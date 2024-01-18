Булыкин о Моуринью: «Можно его в сборную России взять, было бы суперздорово. Жозе – легендарный»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин Жозе Моуринью премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Дмитрий Булыкин оценил возможность приглашения Жозе Моуринью в российский футбол.

Португалец был уволен с поста главного тренера «Ромы» 16 января. 

«Если «Спартак» денег заплатит, то, конечно, он приедет.

Можно его и в нашу сборную России взять. Все-таки Карпину тяжело, он разрывается между клубом и сборной. А так, Моуринью может взять сборную и посмотреть со стороны, что у нас происходит в чемпионате. Может быть, дать какие-то советы, как развиваться чемпионату России.

Это легендарный человек. Если он будет в каком-то клубе РПЛ, то это будет очень большой плюс для всего чемпионата. Про сборную я уже сказал, это было бы суперздорово, но, думаю, вряд ли он захочет без международных игр где-то тренировать», – сказал бывший футболист сборной России.

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27 комментариев
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прикиньте, чудак перед Моуром двумя ногами вперёд прыгнет
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А что? Хосе Марино хоккейную сборную уже тренирует...
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товарняки с катарами гонять каеф
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Чего мелочиться? Дать Моуринью наше гражданство, и избрать депутатом!
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Жозе икает третий день, дайте спокойно поесть человеку, хватит бредить.
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Ответ Михаил1970
Чего мелочиться? Дать Моуринью наше гражданство, и избрать депутатом!
У нас как раз тут намечаются президентские выборы, можно туда его попробовать.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Зачем ему сборная,которая максимум может играть товарняки?
Тут другой вопрос, зачем булыкину голова?
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У Александра Мостового будет взрыв ... чего Моур добился как игрок?
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У нас ещё сборную не расформировали?
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Карпин разрывается! Я не ослышался? Вообще-то, цитировать Буликина - уже моветон. Но здесь он сам себя превзошёл…
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Моуриньо очень инетересно играть с Кенией и Кубой раз в полгода. Работа мечты
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Ещё взять Месси, Рональдо, Мбапе, и ещё кто на первых ролях в мире... Вот булыкину будет здорово... А футболу российскому? Хотя, какое до этого дело булыкиным от футбола...
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чтобы в товарняках громить Таджикистан и Пакистан? под такие задачи нанять за десятки миллионов евро? и для Спартака тоже крутая идея, учитывая что кроме ЧР нигде не играет клуб
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Можно подумать он спит и видит как бы оказаться в ТАКОЙ конкурентной лиге. Если за деньгами то уж в КСА
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Ага, для игр с кубами и кениями.
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Булыкин - Вовчик я хочу Моуриниью
Вова - у нас уже есть Моуринью в ЦСКА (хоккейный)
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Нормально будет- если Маур пойдет помощником Аленичева куда-нибудь работать)))
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А Булыкин сказочный
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"Tira as luvas" - в переводе с португальского "сними варежки".
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Не поедет он к нам.
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к такому португальца, жизнь не готовила
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Ответ damondiamond
прикиньте, чудак перед Моуром двумя ногами вперёд прыгнет
и что? Толмач только языком грозен. У него одна стычка была ,с "Барселоной",когда он кого-то пальцем ткнул.
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Зачем ему сборная,которая максимум может играть товарняки?
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