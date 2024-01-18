Булыкин о Моуринью: «Можно его в сборную России взять, было бы суперздорово. Жозе – легендарный»
Дмитрий Булыкин оценил возможность приглашения Жозе Моуринью в российский футбол.
Португалец был уволен с поста главного тренера «Ромы» 16 января.
«Если «Спартак» денег заплатит, то, конечно, он приедет.
Можно его и в нашу сборную России взять. Все-таки Карпину тяжело, он разрывается между клубом и сборной. А так, Моуринью может взять сборную и посмотреть со стороны, что у нас происходит в чемпионате. Может быть, дать какие-то советы, как развиваться чемпионату России.
Это легендарный человек. Если он будет в каком-то клубе РПЛ, то это будет очень большой плюс для всего чемпионата. Про сборную я уже сказал, это было бы суперздорово, но, думаю, вряд ли он захочет без международных игр где-то тренировать», – сказал бывший футболист сборной России.
Вова - у нас уже есть Моуринью в ЦСКА (хоккейный)