему сейчас это вызвало такой ажиотаж? Средняя дочь идет через год в школу, нужно готовиться.

– Как на данное решение отреагировал Валерий Георгиевич?

– Вы думаете, он узнал об этом из моих соцсетей? Это наше совместное решение. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас.

Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной. В сентябре, октябре и ноябре Валерий Георгиевич по 20 дней отсутствовал.

– Возможно ли, что Валерий Георгиевич летом покинет «Ростов» и переедет к вам в Эстонию?

– Этот вопрос мы не обсуждали, – сказала Дарья Карпина.