Марсьяль не хочет уходить из «МЮ» зимой и намерен бороться за место в составе. Форвард отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и клубов Саудовской Аравии
Антони Марсьяль не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» в январе.
По информации Sky Sports, француз отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и нескольких клубов из Саудовской Аравии. Марсьяль хочет остаться в «МЮ» до лета и бороться за место в составе.
Отмечается, что «МЮ» вряд ли предложит Марсьялю новый контракт – это означает, что форвард с большой вероятностью покинет клуб в конце сезона свободным агентом.
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