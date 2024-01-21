Агент Марсьяля: «Антони не покинет «МЮ» до истечения контракта летом. Его не исключали из состава, у него нет проблем с тренером»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Марсьяль агенты Эрик тен Хаг Футбол

Агент Антони Марсьяля высказался о будущем футболиста.

«Антони не покинет «Манчестер Юнайтед» и останется до окончания контракта в июне.

То, что говорят о нем, – полная ложь. Он не был исключен из группы, и у него нет проблем с тренером», – заявил Филипп Ламболи в комментарии для Sky.

Ранее появилась информация, что Эрик Тен Хаг перевел Марсьяля на индивидуальные тренировки, так как считает подготовку форварда после болезни недостаточной для занятий с основой.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
у Антони нет проблем с тренером, он просто травмируется при каждом втором походе в магазин
+7
0
+7
Звучит как угроза, быстрее бы избавиться от этой твари
+9
-3
+6
Новый Анри, говорили они
+3
0
+3
Ответ Денис Давыдов
Новый Анри, говорили они
На каждого второго Коло-Муани говорят новый Анри
+1
0
+1
80 миллионов евро, у которых нет проблем с тренером
+1
-1
0
нет проблем с тренером но есть проблемы с головой: 🤪🤜🙍‍♀️
0
0
0
Вот этот агент видимо очень крепкий знаток своего дела, раз Марсу удалось все эти годы в МЮ провести.
0
0
0
Его в дверь, а он в окно
0
0
0
тут легко прочитать между строк что он ещё полгода будет доить клуб и ничего не делать.
0
0
0
стратегия Бэйла никогда не умрет!
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
у Антони нет проблем с тренером, он просто травмируется при каждом втором походе в магазин
Ко мне б в магазин каждый раз с такой кислой миной приходили - тоже на костылях бы уходили
0
0
0
Ответ old_gringo
80 миллионов евро, у которых нет проблем с тренером
Нет там 80,это с учётом нереальных для его уровня бонусов, включая(реально) золотой мяч
0
0
0
Ответ Tun
Нет там 80,это с учётом нереальных для его уровня бонусов, включая(реально) золотой мяч
хитрО придумали тогда, да))
0
0
0
Ответ окечуква
Вот этот агент видимо очень крепкий знаток своего дела, раз Марсу удалось все эти годы в МЮ провести.
тут не нужно быть большим знатоком чтобы дурить голову вначале Вудварту а потом Мёрто.
Любой агент такое легко проделывал.
0
0
0
Ответ Dred
тут не нужно быть большим знатоком чтобы дурить голову вначале Вудварту а потом Мёрто. Любой агент такое легко проделывал.
Не надо ничего дурить. Чел сидит на своей огромной зп. Никто ему больше такую не даст. Он никуда и не свалит и ничего вы с ним не сделаете! Пока не закончится контракт.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий