Булыкин о Моуринью: «Можно его в сборную России взять, было бы суперздорово. Жозе – легендарный»

Дмитрий Булыкин оценил возможность приглашения Жозе Моуринью в российский футбол.

Португалец был уволен с поста главного тренера «Ромы» 16 января.

«Если « » денег заплатит, то, конечно, он приедет.

Можно его и в нашу сборную России взять. Все-таки тяжело, он разрывается между клубом и сборной. А так, может взять сборную и посмотреть со стороны, что у нас происходит в чемпионате. Может быть, дать какие-то советы, как развиваться чемпионату России.

Это легендарный человек. Если он будет в каком-то клубе , то это будет очень большой плюс для всего чемпионата. Про сборную я уже сказал, это было бы суперздорово, но, думаю, вряд ли он захочет без международных игр где-то тренировать», – сказал бывший футболист сборной России.