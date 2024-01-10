Марсьяль не хочет уходить из «МЮ» зимой и намерен бороться за место в составе. Форвард отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и клубов Саудовской Аравии

Теги Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Антони Марсьяль Футбол

Антони Марсьяль не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» в январе.

По информации Sky Sports, француз отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и нескольких клубов из Саудовской Аравии. Марсьяль хочет остаться в «МЮ» до лета и бороться за место в составе.

Отмечается, что «МЮ» вряд ли предложит Марсьялю новый контракт – это означает, что форвард с большой вероятностью покинет клуб в конце сезона свободным агентом.

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27 комментариев
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Сделал бы полезное клубу, который кормил его все это время, ушел бы хоть за какие нибудь деньги, нет ведь высосет контракт до последнего и уйдет бесплатно
+27
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+24
Не хочет терять 250к в неделю, прекрасно понимает, что как свободный даже с учетом того, что просидит до лета до банке его подпишут условные Реймс Лорьян
+12
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+12
а было бы так красиво: Марсель Марсьяля
+7
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+7
Ответ Max Semenik
Ему даже арабы не факт, что дадут столько же, сколько лохи из МЮ.
Вы недооцениваете арабов
+7
-2
+5
Ему даже арабы не факт, что дадут столько же, сколько лохи из МЮ.
+14
-12
+2
Ответ Николай Бойко
а вы сами бы так поступили?
Тут зависит от спортивных амбиций. Если бы я хотел сидеть на попе и получать деньги, то нет. А если бы, как говорится в новости, хотел играть, то ушел бы в более заинтересованный клуб, даже за чуть меньшую зп (если бы не транжирил, а смог подкопить))
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вот лентяй
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Ответ Oleg Olegov
Когда Ван Гал покупал его школотрона за оверпрайс, то говорил, что берет его не для себя, а для будущего МЮ, и что эти деньги отобьются со временем. И вот он столько лет в клубе, и не сказать что это прямо провальный трансфер, и при желании можно даже назвать хорошим. Но я вот не понимаю все равно, этого ли хотел Ван Гал, мог ли Марсьяль добиться большего и дать больше, отбились ли потраченные деньги? Ну или стоило попробовать взять тогда другого талантливого напа из Монако?)
Между Марсиялем и Рэшфордом на самом деле разница небольшая, Рэшфорд по стате лишь чутка лучше. Сколько их не ротируй, на самом деле они оба форварда-индивидуалиста, которые должны играть на самом впереди. Они даже для фланга не особо пригодны, навыков Ди Марии нет не у того, не у другого. С раздевалки Ван Галовских времен, уже давно стало понятно, что Марсияль и слово тактика несовместимы) При Тен Хаге думаю тоже самое
+1
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+1
Когда Ван Гал покупал его школотрона за оверпрайс, то говорил, что берет его не для себя, а для будущего МЮ, и что эти деньги отобьются со временем. И вот он столько лет в клубе, и не сказать что это прямо провальный трансфер, и при желании можно даже назвать хорошим. Но я вот не понимаю все равно, этого ли хотел Ван Гал, мог ли Марсьяль добиться большего и дать больше, отбились ли потраченные деньги? Ну или стоило попробовать взять тогда другого талантливого напа из Монако?)
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Ну до конца хочет выжать контракт а то и понятно
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Искренне верил в его талант. Но этот отказ показывает что Антону футбол не так уж интересен. Но думаю в условном Марселе мог бы перезапустить карьеру
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работает по методичками ПОкба и санчеза. Те были магистрами искусства доения денег с маню
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Я буду бороться за право ничего не делать и получать зарплату за это!)))
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в начале он просто рвал свой фланг,и удар был мощный
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Его борьба
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Кислый припух)
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Ответ Max Semenik
Ему даже арабы не факт, что дадут столько же, сколько лохи из МЮ.
это сказал чел со Спартаком на аве
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Ответ nb8dwryv56
Сделал бы полезное клубу, который кормил его все это время, ушел бы хоть за какие нибудь деньги, нет ведь высосет контракт до последнего и уйдет бесплатно
его и бесплатно то никто не возьмёт, я думаю. будет как Дх сидеть без клуба
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Ответ nb8dwryv56
Сделал бы полезное клубу, который кормил его все это время, ушел бы хоть за какие нибудь деньги, нет ведь высосет контракт до последнего и уйдет бесплатно
а вы сами бы так поступили?
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ну этот уже намертво присосался! так-то прям воплощение современного МЮ! Особенно его вечно недовольное лицо , причем после самим же запоротых моментов.
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Ответ Vatikan
а было бы так красиво: Марсель Марсьяля
Там бегать надо.. а в Мю сиди,резьбу в носу нарезай..
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Ответ Мукунку хороший
Там бегать надо.. а в Мю сиди,резьбу в носу нарезай..
уже нарезана
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