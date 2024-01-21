Агент Марсьяля: «Антони не покинет «МЮ» до истечения контракта летом. Его не исключали из состава, у него нет проблем с тренером»

Агент Антони Марсьяля высказался о будущем футболиста.

« не покинет « » и останется до окончания контракта в июне.

То, что говорят о нем, – полная ложь. Он не был исключен из группы, и у него нет проблем с тренером», – заявил Филипп Ламболи в комментарии для Sky.

Ранее появилась информация, что перевел Марсьяля на индивидуальные тренировки, так как считает подготовку форварда после болезни недостаточной для занятий с основой.