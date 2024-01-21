Агент Марсьяля: «Антони не покинет «МЮ» до истечения контракта летом. Его не исключали из состава, у него нет проблем с тренером»
Агент Антони Марсьяля высказался о будущем футболиста.
«Антони не покинет «Манчестер Юнайтед» и останется до окончания контракта в июне.
То, что говорят о нем, – полная ложь. Он не был исключен из группы, и у него нет проблем с тренером», – заявил Филипп Ламболи в комментарии для Sky.
Ранее появилась информация, что Эрик Тен Хаг перевел Марсьяля на индивидуальные тренировки, так как считает подготовку форварда после болезни недостаточной для занятий с основой.
Любой агент такое легко проделывал.