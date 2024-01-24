Жена Карпина о переезде в Эстонию с детьми: «Это наше совместное с Валерием Георгиевичем решение. Будем приезжать к папе с девочками»
Жена Валерия Карпина высказалась о переезде в Таллин вместе с детьми.
– Слова о вашем переезде в Эстонию на постоянное место жительства вызвали широкий резонанс среди болельщиков. Как на это отреагировали?
– Да мы всегда об этом говорили на протяжении многих лет, что собираемся жить в Эстонии, где живут все наши близкие и родня. Почему сейчас это вызвало такой ажиотаж? Средняя дочь идет через год в школу, нужно готовиться.
– Как на данное решение отреагировал Валерий Георгиевич?
– Вы думаете, он узнал об этом из моих соцсетей? Это наше совместное решение. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас.
Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной. В сентябре, октябре и ноябре Валерий Георгиевич по 20 дней отсутствовал.
– Возможно ли, что Валерий Георгиевич летом покинет «Ростов» и переедет к вам в Эстонию?
– Этот вопрос мы не обсуждали, – сказала Дарья Карпина.
P. s погуглил. 21 год. Ну да, солидно.
Тогда изначально не стоило его ставить тренером сб.России, т.к Эстония уже давно недружественная страна по отношению к России
Пишут что при получении паспорта Эстонии, он типа должен отказаться от российского паспорта и гражданства, т.к между Россией и Эстонией нет договора о двойном гражданстве.
Это типа официальная процедура.
Если он отказался от российского гражданства, став гражданином Эстонии, то как он может иметь ДЕЙСТВУЮЩИЙ паспорт гражданина РФ?
СССР так-то нет давно. К счастью.
Оккупированные совком страны тоже ничего не забывают.
Исключения конечно бывают, но нет и никаких подтверждений что у Карпина действующий паспорт гражданина РФ, а то что он физически мог остаться у него на руках, да верю.